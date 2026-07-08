Лето Холанда. Эрлинг стал мегазвездой благодаря ЧМ-2026

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Норвежский викинг вышел на новый уровень.

Эрлинг Холанд — самый популярный игрок в «Манчестер Сити». А теперь он занимает место сразу после Лионеля Месси в таблице лучших бомбардиров чемпионата мира с семью голами. Но именно норвежский нападающий становится главной звездой лета. Его пригласили в качестве гостя в шоу Tonight Show With Jimmy Fallon, что является верным признаком его популярности в США , но может ли Норвегия действительно выиграть ЧМ ?

Когда Холанд появился на обложке журнала Time в прошлом году, он сказал, что у его страны 0,5 процента на победу в ЧМ , и это казалось вполне справедливым. Сейчас они далеки от фаворитов, но как четвертьфиналисты выглядят мощно. Тот факт, что Холанд был на обложке Time — один из немногих футболистов, достигших такого успеха, — говорит о его растущей репутации. Люди за пределами футбола были очарованы одной из самых обаятельных личностей мирового спорта.

Но так было не всегда — совсем нет. Если вы тоже зависимы от шортсов и рилсов, то замечали, как сейчас вирусятся видео с Эрлингом. Недавно в топы попало видео, как Холанд защищал Беллингема во время игры за «Боруссию» и после. Это точно лето Эрлинга, даже если он вылетит. Да, конечно, потом можно сказать, что это лето Кейна или Мбаппе, но Холанд уже вышел на новый уровень, пусть в это и не все верят. Смогли бы это сделать Килиан или Харри, если бы выступали за Норвегию?

Когда Холанд подписал контракт с «Манчестер Сити» в июле 2022 года, он имел репутацию серьёзного парня, которому особо нечего говорить. Мол, суровый викинг приехал. Молчаливый и суровый. В конце того года он наблюдал, как Месси и Килиан Мбаппе боролись за титул чемпионата мира в Катаре. Норвегия на мундиаль тогда не попала, они не были на чемпионате мира с 1998 года во Франции, через четыре года после того, как отец Холанда, Альф-Инге, играл на ЧМ -1994 года в США .

Холанд забил 16 голов, помогая своей команде выйти на ЧМ , и эта серия не остановилась в Северной Америке — он забил в каждом из последних 14 официальных матчей за Норвегию, наколотив 27 голов в этих матчах. А два мяча в ворота Бразилии подняли его на новый уровень славы. Холанд уже считался суперзвездой, когда подписал контракт с «Сити». «Реал» тоже хотел его тогда подписать. Но вот так уж вышло. Эрлинг всегда забивал голы, всегда выглядел как типичный викинг, а с тех пор, как подрос в 15 лет, всегда был высоким, широким и быстрым. Но в его образе не было той глубины, что есть сейчас.

В «Сити» он обычно делал одно крупное появление в СМИ за сезон. Он впервые поговорил основательно с журналистами в самом конце своего первого сезона, перед финалом Лиги чемпионов, куда помог «Сити» дойти. Он был частью клубного медиа-дня, и это воспринималось так, будто с небес сошла звезда, чтобы порадовать простых смертных.

Первые пару раз, когда он выступал на пресс-конференциях перед матчами Лиги чемпионов, это считалось настолько редким и интересным, что его слова расходились во всех СМИ . В какой-то степени перемены в поведении Холанда связаны просто с его взрослением. Ему было 19 и 20 лет, когда его поставили перед микрофонами в Дортмунде и попросили поделиться своими мыслями, но если они у него были, он не особо хотел ими делиться. Сейчас ему 25 лет, и он выиграл всё, что стоит выиграть на клубном уровне, включая три из возможных четырёх «Золотых бутс» Премьер-лиги, а в январе 2025 года подписал долгосрочный контракт с «Сити».

Он время от времени был капитаном команды и пользовался доверием недавно ушедшего из клуба Пепа Гвардиолы. В сборной Норвегии он играет среди друзей, так как многие игроки команды прошли через молодёжные сборные, как и Эрлинг. В декабре он стал отцом, добавив новый взгляд на жизнь.

Но уже некоторое время Холанд и его окружающие хотят изменить восприятие того, что он какой-то робот, который забивает голы и больше ничего не делает.

Близкие к нему знали, что Эрлинг обладает отменным чувством юмора. Нет лучшего доказательства, что это было всегда, чем рэп-видео, которое он и двое товарищей по молодежке норвежской сборной выложили в соцсети в 2016 году — они называли себя Flow Kingz, а запись показывает, как парни возятся и поют на детской площадке.

По словам близких ему источников, желавших остаться анонимными для защиты отношений, Холанд это понимал и хотел предложить болельщикам больше, чем можно добиться через рутинные футбольные интервью до и после матча. Но звезду надо раскручивать. И сейчас пиарщики Холанда работают без выходных.

Холанд начал выкладывать видео и фото в социальные сети. Он шутит, врывается в комменты в постах других аккаунтов. Он даже ходил к болельщикам «Сити» в костюмах на Хэллоуин, сидел тайком в машине на заднем сиденье, пока случайные фанаты говорили про его игру. За последние 18 месяцев Эрлинга очень круто раскрутили.

Холанд сейчас везде, он отлично работает вне поля. Просто потрясающе. Мол, парень с деревни, ваш сосед, с которым можно выпить пива и посмеяться после работы. И у него есть девушка и ребенок, ну просто отличный персонаж для рекламы. Но такое ощущение, что Эрлинг действительно классный парень. На поле сражается, вне поля радует фанатов.

В США хорошо работают с медиаконтентом. Лучше всех в мире. Эти люди могут заставить поверить в любую историю, даже выдуманную. И сейчас считается, что популярность Холанда растет так быстро, как это было с игроком НФЛ Трэвисом Келси, когда тот начал встречаться с Тейлор Свифт. Потом, конечно, «Канзас Сити» выиграл Супербоул, но даже без этого Келси стал мегазвездой. А Эрлингу даже с поп-певицей встречаться не нужно!

Пробив рынок США , агенты Холанда начали выходить на китайский рынок. Незадолго до чемпионата мира он снялся в рекламе бренда травяных напитков Walovi и создал аккаунты в социальных сетях Douyin и Weibo. Его коммерческая привлекательность не новость, ведь в 2024 году он стал «Королём-варваром» в популярной мобильной игре Clash of Clans — но, возможно, Эрлинг вступает в новую главу своей карьеры, учитывая, как хорошо проходит его лето. Во многом он остался таким же, но раньше Эрлинг мог ходить спокойно в супермаркет, в ресторан, а теперь не получится! Теперь он слишком большой — и физически, и в переносном смысле, пришлось переехать в более тихий пригород соседнего Чешира, как и многие топовые футболисты северо-запада Англии, чтобы обустроить дом для своей молодой семьи.

Холанд по-прежнему остаётся главной фигурой в «Сити», но он теперь снимается в рекламе с дублёром, которого играет Ченнинг Тейтум. Он лично уничтожил Винисиуса и Неймара.

«Люди могут говорить, что я недостаточно касаюсь мяча и всё такое, но мне всё равно. Я знаю, что должен делать, и именно этим я и буду продолжать заниматься, — сказал он в сентябре 2022 года, — Моя мечта — коснуться мяча пять раз и забить пять голов. Это моя самая большая мечта».

Вспомните первый гол в ворота Бразилии. Мечта уже близко. Но если он выбьет Англию в таком же стиле, то летом бы лучше сменить клуб, но кто сможет столько заплатить?