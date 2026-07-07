Португалия вылетела, Роналду не жалко. Испания дожала

сегодня, 10:19

Первый тайм – размен ударами, португальцы часто пускали за спину

Эту испанскую машину надо было ещё остановить, между «Фурией Рохой» и Португалией – пропасть в плане качества игры в атаке. Но по крайней мере в первом тайме «селесау» старались навязать борьбу. У испанцев уже по классике орудовал Микель Ойарсабаль – де ла Фуэнте нашёл-таки для команды форварда, который стабильно забивает. В первом тайме нападающий пробил из-за штрафной, отклеился от опекуна и убежал в отрыв, выдержав линию офсайда. Португалия отвечала моментами у Канселу и Роналду.

Уже на этом этапе была видна разница в организации. Подопечные Роберто Мартинеса регулярно пускали соперника себе за спину: командных действий не хватало, чтобы оставлять оппонента в офсайде. Так возник момент у Ойарсабаля, по той же причине удался прорыв Ламину Ямалю на 16-й минуте, а Кубарси с Ольмо едва не затолкали на 31-й.

При этом в концовке первой половины пришлось включаться уже Унаи Симону. Сначала прошёл заброс на дальнюю штангу, а вратарь после рикошета был отыгран, затем получился опасный рикошет после дальнего удара Нуну Мендеша – перекладина. При игровом преимуществе сборной Испании в первом тайме португальцы не выглядели мальчиками для битья.

Мендеш выиграл дуэль у Ямаля

Важная задача для каждого соперника «красной фурии» – придумать план по сдерживанию Ламина Ямаля. К сожалению для молодого таланта, его оппоненты в плей-офф с этим отлично справляются. Австрия в 1/16 финала ЧМ плотно прикрыла вингера «Барселоны». Само собой, последний принёс немало косвенной пользы – австрийцам не хватало концентрации на другие зоны, появлялось свободное пространство, сдержать испанцев не удалось.

Теперь Португалия хорошо подготовилась. Нуну Мендеш довольно уверенно смотрелся в борьбе с Ямалем. Крайний защитник старался держать линию офсайда и разок поймал вингера в ловушку. Не секрет, что Ламин отлично играет один-в-один, за счёт этого он стремился открывать коридоры для Педро Порро, стягивая на себя оппонентов – но в таких случаях к эпизоду подключался Жоау Феликс (в этом матче играл вингера и делил фланг с Нуну). Правды ради стоит сказать: даже так Ямаля не удалось закрыть полностью, он создал опасный момент на 16-й минуте, когда прорвался по флангу и пробил со смещением в центр.

Португальцам не повезло, что Мендеш получил травму и ушёл на замену на 56-й минуте.

Цена ошибки – вылет с ЧМ

Сборная Португалии старалась сохранять плотность на своей трети, так что во втором тайме большинство моментов «красной фурии» – это удары с дальних позиций. На 61-й минуте Ольмо не смог продраться через частокол игроков и отдал Педри под удар из-за штрафной, спустя две минуты Родри бил в лёт, 65-я минута – удар Баэны с линии штрафной. Не сказать, что это были тяжёлые эпизоды для Диогу Кошты. В то же время Бруну на 76-й подкараулил отскок после дальнего удара Витиньи и бил в ближний угол. При таком сценарии никто бы не удивился, если бы встреча перешла в дополнительное время.

Но уже в компенсированное сборная Португалии допустила потерю концентрации. Ферран Торрес получил мяч в опорной зоне спиной к чужим воротам, по нему был готов сыграть Бернарду, в этой же зоне находился Жоау Невеш. Надо было просто не ломать линию с Вейгой. У Диаша случилось помутнение и он рванул в перехват, покинув позицию. Дальше – как по учебнику. В освободившийся коридор мгновенно последовала передача, куда уже рванул вышедший вместо Ольмо Микель Мерино (позже де ла Фуэнте объяснил, почему выпустил хавбека только в концовке).

Отвечая на вопрос о том, чего не хватило португальцам для победы, Мартинес лукавит:

В футболе удача тоже играет свою роль: мяч попадает в штангу и залетает в ворота или нет. Очень грустно, потому что важен результат. Но я очень горжусь игрой и тем, что сделали игроки. Мы играли на равных, с надежной оборонительной структурой и интенсивностью.

Абсолютно очевидно, что пропущенный мяч – следствие грубой ошибки защитника, тогда как с собственной реализацией у команды глубокие проблемы. Иначе откуда 1:1 с ДР Конго, 0:0 с колумбийцами, теперь – 0:1 от Испании?

Криштиану не сделал разницу

Отдельно стоит поговорить о Роналду, всё же для легенды это последний чемпионат мира. По-человечески футболиста, конечно, жаль: несправедливо, что игрок такой величины остался без главного трофея на уровне сборных. Но по-спортивному жалости ноль. Роналду на ЧМ – это кошмар. На четырёх мундиалях из шести на групповой стадии форвард забивал только один мяч. Исключением стал этот турнир (дубль Узбекистану) и ЧМ -2018 (хет-трик Испании, гол Марокко, принёс четыре очка – вот это мощный перформанс). Статистика в плей-офф турнира ещё хуже. Один из лучших форвардов поколения забил свой первый мяч в плей-офф ЧМ в 41 год – он на этой стадии так и остался единственным.

И ведь даже с Испанией нельзя сказать, что на Рона не играли. В первом тайме он проверил Симона ударом в ближний угол, извернулся и пробил в пустые ворота после удачного отскока. После перерыва выбегал на дальнюю штангу под прострел, но не успел в темп, открылся под заброс. На девятой добавленной, перед самым свистком, прошёл опасный заброс со стандарта, под который прорвался Криш. Но и тут он не успевал пробить. Когда в стольких эпизодах ты, лидер сборной, обладатель пяти ЗМ , не решаешь, кого можно винить? Только себя (хотя сам говорит, что уходит с чистой совестью).

А Испания заслуженно идёт дальше, где предстоит встретиться с Бельгией.