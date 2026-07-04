Многомилионные разочарования ЧМ-2026. Футболисты «Реала», ПСЖ и «Баварии»

сегодня, 18:02

Громкие фамилии.

Чемпионат мира не удался части ветеранов. Лучше рассчитывали сыграть вечные голкиперы Муслера и Нойер. Точно не хотели выступать так невзрачно звезды «Наполи» Де Брюйне и Мактоминей. Защитник Кулибали раньше играл в Неаполе, а теперь вылетел со сборной Сенегала – от Калиду ждали большего. Вингера Сане закономерно критикуют в Германии, но время Лероя прошло, он приехал на ЧМ -2026 из чемпионата Турции. Так что хочется поговорить о футболистах из особой категории – самых дорогих в мире. Часто речь о молодых мастерах, которые на ЧМ -2026 выступили хуже представителей скромных клубов из сборной Кабо-Верде.

Витинья Феррейра

До начала ЧМ -2026 многие считали тройку хавбеков Невеш, Витинья и Бруно сильнейшей линией Португалии. Звезды подвели, зрители получили скучный футбол с большим количеством лишних поперечных передач. Официально лучший игрок сезона в АПЛ Фернандеш разочаровал, но его молодые коллеги не лучше. Хавбек за 140 млн евро Витинья является одним из разочарований в португальском составе, он не управляет игрой, не создает голы и не ускоряет игру команды Мартинеса. Португалец в 26 лет смотрится хуже 40-летнего Модрича, который включался отрезками.

Флориан Вирц

У Вирца был слабый сезон в «Ливерпуле». На чемпионате мира Флориан не исправил положение дел. Возможно, Нагельсманн не подобрал плеймейкеру правильную позицию. Возможно, сказался груз выступлений в АПЛ . Причины неудачи будет разбирать Клопп, если возглавит сборную Германии. А пока констатируем, что Вирц не вытащил немцев, не создал голы в ворота Парагвая и не был похож на футболиста, которого на рынке до сих пор оценивают в 100 млн евро. Новому тренеру «красных» Ираоле придется работать с молодым немцем после игрового кризиса.

Хулиан Альварес

Для футболиста, которым интересовались «Реал» и «Барселона», Хулиан выступает плохо. Многие в Аргентине критикуют другого форварда Лаутаро Мартинеса, но ветеран из «Интера» хотя бы выходил в основе, то есть Альварес в ещё худшей форме, чем коллега. Хулиан засиял на ЧМ -2022 в Катаре, когда от него ничего не требовали, а в статусе звезды ему сложно даются матчи за сборную Аргентины. Месси и центральные защитники спасли фаворита против Кабо-Верде. У Хулиана будет шанс против Египта, но трансферная сага отвлекла форварда от результативной игры.

Джамал Мусиала

Немецкого плеймейкера частично оправдывают последствия травмы. Но Мусиала настолько талантливый, молодой и при этом опытный, что от него ждали игры если не уровня коллеги по «Баварии» Майкла Олисе, то хотя бы выступлений уровня другого его напарника Луиса Диаса из сборной Колумбии. В итоге Мусиала сыграл так, что тренер его клуба Компани решил подстраховаться и подписал атакующего хавбека и форварда Сайбари из сборной Марокко. Не хотелось бы, чтобы недавняя тяжелая травма сломала Джамалу карьеру. На ЧМ -2026 Мусиала не выручил Германию.

Арда Гюлер

Гюлер забил гол в ворота сборной США в матче, который ничего для соперника и турецкой команды не решал. Но где плеймейкер был в важных поединках против Австралии и Парагвая? Оппоненты позволили турецкой команде создать много моментов и владеть мячом. Можно винить других игроков группы атаки, которые подставили тренера Монтеллу. Молодой Йилдыз и опытный Чалханоглу не сыграли намного лучше. Но они выступают в Серии А, а Гюлер – футболист «Реала». Арда переключается на работу с жестким Моуриньо, а ЧМ -2026 атакующему хавбеку точно не удался.

Уильям Пачо

Все звезды сборной Эквадора – Кайседо из «Челси», Инкапье из «Арсенала» и Пачо из ПСЖ , сыграли ниже своих клубных возможностей. Победа над немцами в группе не помогла им развить успех и обыграть Мексику в плей-офф, эквадорцы не стали открытием чемпионата мира. Из тройки лидеров выберем Пачо, ведь он тоже ошибался в защите, как и его коллега Инкапье. При этом футболист ПСЖ сыграл в центре обороны на позиции, которая подразумевает правильный выход в атаку. Хотя Пачо – один из самых дорогих центральных защитников мира, на ЧМ -2026 он среди главных разочарований турнира.

Антуан Семеньо

Сборная Ганы не забила ни одного гола в позиционных атаках, а у Семеньо нет голов и ассистов. Один из лучших игроков прошлого сезона АПЛ – был в списке кандидатов на звание футболиста года, провел слабый чемпионат мира. Возможно, Антуан слишком старался на стартовом отрезке в «Манчестер Сити», поэтому выдохся раньше времени. В любом случае, против защитных линий сборных Хорватии и Колумбии вингер сыграл слабо и незаметно. Можно понять, почему время от времени пропадает Ямаль – он юный и после травмы, а Семеньо 26 лет, от него в Гане ждали яркой игры.

Райан Шерки

Райан приехал на ЧМ -2026 в плохом настроении. Плеймейкеру «Манчестер Сити» не нравится, что наставник сборной Дешам выбрал других футболистов, но игрок не ведет себя скромно, как джокер Баркола. Шерки получил время против Ирака и Норвегии, но не показал ничего из привычного арсенала. Нет смысла менять великолепную четверку атаки Франции, где Дуэ и Дембеле закрепились на флангах, Мбаппе – форвард, а Олисе в последних матчах стал «десяткой». Шерки мечтал, что задвинет Дуэ на скамейку, а теперь капризный Райан проигнорировал Дешама, когда тренер подошел к нему после матча.

Федерико Вальверде