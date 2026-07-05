Холанд купил ковбойскую шляпу, Рубен Диаш показал тату на русском языке. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 22:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Марио Балотелли встретился с мэром Нью-Йорка.

Диего Симеоне похвастался физической формой на фото с сыновьями.

Милота дня. Иван Ракитич показал, в какой компании смотрит ЧМ -2026.

Марсело повеселился на яхте.

Юрген Клопп перед важной работой сходил на футбол с Хуммельсом.

Сыну Войцеха Щесны исполнилось 8 лет.

Пауло Дибала продолжает радоваться отцовству.

Златан Ибрагимович показал кружку, на которой написано «Златан лучше знает».

Холанд купил ковбойскую шляпу и футболку с надписью «Поцелуйте мой Даллас».

Харри Магуайр сфотографировался с полицейскими из США .

Матвей Сафонов показал стильное фото с женой Мариной.

Антуан Гризманн умеет готовить.

39-летний Луиш Нани показал кубики пресса.

А Андрес Иньеста смотрит мундиаль вот в такой компании.

Ламин Ямаль показал цепь с Бэтменом.

Рубен Диаш показал татуировку с надписью на русском «Стойкий мужик»

Всем хорошей недели, друзья!