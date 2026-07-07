Германия и Нидерландцы – главные разочарования. Топ-сборные в плей-офф

Это главный провал на турнире. Немцы шли неплохо, казалось, даже решились локальные проблемы – появился джокер в лице Ундава, он же мог бы выйти на острие, где добротно смотрелся Кай Хаверц: «бундестим» давно не хватало добротного форварда. Что касается голландцев, сбалансированная команда уверенно прошла группу, даже с японцами не повторила ошибок Германии и Испании, оформила разгром со шведами. Словом, и для тех, и для других 1/16 финала должна была стать формальностью. Теперь зовут на помощь экс-тренера «Ливерпуля».
Как оказалось, не стала. Вылет Нидерландов ещё хоть как-то объясним: сборная Марокко на прошлом ЧМ-2022 поднялась во весь рост и разыграла бронзу с бельгийцами, это организованная команда. Но вот поражение Германии Парагваю, который запрыгнул в последний вагон – позор для команды.
Дидье Дешама критиковали за антифутбол на Евро-2024, спустя два года команду не узнать. Это олицетворение класса – три победы из трёх в группе при разнице мячей 10:2. На первых порах в плей-офф попались шведы, которые вроде начали возвращать былые кондиции. Никаких проблем – 3:0, дубль Мбаппе, путёвка в 1/8.
С Парагваем пришлось помучиться. Соперник выстроил массированную оборону и отказался от поиска моментов у чужих ворот. При доминировании по всем атакующим метрикам «синие» никак не могли открыть счёт. Для вице-чемпионов мира это стало хорошей проверкой на прочность – в такой ситуации во втором тайме французы всё-таки дожали, реализовав пенальти.
Поэтому можно сказать, что французы идут уверенно. На этих стадиях в команде достаточно класса, чтобы убирать соперников. Но дальше – Марокко.
Такое же впечатление производит Испания. Австрия и Португалия хорошо подготовились к Ямалю и закрыли одного из лидеров «красной фурии». Как раз показатель топ-команды, когда это не мешает одержать победу. Австрию испанцы разобрали и без непосредственного влияния Ламина, с «селесау» было тяжелее – и всё равно дожали, владея игровым преимуществом. Сейчас это один из главных претендентов на кубок мира.
Чемпионам мира досталась команда из небольшой страны, для которой этот мундиаль – дебютный. Но Возинья закрепился среди главных тащеров этого турнира и собрал зрительские симпатии, а с аргентинцами выдал последний танец. По его спасениям выложили кучу рилсов, а волю к победе отметили вообще все. Что же касается «небесно-голубых», они неожиданно испытали большие сложности. Пришлось играть дополнительное время, да и там могли дотянуть до серии пенальти – спас автогол Динея. Месси пока продолжает забивать, но хватит ли выносливости? Египет в 1/8 тоже не отбывать номер будет.
Вызвали растерявшего форму Неймара, оставили за бортом Жоао Педро, который действительно принёс бы пользу – к Карло было много вопросов, но о них забыли бы, сработай магия итальянца. Видимо, хотел сделать ставку на психологию и атмосферу.
За победу над Японией ещё можно было хвалить – неудобный соперник, от них настрадались топ-сборные. Но игра с Норвегией стала показателем уровня «пентакампеонов». Заряженные скандинавы во всю использовали свой танк, который Бразилия не смогла остановить. Так что теперь будут говорить, что Ней – не лидер раздевалки, а его вызов и невызов Педро – грубые тренерские ошибки.
Даже можно сказать, что португальцы и бразильцы похожи. Что те, что другие хотели подарить чудо своим героям. Но в обоих случаях герои на чудо это не наиграли. Рон за весь турнир отметился лишь дублем Узбекистану и голом Хорватии. Португалия невнятно провела три из пяти игр на турнире: Хорватия доставила проблем в 1/16, Испания методично наращивала давление весь матч в 1/8 и заслуженно выдавила с турнира.
Англичане в четвертьфинале – Тухель уже доказал, что результатов Саутгейта можно добиваться с вполне привлекательным футболом. Но от сборной ждут как минимум медали, как максимум – трофей. «Три льва» проходят рубилово в плей-офф. ДР Конго против них была настоящим львом и до последнего цеплялась за шанс, ведя 1:0. В 1/8 много сил ушло, чтобы сломить хозяев турнира. Мексиканцы не давали уйти в отрыв, минимальное отставание сохранялось до финального свистка.
В этот раз у сборной есть лидеры, которые могут повести за собой. Главный бомбардир Харри Кейн хочет вмешаться в борьбу за ЗМ, он и дожал ДР Конго, оформив дубль. С Мексикой у форварда гол и ассист. Плюс разогнался Беллингем – уже он отметился дублем, когда надо было проходить в четвертьфинал.
Главное, что ни в том, ни в другом случае не пришлось играть дополнительное время. С другой стороны, теперь придётся столкнуться с наглецами из Норвегии, которые поймали кураж. Это серьёзная проверка, созрели ли «три льва» для больших задач.
Вроде и реабилитировались за ЧМ-2022, когда вылетели по итогам группового этапа. С другой стороны, это точно не претендент на победу. Уже в 1/16 Сенегал доставил им серьёзные проблемы, играя на ошибках в обороне. «Красным дьяволам» очевидно не хватает игровой дисциплины и цельности. Сенегальцы до конца воспользоваться этим не смогли, США так вообще попали под каток. Но теперь-то время настоящей проверки – в четвертьфинале Бельгия встретится с Испанией. А та уже отправила в отпуск другую проблемную команду.