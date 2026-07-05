2240 метров над уровнем моря. Англию ждёт самый сложный матч на ЧМ-2026

сегодня, 18:00

На этом стадионе Марадона забил рукой в ворота англичан.

На стадионе «Мехико-Сити» состоится матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором встретятся хозяева турнира сборная Мексики и команда Англии. Победитель этой пары в четвертьфинале в Майами сыграет с сильнейшим в матче Бразилия — Норвегия.

Мексика: вера в чудо

Подопечные Хавьера Агирре подходят к этому матчу в статусе одной из самых ярких команд турнира. Сборная идеально провела групповой этап, одержав три победы в трёх матчах — над ЮАР , Чехией и Южной Кореей, — что стало лучшим результатом команды на первой стадии чемпионатов мира в истории. А затем была уверенная победа над Эквадором в 1/16 финала. Теперь мексиканцы мечтают повторить свой лучший результат на мировых первенствах — выход в четвертьфинал, который им покорялся лишь однажды, в 1986 году, когда они также принимали турнир у себя дома. Ключевыми фигурами в атаке хозяев являются Хулиан Киньонес и Рауль Хименес, на которых возлагаются надежды на взлом обороны Томаса Тухеля. Билеты достать на эту игру уже нельзя.

Англия: возвращение в Мехико и исторический контекст

Для англичан этот матч имеет особый исторический подтекст. Сборная Англии возвращается в Мехико — город, где в 1986 году она потерпела одно из самых драматичных поражений в своей истории, уступив в четвертьфинале будущим чемпионам мира — Аргентине, благодаря знаменитой «руке Бога» и сольному проходу Диего Марадоны. На этом турнире англичане уже столкнулись с серьёзным сопротивлением со стороны ДР Конго в 1/16 финала, но сумели пройти дальше. В групповом этапе команда Тухеля переиграла Панаму и Хорватию, а также сыграла вничью 0:0 с Ганой. Главной надеждой англичан является бомбардир Харри Кейн, на счету которого уже пять голов на турнире, а также выделяется Джуд Беллингем. Болельщики сборной Англии верят в победу, поскольку команда доходила до полуфинала в 2018 году и четвертьфинала в 2022-м.

История встреч

Несмотря на то, что Мексика и Англия в сумме принимали участие в 33 чемпионатах мира до 2026 года, на мировых первенствах они встречались лишь однажды. Это произошло в 1966 году на домашнем для англичан турнире: команда сэра Альфа Рамсея обыграла Мексику со счётом 2:0 благодаря голам сэра Бобби Чарльтона и Роджера Ханта. В том году Англия в итоге стала чемпионом мира. Теперь у мексиканцев есть шанс взять реванш за то поражение на своей земле.

Слова

Капитан сборной Англии Харри Кейн подчеркнул важность результата, а не игры:

Нам определённо есть над чем работать, и в этих раундах главное — проходить дальше. Мы вступили в ту стадию турнира, когда нужно выгрызать победы, и именно это мы и делаем.

Главный тренер мексиканцев Хавьер Агирре высоко оценил соперника:

У них важные игроки как в Англии, так и за её пределами; они физически мощны и показывают хороший футбол. Я помню сдвиг в их стиле, начавшийся ещё при Саутгейте, и Тухель продолжил эту линию. Это команда, которая умеет играть по-разному. Раньше они были быстры и прямолинейны, могли задавить вас... Сегодня они всё ещё делают это, но если видят, что не получается, могут изменить подход. В истории мексиканского футбола было много великих матчей, и этот станет одним из них.

Полузащитник мексиканцев Альваро Фидальго назвал предстоящую игру одной из самых важных в карьере:

Это матч, о котором все мечтали... встретиться с Англией в 1/8 финала на этом стадионе. Вероятно, это одна из самых больших игр, которые мы когда-либо переживём как игроки. Мы знаем, что у них хорошие футболисты, знаем, как они играют. Их полузащита, прежде всего, очень физически мощна. У них отличные игроки на каждой позиции.

Цифры

Только Мирослав Клозе и Герд Мюллер забили больше голов головой на чемпионатах мира, чем Харри Кейн (4). Мексика ни разу не проигрывала на «Ацтеке» в рамках чемпионатов мира (8 побед, 2 ничьи). Джордан Пикфорд подвергся критике за то, что не смог отразить удар Брайана Сипенги в ближний угол в матче с ДР Конго, но голкипер «Эвертона» готовится к своему 17-му матчу на чемпионатах мира. Это позволит ему сравняться с Шилтоном по числу проведённых матчей за сборную Англии на чемпионатах мира. Эта встреча станет для Мексики 11-й на «Ацтеке» (во время ЧМ арена носит название «Мехико-Сити») в рамках чемпионатов мира, что станет рекордом для одной команды на одном стадионе за всю историю турнира. Текущая беспроигрышная серия мексиканцев в официальных матчах на этом стадионе составляет 22 игры (16 побед, 6 ничьих).

Четыре победы, одержанные командой Хавьера Агирре на этом турнире, уже являются лучшим результатом для Мексики на одном чемпионате мира. Они стали одной из двух команд-хозяек в этом веке, которые выиграли свои первые четыре матча на турнире, повторив достижение Германии в 2006 году. Италия в 1990 году остаётся единственной страной-хозяйкой, выигравшей свои первые пять матчей. Мексика может стать всего второй командой в истории чемпионатов мира, которая сохранит свои ворота сухими в первых пяти матчах турнира, после Италии в 1990 году (5 матчей), которая в итоге заняла третье место, обыграв Англию в матче за бронзу.

Англия выиграла четыре матча подряд у Мексики, но все они были товарищескими и состоялись в период с 1986 по 2010 год. Для Англии это будет всего четвёртая встреча со страной-хозяйкой турнира: ранее они играли со Швейцарией в 1954 году (победа 2:0), Испанией в 1982 году (ничья 0:0) и Италией в 1990 году (поражение 1:2).

И да, матч состоится на высоте 2240 метров над уровнем моря. Дышать будет тяжело, мяч будет лететь быстрее. Это будет жаркая ночь.