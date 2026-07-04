Известен первый четвертьфиналист ЧМ-2026. Канада создала проблемы Марокко

сегодня, 22:37

Сложный первый тайм.

Канада предложила хоккейный футбол

Тренер канадцев Джесси Марш часто общается с хоккейной легендой Уэйном Гретцки. Американец нахватался хоккейного воздуха и предложил марокканцам сыграть в бойцовском стиле. Недавно легендарный актер Нортон пришел на матч США и Турции в компании не менее легендарного Брэда Питта. Фанаты культового фильма о глупых мужчинах «Бойцовский клуб» шутили, что Эдвард общается сам с собой. А в матче Канады и Марокко пришлось много общаться с футболистами арбитру Майклу Оливеру. Англичанин заразился от Мбаппе диктаторством, чей поединок судил недавно: арбитр уверенно наказывал футболистов за многочисленные нарушения правил.



До перерыва канадцы и марокканцы собрали 21 нарушение правил и заработали 6 желтых карточек. По предупреждениям была ничья 3:3, а вот по фолам хозяева турнира были намного впереди – 15:6. Тренер канадцев Марш решил, что сборная Марокко заметно сильнее, и лучшее, что придумал его штаб – утащить интеллектуальную команду Уахби в прошлое, когда африканцы рубились за мяч без смысла. Сборная Канады умеет играть жестко, но раньше они такой футбол не выбирали. Подопечные Марша против ЮАР нарушили правила 16 раз за весь матч, а здесь было 15 нарушений в первом тайме. Североамериканцы резко обрывали контратаки сборной Марокко.



А если вычесть из уравнения хоккейный футбол с фолами, то нечего вспомнить в атаке у формального фаворита. У сборной Марокко не было касаний в чужой штрафной. Канадцы играли по схеме «4-4-2», грамотно закрывая подходы к своим воротам в первом тайме. Марокканцы потеряли до перерыва Сайбари – новичок «Баварии» получил травму. Игра не клеилась, и такая завязка поединка вела к разговору о главном тренере африканской сборной. Уахби впервые на чемпионате мира столкнулся с оппонентом, который контролировал марокканцев до перерыва. Хотя по владению канадцы уступали, они забрали себе футбольные джойстики. Но у такой игры есть минус.



Канаде надо было физически переиграть Марокко. Соперник провел 120 минут, владея мячом против Нидерландов, и в том поединке африканцы двигались быстрее. Даже по подходу в защите было видно, что Хакими и его напарники устали. Марокканцы постоянно выбивали мяч от ворот не глядя, причем намного чаще, чем это делали в защите канадцы. Выносы могут быть частью осмысленной стратегии, но когда у команды за тайм 0.02 xG, то не о чем говорить. Сборную Марокко ожидал непростой разговор в перерыве, ведь без существенного изменения тактики, стратегии и подхода они рисковали добраться до непредсказуемого овертайма против канадцев.

Марокканцы изменили планы в перерыве

Тренер Уахби умеет пафосно сказать, что видно по пресс-конференциям. После наставника слово взял капитан Хакими, который собрал команду под трибунами и настроил на второй тайм. У марокканцев намного больше опыта на высоком уровне, но канадцы поймали свою волну. Им повезло с соперниками, которые не проверяли команду Марша, а сегодня они ухудшили игру Марокко, упростив себе задачу. Для Канады ЧМ -2026 особенный, ведь они впервые победили на мудиалях, впервые вышли в плей-офф и впервые могли войти в восьмерку сильнейших команд кубка мира. Но на пути стояли серьезные марокканцы. Именно стояли, африканцы играли пешком.



После перерыва команда, игравшая беззубым первым номером, попыталась взвинтить темп. Марокканцам не хватало флангового футбола, не хватало последних передач, хотя Диас пытался опускаться в глубину поля в поисках правильных позиций. Оказалось, что его команде не хватало стандартного положения. Хитрый капитан Хакими – рекордсмен по матчам на чемпионатах мира среди африканских футболистов, со штрафного откатил мяч под удар Унахи. Хавбек четко пробил низом, вратарь канадцев был закрыт напарниками и соперниками от мяча. Гол испортил план хозяев турнира, ведь теперь жесткий футбол без моментов был выгоднее марокканцам.

Надо отдать должное настрою Марокко. Они разозлились на себя, прибавили в командной скорости. Хотя забили после статичного положения, игра изменилась. Канадцам надо было перестраиваться, встревоженный тренер Марш обсуждал замены, но важно было не пропустить второй мяч, пока общались наставники канадцев. Марокко умеет додавить соперника. Также они прекрасно убивают время контролем мяча. Даже когда много брака и не работает центр поля – не хватало комбинаций, команда такого уровня может перейти на примитивный футбол и добиться успеха на контратаках. Уахби принял правила Марша: его команда стала действовать намного проще.

Уахби ждёт сложнейшее испытание чемпионата