В Кабо-Верде большой скандал. Капитан испортил праздник всей стране

вчера, 21:45

Африканская сказка подходит к концу.

Неделю назад сборная Кабо-Верде сыграла вничью 0:0 с Саудовской Аравией, обеспечив себе неожиданное место в плей-офф чемпионата мира, теперь команда сыграет с Аргентиной.

Райан Мендес был капитаном сборной в тот день, сыграв при этом свой 100-й матч в сборной. Сказка? Да. Но на следующий день события приняли мрачный оборот. По сообщениям бразильской газеты Globo, стало известно, что Мендесу предъявлены обвинения в изнасиловании. Кабо-Верде в Новой Зеландии в марте участвовала в серии FIFA — мини-турнире, который помогал подготовиться к чемпионату мира. Они сыграли два матча — против Чили и Финляндии. Мендес был капитаном команды в обоих встречах. И теперь футболиста обвиняют в изнасиловании гражданки Бразилии, которую наняли переводчиком во время их пребывания в Окленде.

В четверг, перед пресс-конференцией накануне матча с Аргентиной в Майами, пресс-секретарь Кабо-Верде заявил, что тренер Бубишта не будет отвечать на вопросы о Мендесе. Когда специалиста спросили про это дело, Бубишта не ответил, а пресс-секретарь повторил, что будет отвечать только на вопросы, связанные с матчем. Когда другой репортёр попытался спросить о состоянии Мендеса, ему тоже не ответили.

Пока неясно, выйдет ли Мендес на поле против действующих чемпионов мира, хотя накануне игры он тренировался как обычно с товарищами по команде. Сообщается, что потерпевшая посетила «праздничное» мероприятие в отеле, где жили футболисты Кабо-Верде вместе с игроками, включая Мендеса. Она после вернулась в свой номер, потом Мендес постучал в дверь, женщина открыла ее и он вошел. Утверждается, что Мендес пытался её поцеловать, и когда отказала, её избили. Душили, били и кусали. А после чего её изнасиловали. В заявлении содержатся фотографии травм, которые, по словам потерпевшей, она получила.

Когда её работа была завершена, она вернулась домой к семье. Она говорит, что сообщила о происшествии в местную полицию и посетила клинику, где её осмотрели 1 апреля. В документе говорится, что она пыталась связаться с подрядчиками и организаторами мероприятия, а также с Федерацией футбола Кабо-Верде, но «реального ответа не получила». Теперь это дело расследуется полицией Новой Зеландии. Мендес испортил сказку Кабо-Верде. Это чемпионат мира, Мендес — футболист, а Кабо-Верде — одна из главных сенсаций турнира. Путь сборной в 1/16 финала был очень сложным.

Страна представляет собой 10 крупных островов у западного побережья Африки с населением около 560 000 человек. Когда они путевку на турнир в октябре прошлого года, то на короткое время были второй по численности населения страной после Исландии, когда-либо выходившей на чемпионат мира. Кюрасао, островное государство из Карибского бассейна, впоследствии опустило Кабо-Верде на третью строчку.

В то время их победа была сенсационной. Это было не только величайшее достижение в истории футбола Кабо-Верде, но и в их спорте в целом, а также, по мнению некоторых, величайшее событие, когда-либо случавшееся с Кабо-Верде. После того как они оказались в группе с чемпионами Европы Испанией, двукратными чемпионами мира Уругваем и Саудовской Аравией, ожидалось, что они покинут турнир после группового раунда, хотя благодаря расширенному формату, позволявшему восьми из 12 третьих команд пройти в плей-офф, у них был шанс. Считалось, что если они обыграют Саудовскую Аравию в последнем матче, этого будет достаточно, чтобы пройти дальше. Все жители Кабо-Верде готовились к третьему туру. В первых двух ожидались крупные поражения.

Но затем они неожиданно сыграли вничью 0:0 с Испанией в первом матче, вратарь Возинья за одну ночь стал международной знаменитостью, а потом еще и ничья 2:2 была против Уругвая. И в итоге нулевая ничья с Саудовской Аравией позволила Кабо-Верде пройти дальше и занять второе место. Они стали первой командой с 1998 года после Чили, которая прошла в плей-офф чемпионата мира, не выиграв ни одного матча в группе. Было и еще одно любопытное достижение.

Мендес носил капитанскую повязку во всех трёх матчах. В Кабо-Верде его считают величайшим футболистом страны за всю историю, и он один из двух игроков (второй — Возинья), которые участвовали в каждом из пяти крупных турниров, куда попадала сборная: в четырёх Кубка африканских наций и теперь на этом чемпионате мира. Мендес родился на Сан-Висенте, одном из самых маленьких островов архипелага. В настоящее время он играет за клуб «Игдир» во втором дивизионе Турции, сумел поиграть во Франции, Объединённых Арабских Эмиратах и Англии, где в сезоне 2015/16 выступал за «Ноттингем Форест».