Проиграли, но стали героями ЧМ-2026. Сборные, завоевавшие симпатии публики

сегодня, 18:10

Топ с Кабо-Верде во главе.

Кабо-Верде

Благодаря чемпионату мира по футболу многие открыли для себя прекрасное островное государство Кабо-Верде. У них была волевая игра с контратаками и голами, есть грамотный тренер Бубишта и теперь уже легендарный голкипер Возинья с 28 миллионами подписчиков, красивые девушки из Кабо-Верде на трибунах и вылет без поражений от Испании, Уругвая и Аргентины в основное время. Возможно, команды с другими настройками, вроде Франции и Англии, огорчили бы Возинью и переиграли его команду легко и уверенно, но история распорядилась иначе. Сказка Кабо-Верде важна для футбола. В других небольших странах будут повторять их опыт – искать футболистов с корнями за рубежом, доверять тренерам, которые ставят рациональный, но боевитый футбол. Ветеран Возинья и его команда – любимцы публики на ЧМ -2026, не все герои носят медали.

Мексика

Тренер Агирре о чем-то поговорил с Беллингемом, а когда Джуд отходил, Хавьер крикнул ему вслед на английском языке: «Гордон! Пошел *!» Скорее всего, мексиканец забыл имя звезды «Реала» и выкрикнул фамилию Гордона, ведь новичок «Барселоны» стоял рядом. Так родился один из самых смешных эпизодов ЧМ -2026. Агирре послал Беллингема с широкой улыбкой на лице и залился смехом после этого. А мексиканцы послали всех, кто рекомендовал им отказаться от привычного стиля и создали огромные проблемы сборной Англии. Победы Мексики и надежная игра в защите до свидания с Беллингемом – результат грамотной работы футболистов и тренера Агирре. В памяти останутся прекрасные фанатки, гостеприимность мексиканцев, голы Хименеса, пережившего страшную травму и личные трагедии, дебют юного Моры на мундиале и выход на замену легендарного Очоа – наследника Кампоса. Победа над перспективным Эквадором со звездами первой величины воодушевила Мексику на один из лучших матчей турнира – триллер против Англии.

Египет

Достаточно матча против Аргентины, чтобы у команды тренера Хассана и форварда Салаха появились новые поклонники. Дело не в судействе, хотя арбитры чаще с симпатией относятся к фаворитам. Разумеется, судьи ФИФА , которым Инфантино платит солидную зарплату, осознают, сколько стоит реклама во время серьезного матча сборной Аргентины. Но вряд ли стоит превращать историю сборной Египта на историческом для них чемпионате мира в часть теории заговора. Лучше констатируем, что они впервые в истории выиграли матч на мундиале, хотя принимали участие ещё в 1934 году. Победа над Новой Зеландией открыла путь к успеху с Австралией в серии пенальти в плей-офф, куда Египет попал впервые в истории. Голкипер Шобеир отразил два пенальти по ходу ЧМ : всего четвертый такой случай в истории. Сын легендарного голкипера и участника ЧМ -1990 – у отца 107 матчей за сборную, подарил 120 миллионам египтян большую футбольную радость, невзирая на обидный вылет от Аргентины.

Япония

Сборная Норвегии прошла бразильцев, ведь учла негативный опыт Японии. Хотя команда тренера Мориясу открыла счет, она отдала «селесао» мяч, чем хитрый Анчелотти воспользовался после замен. А вот когда Норвегия настаивала на контроле и была жестокой при реализации моментов – фаворит дрогнул. У японцев не было физического перевеса над бразильцами, как у Холанда, но у «синих самураев» давно поставлена игра. В Японии слишком агрессивно встретили вылет от сборной Бразилии, словно это провал, но лучше посмотреть на позитивные стороны. Команда достойно сыграла против крепких сборных Нидерландов и Швеции, а также разгромила команду Туниса. В плей-офф им не повезло с соперником, но это влияние жребия. Фанаты и футболисты из Японии по-прежнему убирали за собой на трибунах и в раздевалке. Бывший хавбек ЦСКА Хонда стал поставщиком мемов, ведь нес чушь во время трансляций матчей, а теперь предложил себя в качестве нового тренера. Японцы развиваются в футболе, осталось только научиться побеждать в решающий момент.

Сенегал

Пережили такой опыт, как позже Египет. Сенегальцы побеждали Бельгию со счетом 2:0 и смотрелись намного лучше. Участники скандального финала Кубка Африки против Марокко на мундиале провели сильный первый тайм против Франции, забили два гола Норвегии и разнесли сборную Ирака. Выход в плей-офф Сенегала был заслуженным, но на 86-й минуте Лукаку вспомнил о голевом чутье. Мяч Ромелу открыл дорогу к камбэку, который разнес в щепки сердце Садьо Мане. Легендарный сенегальский форвард не сыграл против сборной США в следующем раунде и не прошел в восьмерку лучших сборных турнира. Сами виноваты, пора серьезно относиться к африканским сборным даже в части критики. Никаких поблажек, в составе Тьява много футболистов с опытом, но хорошая команда сглупила против Бельгии. Сглупила, но играла здорово – у них появились новые поклонники.

Кот-д’Ивуар

Кроме 19-летнего вингера Диоманде, которым интересуются «Ливерпуль» и ПСЖ , в составе ивуарийцев хватает знакомых имен. Они смогли навязать борьбу эквадорцам и немцам, но неумение сохранять концентрацию на весь матч сыграло с ними злую шутку в плей-офф. Норвежцам было непросто, но красивый гол Нусы изменил расклад сил. Хотя африканцы сравняли счет, Холанд в итоге отправил в их ворота решающий мяч. Обидно, что перспективная команда вылетела так рано. Но ивуарийцы очаровали стремительной игрой, команда Фаэ показала приличный футбол, причем оставались собой во всех поединках. Конечно, может кому-то по душе агрессивный подход оборонительного Парагвая, но уважения скорее заслуживает чистая игра Кот-д’Ивуара. На ЧМ -2026 только футболисты Кабо-Верде нарушали правила реже. У ивуарийской команды есть мастерство и перспективы.

Колумбия

У колумбийцев футбольный бум, академии поставят новых талантов, а вылет по пенальти от Швейцарии нельзя считать провалом. Колумбийцы верят, что их лучшие матчи впереди. Голкипер сборной Швейцарии Кобель выручал и оказался лучше коллеги Варгаса в серии пенальти. Но поражение не значит, что колумбийцы опустят руки. Важно найти золотую середину между привычным для них стилем и налетом европейской моды. Важно сохранять любовь к игре, как у Кинтеро. Да, у него лишний вес и заметный живот, зато Хуан – прирожденный ассистент. Колоритные колумбийские футболисты не сыграют в четвертьфинале против Аргентины, как было в финале Кубка Америки, но в Колумбии развивают футбол. Магия в том, что успехи Кабо-Верде, Колумбии, Мексики, Египта или Японии дарили радость не только в этих странах.