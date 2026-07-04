Многомилионные разочарования ЧМ-2026. Футболисты «Реала», ПСЖ и «Баварии»

Громкие фамилии.
Чемпионат мира не удался части ветеранов. Лучше рассчитывали сыграть вечные голкиперы Муслера и Нойер. Точно не хотели выступать так невзрачно звезды «Наполи» Де Брюйне и Мактоминей. Защитник Кулибали раньше играл в Неаполе, а теперь вылетел со сборной Сенегала – от Калиду ждали большего. Вингера Сане закономерно критикуют в Германии, но время Лероя прошло, он приехал на ЧМ-2026 из чемпионата Турции. Так что хочется поговорить о футболистах из особой категории – самых дорогих в мире. Часто речь о молодых мастерах, которые на ЧМ-2026 выступили хуже представителей скромных клубов из сборной Кабо-Верде.
До начала ЧМ-2026 многие считали тройку хавбеков Невеш, Витинья и Бруно сильнейшей линией Португалии. Звезды подвели, зрители получили скучный футбол с большим количеством лишних поперечных передач. Официально лучший игрок сезона в АПЛ Фернандеш разочаровал, но его молодые коллеги не лучше. Хавбек за 140 млн евро Витинья является одним из разочарований в португальском составе, он не управляет игрой, не создает голы и не ускоряет игру команды Мартинеса. Португалец в 26 лет смотрится хуже 40-летнего Модрича, который включался отрезками.
У Вирца был слабый сезон в «Ливерпуле». На чемпионате мира Флориан не исправил положение дел. Возможно, Нагельсманн не подобрал плеймейкеру правильную позицию. Возможно, сказался груз выступлений в АПЛ. Причины неудачи будет разбирать Клопп, если возглавит сборную Германии. А пока констатируем, что Вирц не вытащил немцев, не создал голы в ворота Парагвая и не был похож на футболиста, которого на рынке до сих пор оценивают в 100 млн евро. Новому тренеру «красных» Ираоле придется работать с молодым немцем после игрового кризиса.
Для футболиста, которым интересовались «Реал» и «Барселона», Хулиан выступает плохо. Многие в Аргентине критикуют другого форварда Лаутаро Мартинеса, но ветеран из «Интера» хотя бы выходил в основе, то есть Альварес в ещё худшей форме, чем коллега. Хулиан засиял на ЧМ-2022 в Катаре, когда от него ничего не требовали, а в статусе звезды ему сложно даются матчи за сборную Аргентины. Месси и центральные защитники спасли фаворита против Кабо-Верде. У Хулиана будет шанс против Египта, но трансферная сага отвлекла форварда от результативной игры.
Немецкого плеймейкера частично оправдывают последствия травмы. Но Мусиала настолько талантливый, молодой и при этом опытный, что от него ждали игры если не уровня коллеги по «Баварии» Майкла Олисе, то хотя бы выступлений уровня другого его напарника Луиса Диаса из сборной Колумбии. В итоге Мусиала сыграл так, что тренер его клуба Компани решил подстраховаться и подписал атакующего хавбека и форварда Сайбари из сборной Марокко. Не хотелось бы, чтобы недавняя тяжелая травма сломала Джамалу карьеру. На ЧМ-2026 Мусиала не выручил Германию.
Гюлер забил гол в ворота сборной США в матче, который ничего для соперника и турецкой команды не решал. Но где плеймейкер был в важных поединках против Австралии и Парагвая? Оппоненты позволили турецкой команде создать много моментов и владеть мячом. Можно винить других игроков группы атаки, которые подставили тренера Монтеллу. Молодой Йилдыз и опытный Чалханоглу не сыграли намного лучше. Но они выступают в Серии А, а Гюлер – футболист «Реала». Арда переключается на работу с жестким Моуриньо, а ЧМ-2026 атакующему хавбеку точно не удался.
Все звезды сборной Эквадора – Кайседо из «Челси», Инкапье из «Арсенала» и Пачо из ПСЖ, сыграли ниже своих клубных возможностей. Победа над немцами в группе не помогла им развить успех и обыграть Мексику в плей-офф, эквадорцы не стали открытием чемпионата мира. Из тройки лидеров выберем Пачо, ведь он тоже ошибался в защите, как и его коллега Инкапье. При этом футболист ПСЖ сыграл в центре обороны на позиции, которая подразумевает правильный выход в атаку. Хотя Пачо – один из самых дорогих центральных защитников мира, на ЧМ-2026 он среди главных разочарований турнира.
Сборная Ганы не забила ни одного гола в позиционных атаках, а у Семеньо нет голов и ассистов. Один из лучших игроков прошлого сезона АПЛ – был в списке кандидатов на звание футболиста года, провел слабый чемпионат мира. Возможно, Антуан слишком старался на стартовом отрезке в «Манчестер Сити», поэтому выдохся раньше времени. В любом случае, против защитных линий сборных Хорватии и Колумбии вингер сыграл слабо и незаметно. Можно понять, почему время от времени пропадает Ямаль – он юный и после травмы, а Семеньо 26 лет, от него в Гане ждали яркой игры.
Райан приехал на ЧМ-2026 в плохом настроении. Плеймейкеру «Манчестер Сити» не нравится, что наставник сборной Дешам выбрал других футболистов, но игрок не ведет себя скромно, как джокер Баркола. Шерки получил время против Ирака и Норвегии, но не показал ничего из привычного арсенала. Нет смысла менять великолепную четверку атаки Франции, где Дуэ и Дембеле закрепились на флангах, Мбаппе – форвард, а Олисе в последних матчах стал «десяткой». Шерки мечтал, что задвинет Дуэ на скамейку, а теперь капризный Райан проигнорировал Дешама, когда тренер подошел к нему после матча.
Символ провала сборной Уругвая. Вальверде не соглашался с тренером Бьелсой, который по методам напоминает нового наставника «Реала» Моуриньо. До ЧМ-2026 Вальверде дрался в Мадриде с Тчуамени, а в сборной не помог против приличных, но не самых грозных соперников. Уругвайцы не вышли из группы с Кабо-Верде и Саудовской Аравией, речь о провале. Многие будут обвинять голкипера Муслеру – ветеран совершил ошибки, но у других ворот Вальверде не создал победные голы и моменты, а усилий его напарников не хватило. Федерико сломался психологически, ему нужна перезагрузка.
разочарование бесспорно - Уругвай и Турция, эти не вышли из групп.
как и Германия с Нидерланды - бесславный вылет.
Альварес в депрессии видать. игры нет, зачем он в сборной, непонятно.
но понятно состояние Альвареса...он не хочет больше играть за Атлетико. Арсенал и ПСЖ ему неинтересны.
Атлетико требует 500 млн от Барселоны )) что нереалистично нерыночно.
конечно, Лапорта с Деку смотрят ЧМ.
за Атлетико кто смотрит, не знаю, но вчера был замечен Симеоне, Чоло там был ошарашен игрой Кабо Верде против Аргентины. но был настроении раздавать автографы. Альварес точно смотрит ЧМ с скамейки.
тот еще зритель, не помощник команде.
зато АМ получит дорогого немотивированного игрока
каждый год будет стремительно дешеветь.
или вообще уйдет бесплатно.
плюс клуб вредит себе, заработает репутацию токсичного работодателя.
а это для футболистов зумеров будет ред флаг так сказать в плане карьеры.
Райан Шерки......
ну если Гвардиола прощал ему все эти финты, Дешам такое не прощает.
у Дешама солдатское сердце.
и наконец Витинья.
в ПСЖ его игра всех завораживает.
в сборной он какой то тормоз.
все зависит от тренера.
ПСЖ рулит Луис Энрике.
Мартинес средний тренер, который боится сделать неправильный шаг для идеальной игры Криштиану.
в ПСЖ Витинья и Невеш тащат полузащиту вперед к победам и трофеям.
в сборной вопрос только в том, в каком направлении.