Холанд купил ковбойскую шляпу, Рубен Диаш показал тату на русском языке. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Марио Балотелли встретился с мэром Нью-Йорка.
Диего Симеоне похвастался физической формой на фото с сыновьями.
Милота дня. Иван Ракитич показал, в какой компании смотрит ЧМ-2026.
Марсело повеселился на яхте.
Юрген Клопп перед важной работой сходил на футбол с Хуммельсом.
Сыну Войцеха Щесны исполнилось 8 лет.
Пауло Дибала продолжает радоваться отцовству.
Златан Ибрагимович показал кружку, на которой написано «Златан лучше знает».
Холанд купил ковбойскую шляпу и футболку с надписью «Поцелуйте мой Даллас».
Харри Магуайр сфотографировался с полицейскими из США.
Матвей Сафонов показал стильное фото с женой Мариной.
Антуан Гризманн умеет готовить.
39-летний Луиш Нани показал кубики пресса.
А Андрес Иньеста смотрит мундиаль вот в такой компании.
Ламин Ямаль показал цепь с Бэтменом.
Рубен Диаш показал татуировку с надписью на русском «Стойкий мужик»
Всем хорошей недели, друзья!