Дикий скандал на ЧМ-2026. Президент ФИФА наплевал на футбольные законы

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Сборной США сделали сомнительный подарок

Комик Шэйн Гиллис рассказал о встрече с главами США и ФИФА . Трамп обратился к дочери: «Иванка, хочешь познакомиться с президентом соккера?» Дальше политик показал пальцем на Инфантино, который топтался у шведского стола, и крикнул: «Ты!» Швейцарец бросил тарелку и мгновенно подошел к Трампу. Дональд даже не посмотрел в сторону Джанни и сказал дочери: «Иванка, это – президент соккера». После этого Трамп молча вышел из комнаты. Хочется, чтобы мировым футболом, матчи которого время от времени смотрят более 4 миллиардов человек, управлял чиновник, который не бегает к политикам, как собака к хозяину.

И не выполняет их незаконные приказы. Нападающий сборной США Балогун получил красную карточку за фол по неосторожности. Он ударил боснийца, рискуя нанести травму. Балогун получил автоматическую дисквалификацию, как полторы сотни футболистов на предыдущих мундиалях, начиная с турнира 1970 года. Ни разу в ФИФА не делали исключений. Нет даже механизма подачи апелляции. И его нет по понятным причинам. Чиновники выгораживают арбитров, даже если те открыто чудят, как судьи матчей Южной Кореи на ЧМ -2002, когда команду Хиддинка нагло тащили в полуфинал. Вторая причина – в ФИФА знают об уровне коррупции.

А Инфантино знает, насколько часто политики вмешиваются в футбол. Президент США Трамп позвонил Джанни с просьбой отменить дисквалификацию Балогуна. До этого он звонил, чтобы выгнать Иран и заменить на Италию, но сами европейцы отказались от сомнительной затеи. Трамп обиделся на итальянцев после этого и устроит публичную кампанию травли их премьер-министра Мелони. Теперь политик из США публично поблагодарил ФИФА за незаконную услугу, и это сообщение – доказательство политического давления при вынесении футбольного вердикта, что прямо нарушает множество спортивных законов и регламентов. Это позор.

Инфантино заставил юристов ФИФА найти пункт, по которому Балогуну заменили дисквалификацию на условную. За ним будут присматривать год, а против Бельгии он сыграет. Соперник сборной США возмущен и удивлен. На ЧМ не принято отменять красные карточки футболистам, даже если судьи ошиблись. Переписали историю и законы ради форварда, которого расисты в США даже не считают американцем. Балогун родился в Нью-Йорке, но вырос в Лондоне. Его мама поехала в гости к родственникам, и беременную женщину не пустили на самолет в Англию, ведь страховые компании запрещают летать через океан перед родами.

Нормальный футбольный мир возмущен после действий Инфантино. Все понимают, что никакой независимый комитет не проявлял инициативу. Решение продиктовано просьбой Трампа. На ЧМ -2026 власти США часто вмешивались, начиная с проблем с визами у арбитра из Сомали и членов делегаций из Ирака и Ирана. В ФИФА говорили, что не могут влиять на Трампа. При этом легко ответили на прямую просьбу президента США , что делает Инфантино соучастником преступления по регламентам ФИФА . Жаль, что в больших футбольных федерациях сидят такие же персонажи, поэтому Джанни не отправят в отставку сразу после чемпионата.

Коррупция всегда порождает новую коррупцию

Проблема ФИФА , что их президент одновременно судья, адвокат, прокурор и держатель финансовых прав. Конфликт ветвей власти, юридически Инфантино как диктатор. Он простил Балогуна в качестве подарка Трампу. Но отменят ли дисквалификацию Куансы за удаление против Мексики? Уберут ли несправедливую желтую карточку Олисе, который не бил парагвайца? Таких моментов наберется много, и в этом несправедливость решения по Балогуну. Важно отметить, что в ФИФА не отменили его красную карточку и не заявили об ошибке судьи. Дисквалификация в силе, но впервые в истории она стала условной именно по ходу мундиаля.

Тренер сборной Норвегии Сольбаккен прав, что Инфантино сделал сборной США медвежью услугу. Если Почеттино пройдет Бельгию, особенно после гола Балогуна – все скажут, что хозяев вытащили в четвертьфинал чиновники. Если проиграют с форвардом на поле – скажут, что им даже коррупция не помогла. Но как правильно написал один из бельгийских журналистов: если команда с Куртуа, Троссардом, Тилемансом, Де Брюйне и Лукаку боится форварда «Монако», то ей лучше не выходить на поле против сборной США . Важно сохранить достоинство, особенно на фоне Инфантино и Коллины. Глава арбитров тоже виноват в бардаке.

Человек с опытом Коллины давно должен был лоббировать изменения правил. Глупые желтые и красные карточки всегда надо отменять по ходу ЧМ . Но в этом случае Балогун согнул ногу соперника вдвое после явного удара, очевиден риск нанесения травмы. Это не легкое случайное касание, как со стороны Месси в одном из матчей. На фото всё выглядит страшно, а видеозапись доказывает, что Лионель избежал желтой карточки. Американцы сейчас сравнивают два момента, но забывают ключевую деталь. Арбитр не показал Месси красную, президент Аргентины не звонил Инфантино с прямым запросом наплевать на правовые принципы.

Нормально, когда фанаты не понимают правила футбола. Даже тренеры и футболисты редко знают нюансы всех законов. Но когда никто в ФИФА , начиная с Коллины, не догадался разрешить проверку карточек на ЧМ -2026, задним числом нельзя сделать исключение. На этом турнире Трамп снова на первом плане. Роналду пришлось лететь на аудиенцию к Дональду, ведь власти США грозились не пустить португальца в страну. У Криштиану есть судимость, он заплатил жертве изнасилования по мировой за неразглашение деталей дела. Роналду дали визу, а до этого форвард избежал длительной дисквалификации после удаления с Ирландией.

Ветеран ударил соперника локтем, обычно это три матча дисквалификации. Криштиану пропустил игру с Арменией до ЧМ , но его наказание смягчили. Тот случай был на грани, а звонок Трампа – ещё хуже. В футболе не всегда были автоматические дисквалификации после удалений, поэтому Гарринча сыграл в финале ЧМ -1962, хотя и тогда намекали на взятку. Но сейчас правила другие – никто не отменяет удаления. Вот только Инфантино знает, что он стал президентом ФИФА , поскольку американские прокуроры поймали подельников Блаттера на взятках и вынудили написать явки с повинной во многих случаях.