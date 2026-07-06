Вся правда о Роналду в матчах с Испанией. Криштиану лучше, чем кажется

сегодня, 18:00

Криштиану столкнется с принципиальным соперником.

Сборная Португалии под предводительством Криштиану Роналду встретится со своим принципиальным соперником, Испанией, в борьбе за место в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года. Сегодня в Арлингтоне встретятся два географических соседа, и этот матч обещает стать одним из самых зрелищных на турнире. Но как Роналду выступал против Испании в прошлом?

Давайте вспомним все матчи Роналду против сборной Испании. Криштиану точно будет стараться.

Групповой этап Евро-2004 – Португалия 1:0 Испания

На домашнем чемпионате Европы Португалия попала в группу со своими соседями. После поражения в первом матче от будущих чемпионов Греции, Португалии нужен был положительный результат в игре против Испании, чтобы пройти дальше, и она его обеспечила, одержав победу со счетом 1:0 благодаря голу Нуну Гомеша на 57-й минуте. Роналду, которому на тот момент было 19 лет, отыграл 85 минут, но не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Согласны, Криш взрослел. Но что по поводу Ямаля сейчас?

Сыграно минут: 85

Голы: 0

Ассисты: 0

Чемпионат мира по футболу 2010, 1/8 финала – Португалия 0:1 Испания

Следующая встреча между соседями состоялась на чемпионате мира 2010 года, когда Испания шла к своему первому трофею. Минимальное поражение. Испания заняла первое место в своей группе, а Португалия финишировала второй после Бразилии, в результате чего обе команды встретились в 1/8 финала. Роналду отыграл все 90 минут, но не смог повлиять на ход игры, и единственным решающим голом стал гол Давида Вильи на 63-й минуте. Примечательно, что Испания тогда выиграла все свои матчи плей-офф со счетом 1:0.

Сыграно минут: 90

Голы: 0

Ассисты: 0

Полуфинал Евро-2012 – Португалия 0:0 Испания (Испания победила в серии пенальти со счетом 4:2)

После того как Роналду забил единственный гол в четвертьфинале, Португалия сыграла с Испанией в полуфинале Евро-2012 на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке. Эх, были времена… Роналду отыграл все 120 минут, и игра завершилась безголевой ничьей, но португальцы уступили по пенальти. Что-то похожее ожидается и сегодня, кстати. Тогда промахнулись Жоао Моутиньо и Бруно Алвеш. На них повесили всех португальских собак, при всем уважении к пушистым друзьям человека.

Сыграно минут: 120

Голы: 0

Ассисты: 0

Групповой этап Чемпионата мира по футболу 2018 – Португалия 3:3 Испания

Если Роналду и можно было критиковать за то, что он практически не забивал в матчах против Испании, то в 2018 году он ответил на критику убедительным хет-триком. Обе страны попали в группу B, когда встретились на Олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Роналду открыл счет с пенальти, Диего Коста сравнял. Перед перерывом де Хеа ошибся после удара Роналду, и Португалия снова вышла вперед. Во втором тайме Коста оформил дубль, Начо вывел Испанию вперед. А затем Роналду забил свой первый гол со штрафного на крупном турнире — Евро или чемпионате мира, закрутив мяч в верхний правый угол, и Де Хеа пришлось только провожать мяч в ворота. Хотя тот матч закончился ничьей, Испания опередила Португалию в группе по числу забитых мячей, а это означало, что португальцы встретятся с Уругваем в 1/8 финала, которому и проиграли.

Сыграно минут: 90

Голы: 3

Ассисты: 0

Групповой этап Лиги наций 2022 года – Испания 1:1 Португалия

Роналду вышел на замену во втором тайме и отыграл 28 минут. Португалия ушла от поражения благодаря голу Рикарду Орты на 82-й минуте.

Сыграно минут: 28

Голы: 0

Ассисты: 0

Групповой этап Лиги наций 2022 – Португалия 0:1 Испания

В ответном матче эти две команды встретились снова, Роналду отыграл все 90 минут, но Португалия снова минимально проиграла.

Сыграно минут: 90

Голы: 0

Ассисты: 0

Финал Лиги наций 2025 года – Португалия 2:2 Испания (Португалия победила в серии пенальти со счетом 5:3)

В финале командам потребовалась серия пенальти, чтобы определить победителя. Роналду вышел в стартовом составе и забил второй гол Португалии, сравняв счет. Однако на 88-й минуте его заменили, поэтому он пропустил серию пенальти, но его товарищи по команде смогли завершить начатое и завоевать трофей.

Сыграно минут: 88

Голы: 1

Ассисты: 0

Статистика Роналду в матчах против Испании в официальных играх

Сыграно минут: 591

Голы: 4

Ассисты: 0

Товарищеские матчи

Сыграно минут: 208

Голы: 1

Ассисты: 0

Выводы

Вроде бы все выглядит неплохо. Роналду часто забивал Испании, но согласитесь, что тут многое решает не индивидуальное мастерство Криштиану. Это дерби. Настоящая битва. Со стороны кажется, что все снова завершится серией пенальти. Очень уж равными кажутся соперники. Многие критикуют тренерский штаб сборной Португалии за то, что выпускают в основе Роналду. Ну а как его не выпускать? Это последний мундиаль Криштиану. И это не история Неймара. Выпустят и сегодня. Но смогут ли португальцы пройти дальше? Большой вопрос.