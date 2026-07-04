Сборная Кабо-Верде – легенды ЧМ-2026. Испугали футболистов из Аргентины

сегодня, 09:38

Драма в овертайме.

Кабо-Верде богата футбольными талантами

Сборная маленького островного государства стала открытием чемпионата мира. Они продлили свою серию без поражений в основное время, ведь сыграли 1:1 с Аргентиной. До этого были ничьи против Уругвая и Испании, ещё двух бывших чемпионов мира. Сборная Кабо-Верде достойно дебютировала на чемпионатах мира по футболу, но островитяне очень давно любят футбол. Мир огромен, но тесен. Например, сын выходца из африканской страны был капитаном сборной Аргентины. Хосе Рамос Дельгадо сыграл на ЧМ -62 против Венгрии, а позже выводил Аргентину с капитанской повязкой. Защитник – единственный темнокожий капитан команды в истории.

Многие португальские футболисты имеют родню из Кабо-Верде, так как речь о бывшей колонии европейской страны. У Роналду речь о прабабушке, а его хороший друг, участник ЧМ и чемпион Европы Нани родился в столице Кабо-Верде. Защитник Роланду играл с ними в одной команде, а с Фигу бегал хавбек Осеану да Круш, у которого 54 матча за сборную Португалии. У швейцарца Фернандеша и шведа Ларссона есть предки из Кабо-Верде, оба играли на чемпионатах мира. У людей из Кабо-Верде всегда был футбольный талант, они постоянно путешествовали по миру и жили на разных континентах, но лишь на ЧМ -2026 показали себя как прекрасная национальная команда.

Фанаты знают чемпиона мира с корнями в Кабо-Верде по маме: речь о французе Патрике Виейра, а теперь весь футбольный мир узнал о голкипере Возинье, центральном защитнике Лопеше, хавбеке Пине и вингере Кабрале, который забил роскошный гол Аргентине в овертайме, заставив Месси фыркать, как недовольная уставшая лошадка. Тренер Скалони обиженно и удивленно откатил нижнюю губу, а фанаты сборной Аргентины испуганно смотрели на поле, некоторые даже плакали от напряжения. Чемпионы мира вышли вперед после гола Месси, но Лионель проиграл голкиперу Возинье другую дуэль, Дуарте сравнял счет. Команды сыграли ещё полчаса.

У аргентинцев нашлись герои, помимо Месси

Для Аргентины овертаймы – привычная практика. Сразу 8 из 14 последних матчей «альбиселесте» в плей-офф чемпионатов мира продлились дольше полутора часов. Следующий матч с Египтом, который победил в серии пенальти Австралию, Месси проведет на фоне усталости. Будет непросто, хотя и против Кабо-Верде пришлось искать героев, помимо капитана команды. Лионель снова выручил, поскольку именно он навесил мяч на голову центральному защитнику Ромеро в овертайме. Кути забил мяч рикошетом от соперника. Теперь у Месси есть рекорд по голевым передачам в истории чемпионатов мира, даже если учитывать показатели немца Фрица Вальтера.

До Ромеро в атаке помог его коллега по центру защиты. Лисандро Мартинес пропустил почти весь прошлый год из-за сложной травмы крестообразной связки. Игрок МЮ вернулся, но снова оказался в лазарете. Мартинес благодарит жену за поддержку и рождение дочери, которая отвлекла его от грустных мыслей о пропуске мундиаля. Лисандро собрался, подготовился к ЧМ , получил доверие Скалони и помог аргентинцам. У защитника голевой пас на Месси и важный гол в овертайме, без которого рисковали уступать 2:1. Тот факт, что голы создает ветеран и центральные защитники, позволяет критиковать созидателей команды – Лаутаро, Альвареса и Альмаду.

Хорошо, что Месси всюду успевает. Лионель отвлечен болезнью отца Хорхе, а также вечными слухами, что игрок изменяет жене. Лионелю приплели роман с журналисткой Софи Мартинес. Футболист в интервью пошутил, что посмотрит на Софи во время разговора – плохо, не посмотрит – ещё хуже. Девушка рада, что Месси шуткой развеял слухи, ведь представьте, сколько неадекватных фанатов со всего мира пишут ей гадости из-за выдумок. Аргентинцы больны футболом и многие сошли бы с ума после вылета от Кабо-Верде. Но пока у Скалони есть Эмилиано Мартинес, который вытащил опасный удар под перекладину, чемпионы мира не повторили судьбу немцев.

Бубишта – один из лучших тренеров мундиаля

Результат влияет на оценки, но дело даже не в ничьих Кабо-Верде, а в качестве их футбола. В отличие от сборной Парагвая, которая прошла Германию, африканцы не закрывались и не работали низким блоком. Они оборонялись, но делали это с тройкой хавбеков и четверкой защитников. Показательно, что естественная тактика Кабо-Верде – кошмар именно для Аргентины, которая любит работать между линиями и вертикально, но терпеть не может играть по периметру, ведь у Скалони объективно нет великих латералей и чистых вингеров. Ди Мария очень сильно помог на победном ЧМ -2022, но теперь в заявке нет крайних хавбеков уровня Анхеля, и это влияет на стиль игры.

Педру Лейтау Бриту, которого называют Бубиштой, подарил Скалони перед матчем вымпел сборной Кабо-Верде и показал, что на обратной стороне указаны острова, из которых состоит его страна. Скалони зря не пошел сразу поблагодарить соперника за достойную игру – наверное, Лионель перенервничал из-за остросюжетности матча. Зато один из помощников тренера сборной Аргентины сразу обнял Бубишту, чтобы подчеркнуть уважение. Футболисты из Кабо-Верде не били аргентинцев по ногам, не тянули время грязными приемами, а на последних минутах матча они зарабатывали угловые в поисках спасительного третьего гола. Команда сыграла и вылетела с достоинством.

Технически футболисты тоже порадовали. Сильные детские тренеры учат в первую очередь одному важному для будущего профессионала качеству – передачам под прессингом. Футболисты из Кабо-Верде готовились по всему миру: в Португалии, Германии и Нидерландах. Игроки Бубишты прекрасно выходили из-под прессинга и держали мяч под давлением разной интенсивности. Испания, Уругвай и Аргентина пытались сломать их разными методами, но никто не обыграл Кабо-Верде в основное время, и это – их коллективная победа. Они вошли в футбольный эпос чемпионатов мира. При другом жребии сборная Кабо-Верде легко могла сыграть в следующем раунде.