Жота был бы рад. Португалия идёт титулу ради друга, который уже на небесах

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Португалия выиграла самый драматичный матч этого чемпионата мира.

Хаотичная победа с камбэком, зрелищный победный гол на 94-й минуте, гол Хорватии на 103-й минуте, отменённый VAR , неописуемое напряжение, споры и восторг. Это было круто! И всё же, как только первые чувства облегчения и экстаза утихли, внимание португальских футболистов переключилось на кого-то, кто не был на стадионе, на того, кого они больше никогда не увидят.

Диогу Жота умер ровно год назад в возрасте всего 28 лет. Он и его 25-летний брат Андре Сильва погибли, когда автомобиль, в котором они находились, разбился в Испании. Жота возвращался в Англию на авто, чтобы попасть на паром, ему посоветовали не летать после небольшой операции. Прошло уже 12 месяцев с момента катастрофы, но многих португальских футболистов горе никогда не покинет. Пребывание на турнире без Жоты только усиливает их чувство потери.

Когда они слышали аплодисменты своих болельщиков в Торонто после выхода в 1/8 финала, команда выстроилась для фотосессии состава. Капитан Криштиану Роналду — с каменным лицом в центре, держа футболку Португалии с 21-м номером на спине. Тут без слов. Роналду указал в небо, чтобы вспомнить своего бывшего товарища по команде.

«Мы понимали, что это был особенный момент. Я был поражён, потому что сегодняшняя ситуация много для нас значит, не только потому, что мы выиграли игру, но и потому, как для нас важен этот день», — сказал Роналду Fox Sports.

На фотографии трудно не заметить выражение лица Рубена Невеша, большого друга Жоты.

Невеш и Жота вместе взрослели, были партнерами на юношеском международном уровне (они родились с разницей в четыре месяца) и играли в «Порту» в сезоне 2016/17. Они оба приняли смелое, изменившее их карьеру решение перейти в «Вулверхэмптон» в Чемпионшип в июле 2017 года, в возрасте 20 лет.

Они жили в одном районе Комптона, в Вулверхэмптоне. Их девушки стали близкими подругами, у них обоих были маленькие дети, и они помогли «Вулверхэмптону» подняться из Чемпионшипа на седьмое место в Премьер-Лиге и выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

Примерно в то же время они стали постоянными членами взрослой сборной Португалии.

Невеш, который заменил Роналду в конце второго тайма против Хорватии и помог Португалии преодолеть стадию 1/16 финала, недавно рассказал, что всё ещё переписывается с женой Жоты Руте. Она и Диогу поженились всего за 11 дней до его смерти.

«Я до сих пор с ним „общаюсь“. У нас есть общая группа, где до сих пор есть аккаунт Диогу, там есть его жена. И мы продолжаем общаться именно там. Когда происходит что-то особенное, пишу в этот чат», — сказал Невеш португальскому телешоу Alta Definição.

У Невеша на ноге есть татуировка, где он обнимается с Жотой — постоянное напоминание об их близкой дружбе.

Мечтой Жоты было играть на чемпионате мира. Он пропустил турнир 2022 года из-за травмы, и, учитывая его значимость в составе, бывший нападающий «Ливерпуля» наверняка был бы там сейчас. Это был бы один из самых гордых моментов в его карьере и жизни.

Его отсутствие оставляет после себя огромную пустоту, которая никогда не будет заполнена, но игроки, тренерский штаб и тренер Роберто Мартинес решительно настроены сохранить память о нём.

«Диогу — наш свет. Диогу — наш ориентир для победы. Мы хотим сделать то, о чем он мечтал — выиграть титулы для Португалии, когда он выиграл Лигу наций​ (в июне 2025 года). Он сыграл большую роль в том, какая у нас сейчас атмосфера в раздевалке. Он хотел выиграть чемпионат мира, так что мы хотим сделать это и ради него тоже.

То, как он играл против Дании в четвертьфинале, стало решающим фактором в кампании Лиги наций. Так что для нас он стал настоящим центром внимания, и, вероятно, добавляет энергии и света в те трудные моменты, которые бывают у футбольной команды. Нам нужно использовать его вдохновение до самого конца, потому что он часть нас», — сказал Мартинес в интервью The Athletic 10 июня, незадолго до чемпионата мира.

Далее Португалия встретится с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Чёрно-белая фотография Жоты была показана на огромном экране во время гимна Португалии в их первом матче против ДР Конго, а на трибунах были родители Диогу — Жоаким и Изабель Силва, оба в футболках Португалии, плакали.

Накануне «Ливерпуль» открыл мемориал Жоте и его брату Андре. Названный «Forever 20», он расположен на 97-й авеню недалеко от «Энфилда» и украшен скульптурой в виде сердца в честь празднования гола Жоты. В дизайне присутствуют цифры 20 и 30 — игровые номера, которые Жота и его брат носили в течение своей карьеры, а также там нанесены слова песни, которую фанаты «Ливерпуля» пели о Диогу. Там также стоит контроллер PlayStation, что отражает любовь Жоты к играм.