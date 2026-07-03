Новый элемент испанской машины. Победители Евро разбили Австрию

сегодня, 10:00

Теперь сыграют с португальцами.

У испанцев раскрылся форвард

Вообще это классическая проблема для «красной фурии» – часто болельщикам приходилось ждать, пока раскроется элитный форвард. С тем же Моратой нельзя было надеяться на стабильность – у Альваро часто проскальзывали ментальные проблемы, он был подвержен стрессу из-за критики, поэтому качественные отрезки чередовались с провальными. Казалось, чемпионам Европы «девятка» не так уж и нужна, пока на других позициях хватает топ-исполнителей. Сейчас же приятным бонусом стал Микель Ойарсабаль.

При том, что дебютировал футболист «Сосьедада» ещё в 2019 году, вплоть до 2025-го в нём не видели основную опцию на острие. Но когда в плей-офф Лиги наций на баску дали шанс, тот за него зацепился. Затем – шикарный отбор на Чемпионат мира. На мундиале форвард крайне полезен команде. С аравийцами он оформил дубль и отметился голевой.

А в 1/16 финала стал ключевой фигурой, принёсшей победу над Австрией. Микель отлично вписывается в игровую структуру – освобождал пространство для Ольмо, который частенько подключался на острие, сам находил момент для удара. Первый гол – геометрический шедевр, в котором идеально расставились все точки. Ойарсабаль на острие попал в тайминг и открыл счёт. А во втором тайме оформил дубль – отклеился от опекунов и расстрелял Шлагера. В общем, прогресс Ойарсабаля сделал и без того яркую Испанию системно сильнее.

Кукурелья – важное связующее звено

Ещё один важный элемент этой машины – крайний защитник. Марк Кукурелья до этого матча шёл без результативных действий, но очень помогал косвенно. Теперь же это подкрепилось двумя голевыми. Латераль постоянно предлагал адрес для передачи в финальной трети – учитывая качества защитника, оставлять его без опеки было бы самоубийством. Он открывался под пас на 33-й минуте, когда Ойарсабаль решил пробить сам. Он же оказался в одиночестве на фланге парой минут позднее. Дальше ничего лишнего – приём, пара шагов, передача под удар Ойарсабалю, гол. Эпизод с третьим голом – шикарная выверенная передача под забегание Микеля, последнему оставалось только хорошенько приложиться.

И ведь этим польза Кукурельи не ограничивается. Латераль в атакующей стадии регулярно смещался ближе к полуфлангу, перегружая зону и предлагая варианты развития атаки – так пришёл второй мяч испанцев. Марк сместился к линии штрафной и подхватил отскок после заблокированного удара Ольмо, тут же направил атаку по другому сценарию – Баэна забегал из-за спину, передача пошла на него. Вингер прострелил, Порро замкнул, у Кукурельи предголевая.

Защитник, кстати, и сам успел забить – в первом тайме с углового. Правда, тот мяч отменили из-за помехи вратарю. Получается, латераль приложился ко всем забитым мячам «красной фурии» – и даже к отменённому.

Ямаль без голов – отстаёт в борьбе за ЗМ

Вот кому игра давалась тяжело, так это вингеру «Барселоны». Провальным или даже просто серым игру Ямаля против Австрии не назовёшь, тут дело в другом. Ральф Рангник персонально готовился сдерживать «алмаза» нового поколения:

Мы уделим Ямалю особое внимание. Понимаем, насколько он опасен. Постараемся не дать ему пространства. Не позволим даже начать дриблинг. Сделаем так, чтобы его встречали два-три игрока. Ему должны тяжело даваться каждый рывок, каждое касание. К игрокам такого класса нужно готовиться особенно тщательно.

И конкретно эта задумка удалась – Ламина постоянно сопровождала плотная опека. Польза тут в том, что, видимо, из-за этого австрийцам не хватало концентрации на другие зоны, так что Испания всё же чувствовала себя комфортно – да и во втором тайме Ямаль мог забить (на 85-й минуте – на пути мяча встал игрок соперника).

Это печальная данность для всех элитных исполнителей. Но в борьбе за «Золотой мяч» мало кому есть до этого дело. Тот же Месси всю карьеру под таким давлением. Сейчас он не участвует в борьбе за ЗМ , при этом все соперники Аргентины знают, от кого будет исходить главная опасность. И всё равно – шесть мячей в трёх играх. У Кейна – дубль в ворота Хорватии, гол Панаме. В плей-офф вытащил сложный матч против ДР Конго – при 0:1 забил дважды, вывел «трёх львов» дальше. У Усмана четыре гола на ЧМ -2026. Все они под таким же давлением и опекой, как Ямаль. Да, последнему только исполнится 19 лет, но если хочешь бороться за ЗМ , пора мыслить по-взрослому.

Рандеву с главным соперником своего кумира

Кажется, для Испании всё складывается отлично – не рвали с места в карьер, разогнались после игры с Кабо-Верде, сейчас выходят на пик. В 1/8 финала будет проверка Португалией. У команды много проблем – не хватает лидера атаки – Криштиану почти не забивает, а топ-завершителя просто нет. Можно попробовать Рамуша, но и усадить Рона на скамейку чревато скандалами и испорченной атмосферой. Хорватию, например, прошли со скрипом. С другой стороны, нельзя забывать о сильнейших исполнителях в центре поля, которых ещё надо сдержать. Возможно, именно в топ-матче «селесау» покажут свой полный потенциал.

Вдобавок это столкновения Ямаля – преемника Месси, золотого мальчика – и Роналду – главного соперника Лео, с которым они расчертили целую футбольную эпоху. Для Испании этот матч интересен со всех сторон – и по игре, и в плане имиджа.