Англия устроила триллер в меньшинстве. Беллингем повторил голевой подвиг Марадоны

сегодня, 14:11

Шикарный футбол.

Эпичный поединок на «Ацтеке»

Сборные Мексики и Англии подарили один из лучших матчей ЧМ -2026. Перешли к поединкам, в которых обе команды заслужили проход дальше. У мексиканцев более стильная команда, чем у англичан, что они доказали, играя технично. Но когда держишь мяч против такого соперника, как британцы, то всегда рискуешь пропустить резкие атаки. В первом тайме Тухель проявил уважение к схемам и подходу Агирре, а игру перевернул дубль Беллингема. Впервые за сорок лет на легендарном стадионе «Ацтека» сделали дубль в матче ЧМ . Джуд повторил за Марадоной, который забивал решающие голы в плей-офф ЧМ -1986.

Когда Беллингем думает о футболе, он превращается в идеального наследника Зидана. Джуд не только забил два гола, но и отобрал мяч у Монтеса, когда защитник находился в метре от линии ворот Пикфорда. До этого мексиканцы успели отквитать один гол. Неудачный вынос защитника привел к богатырскому удару Киньонеса. Колумбийца воспитали в мексиканских клубах. Его звали в сборную Хамеса и Диаса, но сердце Хулиана принадлежит Мексике, где на его позиции нет футболиста уровня «Баварии». Лучший снайпер чемпионата Саудовской Аравии Киньонес огорчил сборную Англии и зажег на ЧМ -2026.

Английский герой первого тайма играет за «Реал», а мексиканский выступает за «Аль-Кадисию». У футболистов Агирре нет триумфа в Лиге чемпионов, но и без такого опыта можно показать элитный футбол, особенно когда играешь дома. На высокогорье Мехико команда в зеленых футболках бежала лучше, а габаритные англичане тяжело дышали и совершили много ошибок без мяча. Оборона остается слабым местом команды Тухеля, некоторым защитникам сборной Англии не хватает класса и опыта. Тем интереснее зрителям, которые увидели размен ударами и голы. Поединок получился красивым и напряженным.

Удаление подставило англичан

Мексиканцы привыкли давить на арбитров. В матчах их чемпионата команды постоянно бегают за судьями и спорят, получая карточки. Опытный Алиреза Фагани работает на четвертом чемпионате мира. Трижды он представлял родной Иран, но власти выгнали его из страны. Сейчас Фагани живет в Австралии, а запомнится удалением в Мексике. Во втором тайме Англия осталась в меньшинстве. Тяжело объяснить, почему Тухель не включил в заявку больше правых защитников. После очередной травмы Джеймса справа сыграл Куанса – центральный защитник «Байера». Ему не хватило скорости и умения почувствовать фланг.

Джарелл пошел в грубый подкат и ударил соперника шипами по голени, подняв ногу слишком высоко. Арбитр упустил момент в прямом эфире, но после помощи VAR вынес правильное решение. Также Фагани назначил пенальти после того, как Кейн опасно сыграл в борьбе. Харри не успел первым к мячу и ударил соперника по ноге. А вот перед атакой, которая привела к фолу голкипера сборной Мексики и пенальти не было офсайда у Кейна. Правила говорят, что при ударе от ворот, ауте и угловом положение вне игры не фиксируется. В той атаке ещё случился рикошет от плеча Кейна, но сознательной игры рукой не было.

Харри потерял голос и после матча жаловался на судью, но Фагани работал четко. Рефери не испортили матч, а перепалки футболистов украсили поединок, как и дриблинг Беллингема в стиле Зидана с уходом от нескольких соперников. Когда мексиканский форвард Хименес реализовал свой пенальти после гола с пенальти Кейна, а счет стал 3:2, судья отошел на второй план. Вратарь Пикфорд терпел атаки на свои ворота и не ошибался после дальних ударов мексиканцев, а хозяевам турнира не хватало последнего паса. 17-летний Мора пока не готов спасать в таких матчах, но Агирре был прав – мексиканцы дрались до конца.

Победа Тухеля – плод уважения

Томас зря жаловался после игры на судейство, а вот по ходу матча он работал четко и уважал Мексику. Без такого подхода Тухеля ждала участь Кумана, Нагельсманна и Анчелотти. Карло до встречи со сборной Норвегии пытался построить классическую сборную Бразилии. А когда его подопечные отдали европейцам мяч, то получили вместо Бразилии пародию на Италию, только без умения реализовать моменты и победить в плей-офф. «Селесао» вылетели, когда пытались обороняться, а вот упрямая и боевитая Англия многому научилась у чемпионских итальянцев, которым уступила в финале Евро-2020.

Судья Фагани добавил 11 минут ко второму тайму. Мексике дали время на третий гол. Англия в меньшинстве не атаковала. В режиме выживания за них были габариты. Японцы и мексиканцы изменили рацион питания, чтобы прибавить в росте, но они не стали хорватами и боснийцами, за полвека добрали в среднем 2-3 сантиметра. Англичане выше большинства коллег из сборной Мексики. Когда хозяева перешли к навесам, то у них было мало шансов переиграть крепких британцев. Сборной Мексики не повезло со жребием: они бы обыграли на «Ацтеке» парочку участников этого раунда плей-офф, но не Англию.