Германия и Нидерландцы – главные разочарования. Топ-сборные в плей-офф

сегодня, 15:14

«Оранжевые» и «бундестим» отлетели сразу

Это главный провал на турнире. Немцы шли неплохо, казалось, даже решились локальные проблемы – появился джокер в лице Ундава, он же мог бы выйти на острие, где добротно смотрелся Кай Хаверц: «бундестим» давно не хватало добротного форварда. Что касается голландцев, сбалансированная команда уверенно прошла группу, даже с японцами не повторила ошибок Германии и Испании, оформила разгром со шведами. Словом, и для тех, и для других 1/16 финала должна была стать формальностью. Теперь зовут на помощь экс-тренера «Ливерпуля».

Как оказалось, не стала. Вылет Нидерландов ещё хоть как-то объясним: сборная Марокко на прошлом ЧМ -2022 поднялась во весь рост и разыграла бронзу с бельгийцами, это организованная команда. Но вот поражение Германии Парагваю, который запрыгнул в последний вагон – позор для команды.

Франция и Испания – олицетворение класса

Дидье Дешама критиковали за антифутбол на Евро-2024, спустя два года команду не узнать. Это олицетворение класса – три победы из трёх в группе при разнице мячей 10:2. На первых порах в плей-офф попались шведы, которые вроде начали возвращать былые кондиции. Никаких проблем – 3:0, дубль Мбаппе, путёвка в 1/8.

С Парагваем пришлось помучиться. Соперник выстроил массированную оборону и отказался от поиска моментов у чужих ворот. При доминировании по всем атакующим метрикам «синие» никак не могли открыть счёт. Для вице-чемпионов мира это стало хорошей проверкой на прочность – в такой ситуации во втором тайме французы всё-таки дожали, реализовав пенальти.

Поэтому можно сказать, что французы идут уверенно. На этих стадиях в команде достаточно класса, чтобы убирать соперников. Но дальше – Марокко.

Такое же впечатление производит Испания. Австрия и Португалия хорошо подготовились к Ямалю и закрыли одного из лидеров «красной фурии». Как раз показатель топ-команды, когда это не мешает одержать победу. Австрию испанцы разобрали и без непосредственного влияния Ламина, с «селесау» было тяжелее – и всё равно дожали, владея игровым преимуществом. Сейчас это один из главных претендентов на кубок мира.

Аргентина потратила много сил на андердога

Чемпионам мира досталась команда из небольшой страны, для которой этот мундиаль – дебютный. Но Возинья закрепился среди главных тащеров этого турнира и собрал зрительские симпатии, а с аргентинцами выдал последний танец. По его спасениям выложили кучу рилсов, а волю к победе отметили вообще все. Что же касается «небесно-голубых», они неожиданно испытали большие сложности. Пришлось играть дополнительное время, да и там могли дотянуть до серии пенальти – спас автогол Динея. Месси пока продолжает забивать, но хватит ли выносливости? Египет в 1/8 тоже не отбывать номер будет.

Для Бразилии и Португалии чуда не случилось

Вызвали растерявшего форму Неймара, оставили за бортом Жоао Педро, который действительно принёс бы пользу – к Карло было много вопросов, но о них забыли бы, сработай магия итальянца. Видимо, хотел сделать ставку на психологию и атмосферу.

За победу над Японией ещё можно было хвалить – неудобный соперник, от них настрадались топ-сборные. Но игра с Норвегией стала показателем уровня «пентакампеонов». Заряженные скандинавы во всю использовали свой танк, который Бразилия не смогла остановить. Так что теперь будут говорить, что Ней – не лидер раздевалки, а его вызов и невызов Педро – грубые тренерские ошибки.

Даже можно сказать, что португальцы и бразильцы похожи. Что те, что другие хотели подарить чудо своим героям. Но в обоих случаях герои на чудо это не наиграли. Рон за весь турнир отметился лишь дублем Узбекистану и голом Хорватии. Португалия невнятно провела три из пяти игр на турнире: Хорватия доставила проблем в 1/16, Испания методично наращивала давление весь матч в 1/8 и заслуженно выдавила с турнира.

Тяжёлый путь англичан

Англичане в четвертьфинале – Тухель уже доказал, что результатов Саутгейта можно добиваться с вполне привлекательным футболом. Но от сборной ждут как минимум медали, как максимум – трофей. «Три льва» проходят рубилово в плей-офф. ДР Конго против них была настоящим львом и до последнего цеплялась за шанс, ведя 1:0. В 1/8 много сил ушло, чтобы сломить хозяев турнира. Мексиканцы не давали уйти в отрыв, минимальное отставание сохранялось до финального свистка.

В этот раз у сборной есть лидеры, которые могут повести за собой. Главный бомбардир Харри Кейн хочет вмешаться в борьбу за ЗМ , он и дожал ДР Конго, оформив дубль. С Мексикой у форварда гол и ассист. Плюс разогнался Беллингем – уже он отметился дублем, когда надо было проходить в четвертьфинал.

Главное, что ни в том, ни в другом случае не пришлось играть дополнительное время. С другой стороны, теперь придётся столкнуться с наглецами из Норвегии, которые поймали кураж. Это серьёзная проверка, созрели ли «три льва» для больших задач.

Бельгия – кот в мешке