Грандиозный камбэк Аргентины. Египет вёл с разницей в два гола

сегодня, 22:04

Инфарктный футбол.

У Аргентины железный характер



Когда чемпионы мира играют хуже сборной Египта, они заслуживают вылет из турнира. Аргентина была хуже до 79-й минуты и проигрывала 0:2, а после этого фаворит вспомнил, у кого есть Месси. Лионель отдал голевую передачу на защитника Ромеро, а потом забил сам. При счете 2:2 египтяне выдохлись. Перечеркнули всё, что показали до этого, выстроили линию в шесть защитников и допустили контратаку с ударом головой Энцо Фернандеса. Аргентина напомнила о сильнейшем козыре команды, помимо Месси – банда Лионеля умеет реагировать на собственные неудачи.



Критики сборной Аргентины любят называть команду Скалони «Атлетико» с Лионелем Месси. Описание частично верно, ведь клуб из Мадрида построен аргентинцем Симеоне, который мог бы выиграть намного больше трофеев, будь у него форвард с талантами Месси. Но даже у великих игроков есть слабые места. Капитан аргентинцев любит не забивать пенальти. Лучший снайпер в истории чемпионатов мира неудачно исполнил второй удар с «точки» на ЧМ -2026. Голкипер сборной Египта Шобеир, который выручал свою команду и до встречи с Аргентиной, справился с выстрелом Месси.



У Лионеля 4 промаха после 8 пенальти на чемпионатах мира. Кроме одиннадцатиметрового, до перерыва ключевой стала нехитрая комбинация футболистов «Аль-Ахли». Хавбек Аттиа навесил мяч на голову ветерану Ибрагиму. Центральный защитник шикарно выбрал позицию в стиле Холанда, продавил опекуна – в роли Габриэля оказался герой предыдущего матча аргентинцев Лиссандро Мартинес. Невысокий защитник МЮ не остановил коллегу, а его однофамилец Эмилиано Мартинес не справился с ударом. Гол Египта поменял суть матча, Аргентина проиграла первый тайм.



Отметим работу братьев-близнецов Хассанов, Египет впервые https://www.soccer.ru/news/1430791/avstraliya-egipet зашел так далеко. Хоссам – главный тренер, а Ибрагим – начальник сборной. Штаб египтян изучил Аргентину. У команды с вертикальным стилем игры возникают проблемы, если соперник правильно выбирает расстояние между линиями. Обратите внимание в любом матче команды Скалони: если оппонент, как Кабо-Верде на лучших отрезках, или Египет в первом тайме, плотно выстраивает игру, то Месси не может найти свободную позицию для голевой передачи. Моменты приходится создавать после навесов и прострелов.



Хотя Аргентина заставляла голкипера Шобеира вступать в игру, а Тальяфико удачно ворвался в штрафную площадь и заработал железный пенальти, египтяне смотрелись солидно, спокойно и были сосредоточенными. С таким соперником сложно даже команде с опытом Аргентины. Египтяне выиграли первый тайм, хотя надо отметить, что в атаке они работали не очень активно. У Салаха за 51 минуту в первом тайме было 11 передач, а у Месси – 20 пасов. Статистика легендарных для их стран футболистов показывает, как хорошо работали схемы египтян. Но был ещё второй тайм…

Египтяне отдали исторический матч

В футболе много оценок на основании результата. Например, если бы Гимараэс реализовал пенальти с Норвегией, а Эндрик забил после выхода один на один, то Анчелотти победил бы 3:2. Но команда Сольбаккена удивила «селесао» контролем мяча. Бразильцы говорят, что они не планировали играть вторым номером. В матчах против привычных фаворитов важно их удивить. Египет озадачил Аргентину, но после перерыва тренер Хассан перешел на пять защитников после травмы одного из атакующих игроков. Лишь результат матча позволяет оценить решение наставника выстроить крепость.



Короткие передачи не выручили Аргентину, ведь физически египтяне достойно отыграли весь поединок. При этом команда Скалони пыталась выманить соперников выше, чтобы между линиями возникло пространство. Африканцы перешли на схему «5-2-3», причем тройка под двумя форвардами держалась близко к защитникам. В таких матчах все аргентинцы вспоминают великого Анхеля Ди Марию.

Его проходы флангом и голы выручали в Катаре, а теперь у Скалони нет чистого вингера, который может показать футбол подобного уровня и при этом не сломать настройки команды. Многие просили Скалони доверять сыну Симеоне, но кого может заменить Джулиано? Вингер на поле означает, что надо убрать хавбека, а ещё одна известная особенность аргентинцев – прессингует девять полевых игроков из десяти. У Месси на чемпионате мира много километров пешком. Команда, выстроенная вокруг звезды, теряет стимулы к развитию. На этом чемпионате мира плохо работают другие нападающие Аргентины. Лаутаро Мартинес потерял место в основе. Хулиан Альварес не летает полем, как Человек-паук. Скалони не смог быстро перестроить команду с Египтом.



Фанаты теории заговора о том, что победа Месси в Катаре – подтасовка, получили ещё один аргумент, ведь судья отменил один из голов Египта. На углу поля защитник Мартинес боролся с оппонентом, египтянин потянул Лиссандро за футболку и зацепил за ногу. Не было жесткой игры, но профессиональные арбитры увидели нарушение правил. То есть отменили гол, ведь атака началась с этой борьбы. Египтянам не повезло, но сам выпад африканцев с шикарным голевым пасом Салаха был симптомом для аргентинцев. Они долго не создавали верные моменты и часто допускали контратаки.



От чемпионов мира хотелось увидеть больше футбола. Хотя надо отдать должное Аргентине. Эта сборная играет в стиле, который любят в юношеском чемпионате их страны. Даже худшие клубы Аргентины могут подарить подобное шоу, когда одна команда выигрывает 2:0, а потом из ниоткуда забивают центральные защитники и хавбеки, как сегодня Ромеро и Фернандес, а какой-то невысокий парень с «десяткой» на спине добавляет свой гол. Аргентина идёт дальше, ведь они верны футбольному безумию Марадоны и легендарному выбору позиции Месси. «Мучачос» – чемпионы мира.