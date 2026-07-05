Парагвай поймал Францию в ловушку. Фаворита ЧМ-2026 выручил пенальти

сегодня, 09:08

Упражнялись в тёмной магии.

Парагвайцы держались за футбольную идентичность

Команда аргентинца Альфаро играет в стиле старой школы. В футболе до эры повторов было больше провокаций, ударов исподтишка, стычек без последствий для участников и матерных диалогов. Сборная Парагвая сыграла, как на ЧМ -98, когда команда капитана Чилаверта вылетела от Франции на аналогичной стадии турнира с повторением старого счета. Прошло много лет, но парагвайцы остались прежними – бойцы из рабочих кварталов. Чилаверт до матча выдал расистский комментарий, что в его времена против Парагвая играли французы, а теперь в сборной Дешама одни чужаки, намекая на африканские корни Мбаппе и Дембеле.

Чилаверта подвела память. В чемпионском составе Жаке именно в матче против Парагвая сыграли Трезеге, Анри, Диомед, Джоркаефф, Десайи и Тюрам, то есть люди с африканскими корнями. Баски Лизаразю и Дешам, а также армянско-польский калмык Джоркаефф – дети мира, комментарий Чилаверта мимо кассы. Франция на ЧМ -98 и сейчас – мощные команды, фавориты своих чемпионатов мира. И оба раза именно Парагвай заставил их драться, упражняясь в том, что в английском языке называют «темными искусствами». Старым чемпионам пришлось сыграть в овертайме: Трезеге отдал передачу на Блана, защитник переиграл Чилаверта.

Молодой голкипер сборной Парагвая Хилль стал лучшим игроком нового матча, хотя и пропустил от Мбаппе с пенальти. Поединок вызвал много критики, но зрители драматизируют. Парагвай играл так, как ему было выгодно: старался загнать французов в подворотню без выхода. В принципе, им это удалось. Команда Дешама поддавалась на многие мелкие провокации, получая желтые карточки. В поединке была потасовка. Кунде и Мбаппе били локтями во время бега. Футбол был вязким и жестким, но ничего невероятно грязного в матче не увидели. Франция оказалась в положении Марокко против канадцев, которые тоже выбрали драку.

Хозяев турнира хватило на один тайм хоккейного футбола. Дальше будущий соперник Дешама перестроился: сборная Марокко одержала разгромную победу после перерыва. У Франции так не получилось. Они не забили с игры. Зато план Дешама – дать Дуэ отдых перед встречей с Хакими, выпустив Дезире на замену, сработал. Баркола не принес победу, а вот основной левый вингер Дуэ вышел вовремя. На свежих ногах Дезире обыграл нескольких парагвайцев и заработал пенальти. К правильности решения нет вопросов. Судья из Узбекистана мог выдать парагвайцам несколько карточек за грубость, но в ключевом моменте не совершил ошибку.

Мбаппе зря не поприветствовал Хилля после матча

Хотя полевые футболисты парагвайцев сыграли жестко, а Килиан в основном улыбался и игнорировал провокаторов – лишь дважды картинно упал после ударов локтем и от лежачего Касереса, после финального свистка капитан сборной Франции поступил некрасиво. Голкипер Хилль отличается от партнеров по команде. Орландо сильно выступил на чемпионате мира. Он протянул руку Мбаппе, но Килиан его показательно проигнорировал. После этого обиженный голкипер легко бросил мяч в спину французу. Мбаппе зря показал высокомерие. Зато он забил и сравнялся с Месси по голам на этом ЧМ . Французы не вышли играть в чистых смокингах.

При этом фаворит просчитался с прессингом. Французы не вскрыли низкий широкий блок Парагвая, зато получили опыт классического матча плей-офф, когда одна из сторон выживает. Парагвай в открытой игре уступил бы со счетом 3:0. Тренер Альфаро много раз подчеркивал, что у него команда из побитых жизнью парней. Даже в своих клубах из Аргентины и Бразилии парагвайцев не особо ценят. Несколько лет назад вратарь Хилль продал почти все свои вещи. Орландо задерживали зарплату, а его ребенок родился раньше срока и требовал дорогого лечения. Теперь человек, который за 35 долларов купил футболку Хилля, вернул её вратарю.

Надеемся, опыт перепалок марокканцев с канадцами, которые использовали тактику мелкого фола, и потасовка французов с парагвайцами приведет к иному футболу в матче следующего раунда. Дешам грамотно отправил здоровяков Упамекано, Салиба и Лакруа защищать остальных французов после финального свистка от парагвайской атаки – южноамериканцы пытались устроить ещё одну потасовку. Но черная магия не является естественной для «трёхцветных». Они играют с четверкой форвардов, жертвуя прессингом в первой линии, любят атаковать и умело создают моменты. Хилль выручил четыре раза, а вот Парагвай ничего не создал в атаке.

Фанатам задолжали красивый атакующий футбол

Поединок Германии и Франции не был бы таким, как матч команд Дешама против Альфаро. Игра Марокко и Канады тоже не получилась красивой и атакующей, невзирая на голы африканцев во втором тайме. Зрители получили дозу бойцовского футбола, а теперь надо возвращаться к результативной игре с разменом атаками. Вот только хватит ли Марокко и Франции физических сил, чтобы сыграть легко? Ещё один важный фактор, который повлиял на матч Мбаппе против Хилля – погода. Было очень жарко, футболисты тяжело дышали. Олисе и Дембеле не бежали, как раньше. Мбаппе ускорялся, но свежий футбол в такую погоду показать сложнее.

В матче Марокко и Франции у тренера Уахби будет выбор. Или сыграть в свой футбол в схеме «4-2-3-1», рискуя стать легкой добычей для четверки атаки Дешама, или предложить некий гибрид того, что сделали парагвайцы – у них получилось не пропустить с игры, и привычного для Хакими и Диаса футбола с размашистыми вертикальными атаками, которые приводили к голам против соперников разного класса, от Бразилии и Нидерландов до Канады и Гаити. Парадокс в том, что для Франции более сильный соперник – Марокко, намного удобнее, чем закрытый Парагвай, с которым были проблемы у Турции, Австралии и Германии. Фаворит это прекрасно знает.

В отличие от немцев, французы не проиграли Парагваю, хотя попали в ловушку и отвечали фолом на фол, а не техникой на нарушения правил. Чемпионат мира предлагает блюда разной кухни, и после дозы классического южноамериканского футбола хочется увидеть нечто в атакующем стиле. Поскольку марокканцы воспитаны в основном в европейских футбольных академиях, эти надежды имеют под собой основания. Уахби не понравился матч с Канадой, особенно первый тайм. Тренер давно понимал, что Франция может стать соперником, поэтому команду Дешама изучали несколько недель подряд. Друзья Мбаппе и Хакими снова сразятся на мундиале.