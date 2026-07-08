Криштиану скоро уйдёт, а Лео ещё поиграет. Когда Месси и Роналду завершат свои карьеры

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Теперь мы знаем, что это был последний чемпионат мира как минимум для одного из них, но когда же Лионель Месси и Криштиану Роналду завершат свои карьеры? Попробуем это выяснить. Когда-то они правили футбольным миром как лучшие футболисты своего поколения. Их наследие по-прежнему остается в истории, они по праву считаются одними из лучших игроков всех времен. Споры о том, кто является лучшим, бесконечны. Но время берет свое, и конец легендарных карьер Месси и Роналду близок. Вопрос в том: сколько еще нам осталось наслаждаться ими?

Роналду старше, ему 41 год. Месси недавно исполнилось 39. Конечно, ни один из них больше не сыграет в Европе: Роналду выступает в Саудовской Профессиональной лиге, а Месси — в MLS . К моменту проведения чемпионата мира 2030 года, который пройдёт в Португалии (а также Испании и Марокко), оба будут уже в возрасте, так сказать. Можно с уверенностью предположить, особенно если верить последним словам Роналду, что чемпионат 2026 года стал для него последним.

Это может дать Месси возможность завершить карьеру на высокой ноте, поскольку он стремится ко второй подряд победе со сборной Аргентины. Роналду же выбыл из турнира вместе с вылетом Португалии. Но на клубном уровне у обоих игроков ещё есть время, предусмотренное их контрактами. Соглашение Роналду с «Аль-Насром» действует до конца следующего сезона. У Месси же договор с «Интером Майами» рассчитан до декабря 2028 года. Согласно некоторым сообщениям, появившимся после подписания Роналду последнего контракта в 2025 году, соглашение включает опцию продления до лета 2028-го. Таким образом, у Месси и Роналду может остаться еще пара сезонов в качестве профессиональных футболистов.

Что Месси говорил о завершении карьеры?

Месси, менее разговорчивый из двух давних соперников за «Золотой мяч», не слишком много рассказывает о своем будущем.

Я знаю, что в тот момент, когда почувствую, что больше не в состоянии показывать хорошие результаты, что больше не буду получать удовольствия от игры и не могу помогать своим товарищам по команде, я уйду, — заявил он в марте 2024 года.

Я очень самокритичен. Знаю, когда у меня всё хорошо, когда плохо, когда играю хорошо, а когда плохо. Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, сделаю его, не думая о возрасте. Если буду чувствовать себя хорошо, всегда буду стараться продолжать играть, потому что это то, что мне нравится и что умею делать. Я ещё не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. Сегодня стараюсь наслаждаться каждым днём, каждым моментом, не думая о жизни после [футбола].

Что говорил Роналду о завершении карьеры?

Роналду чаще высказывался о завершении карьеры, отчасти из-за своего характера, а отчасти потому, что это завершение, вероятно, уже близко. В ноябре он намекнул, что может уйти на пенсию «вскоре», но затем уточнил:

Для меня «вскоре» означает через 10 лет... Нет, я шучу. Сейчас я действительно наслаждаюсь моментом. Как вы знаете, в футболе, когда достигаешь определенного возраста, месяцы начинают отсчитываться очень быстро. В данный момент я чувствую себя очень хорошо. Забиваю голы, по-прежнему чувствую себя быстрым и собранным. Мне нравится играть за национальную команду. Но, конечно, давайте будем честны. Под «скоро» я подразумеваю, вероятно, один или два года.

Форвард также подтвердил, что его стремление достичь отметки в 1000 голов повлияет на то, когда он завершит карьеру.

Продолжать играть тяжело, но я полон мотивации, — сказал он в декабре.

Я очень увлечен футболом и хочу продолжать в том же духе. Неважно, где играю, на Ближнем Востоке или в Европе. Мне всегда нравилось играть в футбол, и я хочу продолжать. Вы знаете, какова моя цель. Хочу выигрывать трофеи и достичь той цифры [1000 голов], о которой вы все знаете. Я обязательно достигну этой цифры, если не будет травм.

Стоит отметить, что Месси тоже способен забить 1000 голов, но еще предстоит увидеть, повлияет ли это на его будущее. Сестра Роналду сделала сенсационное заявление перед победой Португалии над Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира, намекнув на его уход из сборной после турнира. Однако сам спортсмен сразу же опроверг эти предположения, заявив:

Мое будущее сейчас неважно. У меня будет время, после победы или поражения, я поговорю со своей семьей и тогда приму наилучшее решение. Я больше не принимаю решения в пылу момента. Теперь всё делается спокойно. Важно наслаждаться настоящим.

После вылета Португалии из турнира на стадии 1/16 финала он повторил:

Я сделал все, что мог, и ухожу с чистой совестью. Да, это был мой последний чемпионат мира, но теперь у меня будет время подумать и побыть с семьей. Я не буду принимать поспешных решений.

Прогноз Соккер ру: Роналду завершит карьеру после Евро-2028, а Месси – после ЧМ -2030.

Криштиану сказал, что это его последний чемпионат мира, но не последняя игра за сборную. Это значит, что Роналду держит в уме Евро-2028, к которому сможет подготовиться в «Аль-Насре». Если в контракте есть опция автоматического продления до июня 2028 года, то все сходится. В сборной могут подержать в качестве лидера раздевалки и выпускать во втором тайме.