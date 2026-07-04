Роналду против Ямаля, а Месси встретит Салаха. Расклад в 1/8 ЧМ-2026

сегодня, 13:15

Много крутых пар.

Квартет имени Мбаппе

Парагвай – Франция

Канада – Марокко

Если всё сложится для фаворитов удачно, то Мбаппе сыграет против Роналду или Ямаля, а Месси ждёт противостояние с Кейном или Винисиусом. Футбол сборных отличается от клубных баталий, но лидеры важны на любом уровне. В первой четверти сетки турнира сыграют Франция и Парагвай, который выбил немцев и лишил зрителей вечной классики чемпионатов мира. Соперником победителя в паре станет лучшая команда в интересной схватке Канады и Марокко. У хозяев турнира появился кураж, а у северных африканцев есть огромный опыт в плей-офф. Не спешите отдавать победу Марокко: они били пенальти против голландцев и устали сильнее канадцев. Франция намного мощнее Парагвая, который тоже устал в овертайме с немцами, но у аргентинца Альфаро неудобная и упрямая команда.

Они начнут охоту на четверку атаки Дешама. Дидье дал свободу Дембеле, Дуэ и Мбаппе, а также перевел Олисе на позицию Зидана, что дает голевые плоды. Но на подобном уровне нельзя ставить лишь на голый класс. На чемпионате мира в Катаре Испания и Португалия думали, что сыграют между собой, а потом победитель встретит Францию. В итоге пиренейские команды вылетели от андердога из Марокко. Даже в случае прохода Парагвая французам не стоит зазнаваться. Когда команда настолько хороша в первых раундах плей-офф, им намного сложнее реагировать, если ничего не получается на фоне усталости. Разумеется, в этой четверке очевидным фаворитом является Франция, но прекрасный тренер Уахби, если сломает схемы Джесси Марша, легко создаст проблемы Дешаму.

Квартет имени Роналду

Португалия – Испания

США – Бельгия

В этой четверке определят второго полуфиналиста. Здесь есть Ямаль, а также капитаны сборных США и Бельгии Пулишич и Тилеманс, но если искать символ, то им будет ветеран Роналду. Криштиану забил с пенальти в ворота сборной Хорватии, а победный гол команда Роберто Мартинеса получила после замены ветерана. Пригодился Рамуш, а хорватам не повезло. Их второй гол отменили из-за касания мяча волосами в ходе атаки, из-за чего определили офсайд. На сайте ФИФА в разделе с правилами написано: если мяч легко коснулся волос, но не менял траекторию значительно, то судья может того не учитывать. Но когда это на чемпионатах мира не было спорных решений? С другой стороны, нужна 3D-модель – возможно, мяч немножко отклонился, и тогда был чистый офсайд.

После хорватов Роналду встретит соседей. Чемпионы Европы хороши, но не такие легкие и яркие, как Франция, из-за чего Испания не в числе главных любимцев публики. Впрочем, как и Португалия. А во второй паре сразятся сборные, которые тоже не были любимыми для футбольных фанатов до начала турнира, но стараются завоевать симпатии. Бельгия вчистую проигрывала Сенегалу 0:2, с поля убрали Де Брюйне и вышел Лукаку. Капитан Тилеманс наорал на Троссарда. Позже именно вингер сделал голевой пас на хавбека. Бельгийцы перевернули проигранный матч, а на последних секундах овертайма их капитан Тилеманс идеально исполнил пенальти. Сенегальцы в шоке, но они сами виноваты. Команда Мане зря отошла в защиту при счете 2:0 в конце основного времени.

Квартет имени Кейна

Бразилия – Норвегия

Мексика – Англия

Здесь есть скандал. В ФИФА пытались помочь спонсорам из больших телевизионных компаний в Европе. Игру Мексики и Англии перенести на полдень по местному времени, соврав об ухудшении погодных условий. Во-первых, ни один прогноз не укажет точно время начала грозы с молниями. Во-вторых, стадион «Ацтека» расположен на высоте 2 240 метров над уровнем моря. Игрокам будет тяжело дышать, особенно англичанам, в полдень может стоять жара. Участники матча заставили Инфантино передумать, игру в Мехико не перенесут. Англичанам будет сложно, команда Тухеля провела спорный матч против ДР Конго, но дубль капитана Кейна их выручил. Теперь соперник сложнее: мексиканцы набрали форму и у них есть кадровый потенциал. Например, 17-летний Мора.

Плеймейкер адаптируется в основе, он красиво управляет игрой. Форвард Хименес и вингер Альварадо тоже в порядке, у Мексики интересная команда. Также любопытно сравнить Бразилию и Норвегию. Скандинавы успешно играли против «селесао» в прошлом, но у Холанда и Винисиуса своя история противостояния. Шутники заменили лица актеров из комедии «Белые цыпочки» братьев Вейансов на лица Эрлинга и Жуниора, и бразилец спел норвежцу. Видео понравилось Холанду, он даже предложил сопернику снять пародию. Это возможно, ведь в фильме сыграл Терри Крюс, который дружит с Тьерри Анри и увлекся футболом в последние годы. А пока Холанд и Винисиус сразятся на поле. Тренер Сольбаккен сказал в раздевалке, что норвежцы идут за Анчелотти. Вот и посмотрим.

Квартет имени Месси

Аргентина – Египет

Швейцария – Колумбия

Швейцария – невероятно опытная команда с бывалым тренером Муратом Якином. У них сильные футболисты, которые могут грамотно изучить игру сборной Колумбии. Команда Хамеса и Диаса тоже мечтает о четвертьфинале ЧМ -2026, ведь подопечные Нестора Лоренсо прибавили за последние годы. Колумбийцы мечтают сыграть матч-реванш против Аргентины в четвертьфинале, поскольку уступили Скалони в финале Кубка Америки два года назад. Напомним, что победный гол Лаутаро Мартинес забил лишь в овертайме. Колумбийцы не слабее швейцарцев, обе команды умеют играть в разных режимах – скучном рациональном и агрессивном результативном. Это одна из самых равных и интересных пар. Во второй дуэли есть фаворит, но и здесь нужны оговорки.

Прошлый раунд научил уважать соперников. Победные голы забивали на последних минутах, видели овертаймы и серии пенальти. Сразу пошли сложные матчи. Пожалуй, лишь у Мексики путь был чуть проще. Команда с Монтесом из «Локомотива» в защите ни разу не пропустила на ЧМ -2026, но Кейн постарается это исправить. Даже Месси понял с Кабо-Верде, что прогулки не будет. Следующий соперник не слабее. Салах против Месси – интересная вывеска. В сборной Египта собрались дерзкие мужчины. Их тренер Хассан напал на полицейского из США в отеле. Коп выбил телефон из рук мальчика, который делал селфи с футболистами и тренерами. Египтяне играют ради 120 миллионов соотечественников, с таким настроем они создадут проблемы даже Аргентине.

Круг сокращается, как на красивой инфографике аргентинского дизайнера Эмилио Сансолини. Осталось всего 16 команд, среди которых спрятались будущие чемпионы мира. Кого ждёте в полуфиналах и финале в Нью-Джерси?