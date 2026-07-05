Груз Винисиуса против свободы Холанда. Норвегия даст бой Бразилии

сегодня, 14:06

Великолепная схватка.

Норвежцы – скромные наглецы

Холанд знал, что норвежцы выставят второй состав с Францией. Эрлинг загодя заявил, что соперник выиграет. Форвард считает «трёхцветных» фаворитами всего турнира. Теперь Холанд назвал бразильцев сильнейшими в паре с Норвегией. Гимарайнс прочитал тактику норвежцев: они перекладывают груз на «селесао», выставляя себя слабыми. При этом тренер Сольбаккен в раздевалке кричал, что его команда идёт за Анчелотти, пусть Карло готовится. Норвежцы не считают себя хуже Японии.

Подопечные Мориясу создали Бразилии проблемы. Анчелотти перестроил «селесао» и вырвал победу. Теперь против них скромные наглецы из Норвегии. Что их выделяет? Они из невероятно богатой страны, но не заносчивые. На днях Эрлинг зашел в ковбойский магазин с друзьями, купил шляпу и сапоги. И что ему говорили друзья? Что он тюфяк, ведь пьет только воду на встречах, отказался от алкоголя, который любил в юности. Холанд пошутил, что друзья не такие дерзкие, когда празднуют его голы.

Эрлинг – простой парень, но с рождения богатый, что дарит свободу и беспечность. У него не было тяжелого детства, как у бразильцев. Норвежцам проще морально, они не живут в тени Роналдо, Ривалдо и Кафу. Викинги ни разу не уступали «селесао» в прошлом. Трижды были ничьи в спаррингах, а в официальном матче Норвегия обыграла Бразилию в группе на ЧМ -1998. Сегодня вторая серия, где великий тренер Анчелотти протестирует схемы Сольбаккена, который кайфует на ЧМ .

В бытность игроком он видел победу над Бразилией со скамейки. После этого «селесао» в плей-офф ЧМ -98 разнесли Чили, обыграли Данию, а затем Нидерланды по пенальти, чтобы нарваться на удары головой от Зидана в финале. Зинедин бил головой по мячу, а не соперника: Франция завоевала первое «золото». Спустя 28 лет бразильцы больше не чемпионы мира. Им нельзя уступать крепкой Норвегии, которая по составу сильнее сборной, когда в ней выступали отцы игроков Сольбаккена.

Анчелотти – великий наставник

Карло подтвердил тезис, что он – главная звезда сборной Бразилии. У Тухеля нет телепатической связи со сборной Англии, а итальянец быстро убедил огромную футбольную Бразилию в собственном классе. После провального первого тайма против Марокко тренер перестроил команду заменами. Во втором и третьем матчах Бразилия сыграла лучше, а против Японии одержала волевую победу. Аргентинцы умеют выиграть на ЧМ в овертаймах, а их соседи – мастера камбэков в раундах на выбывание.

Анчелотти не старается сделать из сборной Бразилии команду Италии. Карло хочет видеть красивую игру времен ЧМ -2002. Проблема лишь в том, что Винисиусу было два года, когда Ривалдо, Роналдо и Роналдиньо разрывали соперников в Южной Корее и Японии, а Эндрика не было в проекте. У новой сборной Бразилии связь с великим прошлым через ностальгию и воспоминания есть только у ветеранов, вроде Данило и Каземиро, но физическое состояние мешает им всегда играть на уровне легенд.

Пока Бразилия доверяла чутью Анчелотти. Он доверял Каземиро и получил гол Карлоса в ворота Японии. Карло верит Дугласу Сантосу из «Зенита», он – основной левый защитник бразильцев, а вот правый вингер петербуржцев Луис Энрике не подпускается к основе, хотя у Райана были проблемы справа. Анчелотти в вечном поиске. Это изнурительный режим, только большие тренеры могут так умело менять игру команды. Даже сильный тренер Мориясу проиграл Карло, невзирая на сыгранность японцев.

Команды придержали выход на пик

Они могут сыграть лучше, чем в прошлых матчах. У норвежцев был выходной против Франции, а у Бразилии в лазарете только плеймейкер Пакета. Важная потеря, но без него можно довериться другому хавбеку или поставить в основу Мартинелли, используя его в роли «десятки» со сменой позиций с Винисиусом. Вингер хочет, чтобы прибавили его напарники Кунья, Райан и Эндрик. А у норвежцев даже капитан Эдегор пока не подарил великий матч, но Мартин может огорчить Каземиро.

А Сольбаккена могут огорчить защитники. В воротах не хватает Хайкина – голкипер «Будё-Глимт» умеет поймать кураж в решающем матче. Но даже без игроков обороны уровня Габриэля и Маркиньоса норвежцы стали грозной силой. Их ключ – единство и отсутствие давления. Для норвежцев их сборная уже герои. А в Бразилии предложат выгнать половину команды в случае поражения. Даже волевая победа над Японией не всем понравилась, фанаты злились, что не забили больше и раньше.

Норвегии проще, хотя они похожи на Бразилию – смесь талантов и ошибок. Будь Рафинья и Пакета здоровыми и на пике формы, можно было довериться «селесао» в прогнозах, а пока Холанда окружают Эдегор, Серлот, Нуса и Берг, у Сольбаккена есть шанс. Норвегия – команда-династия, в составе сборной полно сыновей футболистов. У бразильцев нет такой преемственности. Зато у них есть отец и сын Анчелотти, которые пока распутали все тактические клубки в прошлых сложных матчах.

Винисиус и Холанд – звёзды турнира

Анчелотти умеет общаться со звездами. Хотя у него были конфликты с Винисиусом в «Реале», где даже отправка вингера к психологу не помогла, в сборной Бразилии всё иначе. Жуниор понял, что поздно капризничать, пора показать класс на чемпионате мира. У крайнего форварда 4 гола и 1 ассист в четырех матчах. Для сравнения, в отборе к ЧМ -2026 бразилец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 11 поединках. Прогресс налицо. Причем с Куньей на острие и без Рафиньи справа Жуниору стало проще.

Гимарайнс и Дуглас обслуживают Винисиуса на левом фланге, но вингер прессингует, в отличие от Месси в сборной Аргентины. У Анчелотти кто не бегает – не играет. У Сольбаккена другая философия, когда речь о Холанде. Эрлинг передал привет Винисиусу через комментарии к шутливому видео, где их лица приделали к кадрам из комедии «Белые цыпочки». Норвежец хочет снять такую пародию, и тогда Моуриньо через Винисиуса передаст форварду «Манчестер Сити» приглашение в мадридский клуб.