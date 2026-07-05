Груз Винисиуса против свободы Холанда. Норвегия даст бой Бразилии

Великолепная схватка.
Холанд знал, что норвежцы выставят второй состав с Францией. Эрлинг загодя заявил, что соперник выиграет. Форвард считает «трёхцветных» фаворитами всего турнира. Теперь Холанд назвал бразильцев сильнейшими в паре с Норвегией. Гимарайнс прочитал тактику норвежцев: они перекладывают груз на «селесао», выставляя себя слабыми. При этом тренер Сольбаккен в раздевалке кричал, что его команда идёт за Анчелотти, пусть Карло готовится. Норвежцы не считают себя хуже Японии.
Подопечные Мориясу создали Бразилии проблемы. Анчелотти перестроил «селесао» и вырвал победу. Теперь против них скромные наглецы из Норвегии. Что их выделяет? Они из невероятно богатой страны, но не заносчивые. На днях Эрлинг зашел в ковбойский магазин с друзьями, купил шляпу и сапоги. И что ему говорили друзья? Что он тюфяк, ведь пьет только воду на встречах, отказался от алкоголя, который любил в юности. Холанд пошутил, что друзья не такие дерзкие, когда празднуют его голы.
Эрлинг – простой парень, но с рождения богатый, что дарит свободу и беспечность. У него не было тяжелого детства, как у бразильцев. Норвежцам проще морально, они не живут в тени Роналдо, Ривалдо и Кафу. Викинги ни разу не уступали «селесао» в прошлом. Трижды были ничьи в спаррингах, а в официальном матче Норвегия обыграла Бразилию в группе на ЧМ-1998. Сегодня вторая серия, где великий тренер Анчелотти протестирует схемы Сольбаккена, который кайфует на ЧМ.
В бытность игроком он видел победу над Бразилией со скамейки. После этого «селесао» в плей-офф ЧМ-98 разнесли Чили, обыграли Данию, а затем Нидерланды по пенальти, чтобы нарваться на удары головой от Зидана в финале. Зинедин бил головой по мячу, а не соперника: Франция завоевала первое «золото». Спустя 28 лет бразильцы больше не чемпионы мира. Им нельзя уступать крепкой Норвегии, которая по составу сильнее сборной, когда в ней выступали отцы игроков Сольбаккена.
Карло подтвердил тезис, что он – главная звезда сборной Бразилии. У Тухеля нет телепатической связи со сборной Англии, а итальянец быстро убедил огромную футбольную Бразилию в собственном классе. После провального первого тайма против Марокко тренер перестроил команду заменами. Во втором и третьем матчах Бразилия сыграла лучше, а против Японии одержала волевую победу. Аргентинцы умеют выиграть на ЧМ в овертаймах, а их соседи – мастера камбэков в раундах на выбывание.
Анчелотти не старается сделать из сборной Бразилии команду Италии. Карло хочет видеть красивую игру времен ЧМ-2002. Проблема лишь в том, что Винисиусу было два года, когда Ривалдо, Роналдо и Роналдиньо разрывали соперников в Южной Корее и Японии, а Эндрика не было в проекте. У новой сборной Бразилии связь с великим прошлым через ностальгию и воспоминания есть только у ветеранов, вроде Данило и Каземиро, но физическое состояние мешает им всегда играть на уровне легенд.
Пока Бразилия доверяла чутью Анчелотти. Он доверял Каземиро и получил гол Карлоса в ворота Японии. Карло верит Дугласу Сантосу из «Зенита», он – основной левый защитник бразильцев, а вот правый вингер петербуржцев Луис Энрике не подпускается к основе, хотя у Райана были проблемы справа. Анчелотти в вечном поиске. Это изнурительный режим, только большие тренеры могут так умело менять игру команды. Даже сильный тренер Мориясу проиграл Карло, невзирая на сыгранность японцев.
Они могут сыграть лучше, чем в прошлых матчах. У норвежцев был выходной против Франции, а у Бразилии в лазарете только плеймейкер Пакета. Важная потеря, но без него можно довериться другому хавбеку или поставить в основу Мартинелли, используя его в роли «десятки» со сменой позиций с Винисиусом. Вингер хочет, чтобы прибавили его напарники Кунья, Райан и Эндрик. А у норвежцев даже капитан Эдегор пока не подарил великий матч, но Мартин может огорчить Каземиро.
А Сольбаккена могут огорчить защитники. В воротах не хватает Хайкина – голкипер «Будё-Глимт» умеет поймать кураж в решающем матче. Но даже без игроков обороны уровня Габриэля и Маркиньоса норвежцы стали грозной силой. Их ключ – единство и отсутствие давления. Для норвежцев их сборная уже герои. А в Бразилии предложат выгнать половину команды в случае поражения. Даже волевая победа над Японией не всем понравилась, фанаты злились, что не забили больше и раньше.
Норвегии проще, хотя они похожи на Бразилию – смесь талантов и ошибок. Будь Рафинья и Пакета здоровыми и на пике формы, можно было довериться «селесао» в прогнозах, а пока Холанда окружают Эдегор, Серлот, Нуса и Берг, у Сольбаккена есть шанс. Норвегия – команда-династия, в составе сборной полно сыновей футболистов. У бразильцев нет такой преемственности. Зато у них есть отец и сын Анчелотти, которые пока распутали все тактические клубки в прошлых сложных матчах.
Анчелотти умеет общаться со звездами. Хотя у него были конфликты с Винисиусом в «Реале», где даже отправка вингера к психологу не помогла, в сборной Бразилии всё иначе. Жуниор понял, что поздно капризничать, пора показать класс на чемпионате мира. У крайнего форварда 4 гола и 1 ассист в четырех матчах. Для сравнения, в отборе к ЧМ-2026 бразилец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 11 поединках. Прогресс налицо. Причем с Куньей на острие и без Рафиньи справа Жуниору стало проще.
Гимарайнс и Дуглас обслуживают Винисиуса на левом фланге, но вингер прессингует, в отличие от Месси в сборной Аргентины. У Анчелотти кто не бегает – не играет. У Сольбаккена другая философия, когда речь о Холанде. Эрлинг передал привет Винисиусу через комментарии к шутливому видео, где их лица приделали к кадрам из комедии «Белые цыпочки». Норвежец хочет снять такую пародию, и тогда Моуриньо через Винисиуса передаст форварду «Манчестер Сити» приглашение в мадридский клуб.
После успешного мундиаля Жуниору предложат новый контракт в «Реале», а Холанда ждёт работа с Мареской в АПЛ. Пока же звезды увлечены ЧМ-2026. Холанд забрал безумные 60 голов в 53 матчах за сборную. Эрлинг хотел бы получать мяч чаще, но даже если Норвегия сыграет на контратаках, их шансы с Бразилией не ниже, чем шансы Кабо-Верде против Аргентины. Сейчас каждый тренер будет использовать смелость команды Бубишты как пример. Норвегия сыграет главный матч в футбольной истории.
Викинги же, которые сами раздвигают ягодицы (перед Францией), - это не викинги, а ЛГБТ с вёслами.