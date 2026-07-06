Бразилия с позором покинула ЧМ-2026. Викинги заставили Неймара плакать

сегодня, 10:41

Банда Холанда таким темпом захочет увезти медали из Северной Америки.

Остановить Эрлинга Холанда очень сложно — и теперь все это на ЧМ прекрасно понимают. Пятикратные чемпионы мира возвращаются домой, после того как поздние голы Холанда головой и мощный удар низом в добавленное время обеспечили Норвегии место в четвертьфинале чемпионата мира впервые в истории, «викинги» одержали победу со счетом 2:1.

В напряженных матчах всегда казалось, что для победы нужен один выдающийся игрок, и неудивительно, что Холанд проявил себя с лучшей стороны, оформив дубль и доведя свой бомбардирский счет до семи голов на этом турнире, разделив первое место с Килианом Мбаппе и Лионелем Месси в списке обладателей «Золотой бутсы». Теперь Норвегия встретится с Англией в четвертьфинале, а Бразилии предстоит столкнуться с критикой дома.

Кто-нибудь сможет остановить Холанда?

На протяжении большей части матча Холанд выигрывал единоборства, но Габриэль, при поддержке крепкого Райана, не позволял своему непримиримому противнику забить. К 79-й минуте нападающий «Манчестер Сити» коснулся мяча всего 20 раз, причем только четыре из них — в штрафной площади. Было несколько ударов по воротам, но ничего, что могло бы серьезно обеспокоить защитника «Арсенала» или его бразильских товарищей по команде. Но на левом фланге назревала буря. Андреас Шьельдеруп из «Бенфики», вышедший на замену в перерыве, уже дал понять бразильцам, что собирается доставить мяч в зону, где обитает хищный Эрлинг.

И вот, за 11 минут до конца основного времени, Холанд увидел, как Шьельдеруп ловко забросил мяч в штрафную, быстро выпрыгнул и мощным ударом головой отправил мяч в сетку. Габриэль определенно был впечатлен. Бедолагу показывали крупным планом. А потом Холанд получил пас в ноги. На этот раз он находился в шаге от штрафной. Он в два касания подработал мяч под левую ногу и великолепным ударом, пробив между ног Маркиньоса, отправил шар в нижний правый угол ворот. Габриэль на этот раз был лишь зрителем. Но тоже был впечатлен. Англия прошла дальше, поэтому главные мемы для будут связаны именно с защитником «Арсенала», хотя там еще Хендерсон отличился, получив травму во время празднования. Итак, кто же отдал тот пас? Да, это снова Шьельдеруп. Переломный момент. Но нет никаких сомнений в том, кто был главным героем.

Вдумайтесь! На счету Эрлинга семь голов на ЧМ -2026, столько же, сколько у Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, и 62 гола в 54 матчах за сборную Норвегии. Фантастика.

Сможет ли Анчелотти пережить вылет?

Нужно сказать, что это была слабая коллективная игра Бразилии. Они испытывали трудности с владением мячом и создавали успех только благодаря контратакам после отдельных ошибок и необычных моментов Норвегии. После того как Холанд забил первый гол, не смогли оказать достаточное давление, чтобы оттеснить Норвегию к штрафной. Мы критиковали бразильцев после матча с японцами, поскольку тогда были сплошные скучные навесы, но с Норвегией не было даже этого.

Отчасти это было «заслуга» Анчелотти, который сыграл небольшую роль в крахе своей команды, заменяя Бруно Гимарайнша незадолго до первого гола. Он понял, что его команда мало владеет мячом, и сыграл на все деньги на контратаках, добавив Эдерсона и Данило Сантоса в центр поля, ценой лучшего пасующего. Это привело к относительно комфортным заключительным 10 минутам для Норвегии. Даже когда у них были свои моменты, Бразилия не смогла воспользоваться моментами. Эндрик запорол момент, когда выходил один на один. Казалось, что все зависит только от Винисиуса. Получится у него – получится у команды. Не получилось.

Промах Гимарайнша с пенальти – это второй момент. Точнее, первый, получается. Но для Бразилии этого мало. Команда даже не владела мячом! Норвегия не участвовала в чемпионате мира с 1998 года и не участвовала в чемпионате Европы с 2000 года. Они всего два года назад занимали 50-е место в мире, сейчас идут на 31-м. Орда викингов только что победила пятикратных чемпионов мира. И они обошли Италию в квалификации. Они хороши. По-настоящему хороши, и теперь встретятся с Англией в Майами 11 июля. Если пройдут дальше, вероятно, в полуфинале 15 июля сыграют с Аргентиной.

Многие в Бразилии думали, что Неймара берут на ЧМ просто, чтобы критики не лезли к Анчелотти. Но он решил выпустить Нея в такой решающий момент. Да, там вся команда была слабой. Но как же красиво и для болельщиков бразильской сборной символично выглядел момент в самой концовке. Десятый номер Бразилии при счёте 1:2 не в свою пользу лупит по ногам 10-ку Норвегии. Десятку сборной, которая недавно вообще считалась только покорительницей зимних видов спорта. Потом Ней еще и плечом толкнул Эдегора. А потом еще и расплакался Неймар… Конец поломанной карьеры. После такого лучше вообще повесить бутсы на гвоздь этим летом, ведь второй раз шейхов обмануть не получится. А вот Карло уходить не собирается.