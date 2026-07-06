ЧМ-2026: осталось сыграть 12 матчей, турнир по-настоящему только начинается

вчера, 19:27

На сегодня 6 июля 2026 (днём по Москве) на мундиале сыграно 92 матча. Это уже достаточно много, но и команд чересчур.

На нескольких последних мундиалях (с 1998) всего игралось по 64 матча. С прибавлением числа команд, прибавились и валовые показатели.

За 92 игры забито 269 голов — ровно на 100 больше, чем на ЧМ в России (в 64 матчах, конечно).

Средняя результативность повысилась с 2,69 (в 2022) до 2, 92. В разбивке по таймам команды забили на текущем турнире 112 голов в первом и 153 во втором, 4 гола забили в овертайме. В принципе, среднестатистический уровень, хотя в первом тайме в процентном отношении стали забивать почаще — 41,6% голов на текущем турнире против 39, 5% на предыдущем.

Из 269 голов зафиксировано 14 автоголов — это значительно больше, чем в 2022 (в 7 раз!), и даже больше, чем в 2018 в России. Первоначально на ЧМ -2018 было 12 автоголов, но перед мундиалем 2022 ФИФА два гола кредитовала бьющим игрокам, теперь осталось 10 автоголов в 2018 году.

Хотел бы остановиться на одном из автоголов текущего турнира. В матче Португалия — Узбекистан четвёртый гол в ворота узбекской команды записали как автогол вратаря Абдувохида Нематова. Это странно, так как мяч, летевший вдоль ворот, отскочил в створ от центрального защитника Абдукодира Хусанова. Мяч от Хусанова полетел в ворота, по пути задел руку вратаря Нематова. Рикошет от вратаря, если мяч и так летел в ворота, никогда не считается автоголом вратаря. Сам защитник Хусанов заметно переживал после финального свистка, не очень «обрадовавшись» своему автоголу. Однако статистики ФИФА переиначили всё по-своему, записав автогол вратарю. Но у ФИФА ещё есть время подумать, а может и вовсе отменить автоголы.

Про судейство на ЧМ -2026 не говорит только ленивый. Такого «принудительного» судейства не было в истории Кубка мира. Словно все рефери перед матчем дают подписку о том, что более 2-3 «горчичников» они не покажут в матче. Стыдоба, а не судейство.

Даже считавшийся до вчерашних матчей одним из самых беспристрастных арбитров узбек Танташев всем своим судейством перевернул всё с ног на голову. Трое футболистов Франции теперь с карточками в плей-офф.

Про отмену дисквалификации игрока сборной США — нет слов. Кстати, сегодняшний матч 1/8 финала США — Бельгия будет судить самый принципиальный арбитр на турнире, иорданец Адхам Махадмех. И это будет уже его 4-й матч на турнире, больше всех, пока.

Об этом арбитре я рассказывал задолго до мундиаля, в декабре 2025.

Остальные арбитры провели максимум по 3 матча, трое проведут свои третьи матчи в оставшихся матчах 1/8 финала.

Среди резервных арбитров, которых в протоколе именуют 4th Official (Четвёртый арбитр), есть уже свои рекордсмены. Судейский комитет назначает на матч 4-го арбитра и одного из двух его ассистентов, соплеменников. У некоторых рефери нет ассистентов из своей страны, добавляют из той же Конфедерации.

Чаще всех из официалов на футбольном поле замечен швейцарский арбитр Сандро Шёрер со своим ассистентом Стефаном де Алмейдой. Эти резервные судьи работали уже на 8 матчах, впуская и выпуская игроков при заменах. И во всех этих 8 матчах вы могли видеть их лица в ходе трансляций. Но вот реферировать в поле этой бригаде не доверяют, и теперь уже, видимо, не доверят.

Точно в таком же положении ещё два дуэта — перуанцы Кевин Ортега с ассистентом Оруе, и саудиты Аль Тураис с помощником Аль Абакри. Эти две бригады отработали резервными каждая в 7 матчах, их вы также видели по ТВ.

Те арбитры, которые провели в поле (а не с табло в руках) по 1 или 2 матча на турнире, привлекаются в качестве резервных с одним из своих ассистентов. Испанец Алехандро Эрнандес Эрнандес свистел в поле только в матче Бразилия — Гаити. А в качестве резервного рефери (4-го) его задействовали уже в 4 матчах. Причём каждый из его лайнсменов отработал резервистом в 2 матчах. Ещё двое рефери — Хуан Габриэль Бенитес (Парагвай) и Дахане Бейда из Мавритании — работали резервными с разными своими ассистентами. Остальные рефы «трудятся» в качестве 4-х арбитров с каким-то одним из своих ассистентов. У арбитра из Мавритании оба ассистента не из Мавритании — один камерунец, второй анголец.

Бригады VAR теперь стали всего из 3 человек. На прошлых 2 мундиалях было ещё 2 человека в этих командах.

Во время трансляций по ТВ перед матчем нам показывают комнату VAR : ближе к зрителям сидит перед мониторами сам VAR , т.е. видеоассистент рефери. Дальше него и чаще всего не видно лица — это AVAR, т.е. ассистент VARа. А «в стойке» позади этих двух работает на ногах SVAR, где под S подразумевается слово Support, т.е. поддержка. В отчётах ФИФА о матче AVAR значится как AVAR1, а проведший смену на ногах — AVAR3. Раньше был и №2, но их сократили.

Все, кто работают в комнате VAR , от матча к матчу меняются местами, все (почти, за редким исключением) побывали и в роли VAR , и в двух других ролях.

Самыми востребованными в роли VAR на сегодня является трое — чилиец Хуан Лара, колумбиец Николас Гальо и никарагуанка Татиана Гусман, у них по 6 матчей в качестве главного в этой комнате VAR . Три матча в 1/8 4 и 5 июля в качестве VAR были эти арбитры. Чилиец Лара был главным по комнате в матче Франция — Парагвай 4 июля, а 5 июля он уже был AVAR1 в матче Мексика — Англия.

В 8 матчах в качестве AVAR1 задействован француз Деляжу. Ещё у пятерых — по 6 смен в этом качестве.

Лидерами по отработанным матчам «в стойке» являются поляк Томаш Квятковски и испанец Карлос Дель Серро Гранде — у них по 7 матчей в качестве SVARщиков.

Чаще всех трудятся в комнате VAR в разных ипостасях сразу 8 арбитров. Это и уже упоминавшиеся Лара (Чили), Гальо (Колумбия) и Татиана Гусман из Никарагуа — у каждого из них по 11 смен в комнате.

Также 11 смен у испанца Дель Серро Гранде, причём он задействован либо главным, либо стоящим за стульчиками.

По 11 матчей в комнате также у: Эрнан Мастраньело (Аргентина), Джаррет Джиллетт (Англия), Хуан Сото (Венесуэла), Леодан Гонсалес (Уругвай), и поляк Квятковски.

Теперь немного о рекордах и прочих показателях у игроков, да и у зрителей.

Как видим, стадионы забиты до отказа. Как водится на последних мундиалях, стадионы переименовываются на время турнира. Это было ещё и в 20 веке.

Кроме того, и это также принятая практика, вместимость стадионов «урезается» до официального числа сидячих мест, на которые можно продать билеты. Все остальные места резервируются для прессы и официальных лиц. Поэтому старые значения вместимости стадионов можно не искать в справочниках. Спорт-Экспресс любит в протоколах матчей указывать вместимость, но дают не те цифры, не официальные, которые утвердила ФИФА на время турнира.

На стадионе Ацтека в Мехико вчера был проведён последний матч, всего их было 5, включая матч открытия Мексика — ЮАР .

В 4 из 5 матчей на Ацтеке играла сборная Мексики. В одной игре сошлись Узбекистан и Колумбия. Но на всех 5 матчах был аншлаг — ровно 80 824 проданных билета. Это и есть установленная вместимость Ацтеки для ЧМ -2026.

Кстати, на втором мексиканском стадионе, в Гвадалахаре (вернее, в г. Сапопан) сыграно 4 матча, в том числе и Мексика — Юж.Корея. Но ни на одном из 4 матчей аншлага не было — на матче мексиканцев с Юж. Кореей «не досчитались» 132 зрителя, а на игре корейцев с чехами — и вовсе 600 с лишним человек.

А так посещаемость, как и в 1994 году, просто зашкаливает. Самый маленький стадион в Торонто (на 43036 человек) в 4 из 6 игр был битком.

То же самое и с большими аренами — «нехватка» до аншлага совсем незначительная.

Рекордов на этом мундиале чисто футбольных — несть числа. И ещё не вечер.

Не мудрено — при таком количестве средненьких команд фиксировать серьёзные рекорды как-то уже утомительно. С 1/8 финала, как видится, начинается нормальный турнир. Отсюда и надо регистрировать весомые показатели. Но это всего лишь мнение.

Старички подсобрались на ЧМ для установления вечных рекордов. Да и немало их приехало.

Вот вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, вроде как и закончивший ранее со сборной. Нет, вытеснил из состава молодых киперов, сам отстоял во всех 4 матчах. Без особого блеска, как и вся сборная Германии. Но статистику себе Нойер создал.

Нойер обошёл всех вратарей в истории Кубка мира по количеству сыгранных матчей — теперь их у него 23. Француз Уго Льорис остался на второй позиции с 20 матчами.

Нойер теперь единственный вратарь в истории Кубка мира, который отыграл более 2000 минут, точнее — 2160.

Ему бы «отстать» по количеству пропущенных, но нет — и здесь Нойер в первой пятёрке — 21 пропущенный. Этого же результата достиг и уругваец Фернандо Муслера, которого даже заменили в перерыве в последнем матче. В итоге в 19 матчах 21 попущенный. Пора и успокоиться.

Что касается сыгранных минут. ФИФА ведёт статистику и по такому показателю для игроков, сыгравших на нескольких мундиалях. И ведёт подсчёт по нормальной методике.

В норме — матч длится 90 минут, или 120, если с овертаймом. Так было испокон века.

Но на этом мундиале ФИФА выдумала свой подсчёт. Мануэль Нойер, например, сыграл в 4 матчах аж 442 минуты, вместо 390 по норме, 3 матча по 90 минут, и 1 с овертаймом.

В 3 матчах в группе Нойер отыграл 100, 104 и 101 минуты, «точные» данные от ФИФА . С Парагваем и вовсе 137 минут сыграно. Такими темпами только рекорды и бить. Да даже в самих отчётах ФИФА пишут, что замена произведена на 122 минуте, вместо того, чтоб грамотно написать 120+2. Профанация.

Смешно, когда 3 минуты на водопой в каждом тайме приплюсовываются к сыгранному времени.

Перерыв на рекламу начинается на 23-й минуте матча. Таймер не останавливается. Игра возобновляется на 26-й минуте. Отыграли 45 минут всё по тому же таймеру, арбитр назначил ещё 5 минут. Первый тайм закончился на отметке 50 минут. Да, арбитр 3 минуты добавляет автоматом. Но с 23 по 25 минуты не было игры. А в статистику игроков пишут 50 минут в первом тайме. Вот откуда у Нойера набегают 100 минут за матч. С арифметикой и логикой совсем не дружат.

Поэтому в отчетах ФИФА смотреть сыгранные минуты НЕ СЛЕДУЕТ. Для общего информирования можете поинтересоваться длительностью первого и второго таймов, чтобы понять, сколько прибавлялось в каждом тайме компенсированного времени. Правда, такую информацию ещё нужно поискать. В СЭ она есть в протоколах в газетном варианте.

Что касается гонки бомбардиров, то таких результатов что-то не припомнится. Отмечу лишь, что особо повезло стадиону MetLife Stadium или New York New Jersey Stadium. Именно на этом стадионе Мбаппе забил по 2 гола в ворота Сенегала и Швеции, а Холланд также по 2 гола в ворота того же Сенегала и Бразилии вчера. Приплюсуйте 1 гол от англичанина Кейна Панаме — целых 9 голов от лучших бомбардиров турнира на одной арене.

У Месси будет только одна возможность отличиться на этом стадионе — в финале. Но туда надо ещё попасть. Хотя, для Аргентины все возможности открыты стараниями ФИФА , они это уже и не скрывают. Захотят — закидают жёлтыми карточками хоть французов, хоть испанцев.

Перед началом турнира я прогнозировал, что сборная Мексики выиграет группу, чтобы ещё два матча в плей-офф сыграть на своей Ацтеке. Всё так и вышло, причём выиграли группу в одну калитку, без пропущенных.

Дали поиграть и Гильермо Очоа. Свои 12 минут он отстоял насухо, приняв участие в голевом моменте. Кстати, эти 12 минут игрового времени (по норме, без компенсаций) позволили Очоа перешагнуть 1000 сыгранных минут на мундиалях, он обошёл Антонио Карбахаля по этому показателю — 1002 против 990. По количеству игр Очоа также обошёл Карбахаля — 12 против 11. А по пропущенным явное превосходство нашего времени — 12 против 25.

Проклятие 4-го матча вроде бы для мексиканской команды снято. Но ведь и стадий прибавилось. Я и говорил ранее, что сыграют 5 матчей, но это будет всё та же 1/8 финала. Увы, в топ-4 Мексика не пробилась. За полчаса против 10 англичан смогли забить только раз с пенальти, к тому же и пропустили, играя в большинстве.

Слишком много матчей, все посмотреть не удаётся — да и надо ли? Удручает, что на нашем ТВ на федеральном канале умудряются треть матчей из 104 запланированных перепродать другой компании. А у тех смотреть надо по подписке. А турнир длится больше 30 дней, так что символической суммой в 1 руб не отделаешься.

Арбитры «под подпиской», зрители на подписке. Всё коммерциализированно. Скоро красные карточки будут «изымать» из протокола за деньги — пока только дисквалификацию отменяют по звонку из «обкома».