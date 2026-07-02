Нет права на ошибку. Кто стал легендой на чемпионатах мира по футболу

сегодня, 21:12

Здесь не смогли достичь успеха даже лучшие из лучших.

Исторически чемпионат мира жесток и беспощаден. Он не уважает репутацию футболистов. Легенды в клубной карьере порой выступали топово, но не выдерживали давления на мундиалях.

Диего Марадона участвовал в четырёх чемпионатах мира. Все помнят тот турнир в 1986 году, когда он поднялся на такие невероятные высоты, что про Диего будут помнить и через тысячу лет. Он тогда привёл Аргентину к славе, но первый мундиаль для него закончился горьким разочарованием (красная карточка в матче с Бразилией), третий — слезами (поражение в финале от Германии), а четвёртый — позором (провалил тест на запрещённые вещества).

Зинедин Зидан сыграл в трёх матчах за Францию. Его триумф в 1998 году стал грандиозным, два гола в финале против Бразилии навсегда вошли в историю футбола, но в карьере великого Зизу также была и красная карточка за удар головой в грудь Матерацци. Второй мундиаль был провалом, тогда вся Франция очень сильно опозорилась.

Роналду, рекордсмен по голам в Лиге чемпионов и за сборную, поехал в составе Португалии на свой шестой чемпионат мира в возрасте 41 года. История Лионеля Месси на чемпионате мира не дает ему покоя. Если Роналду не выиграет золото, то он даже и вспоминать о мундиалях не захочет. Что ждет его в матче с Хорватией, мы уже знаем. Финалы ЧМ иногда, конечно, могут забываться. Всякое бывает. Но тот вечер, когда Месси выиграл, пожалуй, величайший финал чемпионата мира, не забудется никогда.

И это не только лишь одна история. Есть великие футболисты, которые… Да что тут скажешь. Например, Марко ван Бастен, Луиш Фигу и Златан Ибрагимович никогда не забивали на чемпионате мира. А история Уэйна Руни на чемпионатах мира больше всего запомнилась красной карточкой, а не единственным голом, который он забил за три турнира за Англию.

Роналдиньо стал звездой турнира 2002 года, а он тогда был лишь молодым футболистом. А вот находясь в статусе большой звезды четыре года спустя и с «Золотом мячом» он испытывал трудности на мундиале. Но тогда там был великий Зизу, который, как это принято говорить сейчас, продемонстрировал публике свой последний танец.

Фрэнк Лэмпард забил более 200 голов за клуб и сборную, но ни разу не сделал этого в своих трёх чемпионатах мира за сборную Англии. В этом есть не просто неудача, ведь он никогда не забудет, как судьи не заметили, что мяч в игре против Германии пересёк линию в 2010 году. Но Фрэнк также говорил и о сложности игры на чемпионате мира. И речь шла не обязательно об уровне соревнования, а о давлении, которое испытываешь во время матчей, ставки очень уж высоки.

Олимпийские спортсмены готовятся к турниру четыре года, стремясь достичь вершины результатов. Но для футболистов чемпионат мира является завершением клубного сезона, когда усталость, как морально, так и физически, может взять верх. Именно это делает чемпионат мира таким необычным. Самые большие звёзды могут погаснуть, а маленькие — зажечь. Месси и Килиан Мбаппе, похоже, намерены серьезно побороться за «Золотую бутсу» ЧМ . У них уже по шесть голов. Но у данных хищников атаки есть конкуренция: Харри Кейн и Эрлинг Холанд забили уже по пять мячей каждый. А форвард сборной Франции Усман Дембеле и бразилец Винисиус забили по четыре гола. Даже Роналду забил дважды. При всем уважении к Криштиану и его поклонникам. А вот, например, Ламин Ямаль и Мохамед Салах из борьбы за почетный бомбардирский титул выбыли. Впрочем, иногда можно и не забивать. Например, Олисе пока не забил ни одного гола, но у него пять результативных передач. Представьте, если Франция выиграет золото. Можно ли будет тогда Майкла сравнить с Зиданом? Или рано?

Месси и Мбаппе наслаждаются каждой секундой на этом турнире, играя с такой свободой, какая даже в клубных матчах не снится. А Кейн, Холанд и Винисиус зарешали именно тогда, когда командам это было нужно. Когда Англия проигрывала ДР Конго в Атланте, команде нужен был именно такой, как Кейн. Спаситель. И Харри это сделал. Такому выступлению были рады даже болельщики «Арсенала». Был ли у Англии вообще когда-то такой форвард?

В послематчевом интервью Кейн рассказал BBC, что он и его товарищи по команде перед матчем рассуждали «о том, что у футболистов бывают героические моменты».

Это может быть кто угодно в команде — будь то я, сейв Пикфорда, блок защитников… Кто бы это ни был, у нас бывают героические моменты. Мой такой момент был сегодня.

На чемпионате мира 2010 года игроки такого уровня, как Месси, Роналду, Фернандо Торрес, Дидье Дрогба, Кака, Уэйн Руни и Ибрагимович — это семь из одиннадцати лучших в предыдущем голосовании за «Золотой мяч» — забили всего два гола. Это был ужасно плохой турнир с точки зрения выступлений самых больших звёзд, а в 2006 году единственным игроком, забившим более трёх голов, был немец Мирослав Клозе. Месси и Мбаппе в 2022-м забили соответственно семь и восемь голов, но другие известные игроки, в том числе Роналду, были значительно позади.

В этом ЧМ среднее количество голов за матч составляет 2,94, в 2022 году было 2,69, 2,27 — в 2010-м. Месси забил один гол в ворота Иордании (73-е место в рейтинге ФИФА ), также трижды отличился в игре с Алжиром (29-е место) и дважды — в ворота Австрии (23-е место). Мбаппе дважды забил против Ирака (63-е место), сделал дубль в игре с Сенегалом (18-е) и Швецией (37-е). Кейн забил один гол во встрече с Панамой (44-е место) и отличился дублем в игре с ДР Конго (41-е), а также забил два гола в игре против Хорватии (13-е место). Да, теперь в турнире принимают участие 48 сборных, что дает форвардам преимущество настрелять голов поболее, но некоторые скромные команды очень уж круто играли в обороне (Кабо-Верде против Испании, ДР Конго с Португалией, Кюрасао в поединке с Эквадором).

Пока этот турнир весьма неплох, ведь аутсайдеры покорили сердца болельщиков, хозяева вышли из группы. Но со стадии четвертьфинала должны остаться только крупные рыбы. Месси и Мбаппе хотят встретиться в финале, чтобы уже точно разобраться межу собой. Возинья продолжает набирать подписчиков и уже может заработать на рекламе в социальных сетях большие деньги. Пока все довольно интересно.

Но важно, что многие звёздные игроки находятся во впечатляющей форме как морально, так и физически. Вместо того чтобы прийти на чемпионат мира уставшими, как часто это бывало, они играют словно уже отдохнувши. Теперь Кейну предстоит справиться с жарой и высотой Мехико, а Холанд или Винисиус уж точно отправятся домой после матча Норвегии с Бразилией. В тени пока находится 18-летний Ямаль, который всё ещё возвращается к форме после травмы подколенного сухожилия, но он может зажечь уже в 1/16 финала. Хочется сказать одно – запасаемся попкорном! Впереди все самое интересное. Ну и будильниками! Некоторые матчи все же будут ночью по московскому времени.