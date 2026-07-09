Принёс бронзу и серебро ЧМ. Хорватия осталась без тренера-триумфатора

сегодня, 10:35

Принёс исторический успех «шашечным».

Не были даже крепкой сборной

Это сейчас Хорватия – медалист ЧМ , который даже разок заскочил в финал, вылет в 1/16 от Португалии воспринимается как неудача. А когда-то чтобы сохранить пост главного тренера команды, было достаточно пробиться в четвертьфинал Евро – причём это считалось для сборной огромным успехом. Хорватия в начале 21 века – это даже не крепкая сборная, а просто команда с претензией на плей-офф крупных турниров.

После того, как на дебютном мундиале хорваты взяли бронзу, 20 лет не происходило ничего примечательного. Отобрались на три Чемпионата мира из четырёх, пропускали в следующую стадию Италию, Бразилию и даже Австралию, дважды – Мексику. В группе команда была вечно третьей.

Златко Далич возглавил «шашечных» в октябре 2017 года – после реактивного старта отборочного турнира у команды при Анте Чачиче случился спад, перед решающей игрой провернули рокировку. С Украиной была необходима как минимум ничья – разыгрывали вторую строчку и путёвку в стыковой раунд – уже с новым тренером задачу удалось решить. В любом случае, когда Далич приходил в сборную, это была и близко не настолько угрожающая сила, какой хорваты стали в последствии.

Создал имидж двужильной команды

Представьте. Когда надвигался Чемпионат мира в России, Модрича ещё не воспринимали как лидера. Отмечали скорее его худощавое телосложение, не понимали, как его сделали капитаном. У Луки были разногласия с несколькими партнёрами по сборной, он год не разговаривал с Манджукичем, была недосказанность с Чорлукой. У хорватов хватало классных футболистов, парадокс – команда, которая потом проявила своё единство, была не такой уж и командой.

Перемены начались с того, что хорваты в квартете с Аргентиной, Нигерией и Исландией вышли с первого места, а «небесно-голубых» так вообще разгромили (3:0). Вспомните, как «шашечные» проходили в следующую стадию раз за разом. Дания в 1/8 – размен голами в дебюте и засуха до серии пенальти. Четвертьфинал с Россией – по голу в первом тайме, ещё по одному в дополнительное время, снова серия пенальти. В матче с Англией в финал хорватов вывел тот самый Манджукич, у которого был конфликт с Модричем. И только в финале не удалось повторить фокус.

Возможно, Хорватия с таким подбором игроков могла бы показывать более яркий атакующий футбол. Но куда важнее другое – футболисты наконец объединились и стали показывать характер. На них такая игра сказывалась даже лучше.

Подарил Модричу «Золотой мяч»

Для Модрича это тоже поворотный момент. Вообще полузащитник – футболист, раскрывшийся поздно. Когда он играл в «Тоттенхэме» в нём едва ли проглядывался будущий обладатель ЗМ . Да и первые годы в «Реале» проходили со скрипом. Позже стал задавать темп игре «сливочных», но оставался незаметен вплоть до 2018 года. В сезоне-17/18 мадридцы собрали Суперкубок УЕФА и Испании, выиграли Лигу чемпионов. При этом Роналду со сборной Португалии вылетел с ЧМ -2018 уже на стадии 1/8 финала. Месси также вылетел на ранних стадиях, у остальных просто не было достаточно регалий, чтобы побороться за «Золотой мяч».

В таких условиях Модрич внезапно вырвался вперёд. Он взял третью ЛЧ подряд и другие трофеи с «Реалом», был капитаном сборной на триумфальном ЧМ и дошёл до финала. Сейчас понятно, что выбор абсолютно логичен. Незаметный полузащитник вдруг прервал гегемонию двух величайших.

Бронза ЧМ -2022 – момент величия

При этом сохранялось стойкое ощущение, что это мимолётный успех. В первую очередь говорили не о том, что появилась новая серьёзная сила на арене, а о том, как хорватам правильнее воспользоваться сенсационным успехом. В 2022 году на «шашечных» поглядывали с опаской, при этом не думали, что они снова пройдут так далеко. С Бельгией, Канадой и Марокко была довольно тяжёлая группа, но «кленовые листья» не смогли навязать конкуренцию, «красные дьяволы» рассыпались по ходу турнира, а два будущих открытия турнира отправились в плей-офф.

Когда ты показываешь какую-то фишку один раз, она вызывает вау-эффект, когда ты повторяешь – она становится привычной. Хорваты сделали своей фишкой характер, выносливость и дисциплину. То, за счёт чего добивались результата в России, повторили спустя четыре года в Катаре. Матчи с японцами и бразильцами в 1/8 и четвертьфинале точно так же доходили до серии пенальти. Только подумайте – Хорватия была в шаге от того, чтобы за счёт этого дойти до финала на двух ЧМ подряд. Но в этот раз Аргентина была сильнее и отомстила за позор на прошлом мундиале. И даже так в матче за третье место обыграли Марокко – такую же команду-сенсацию.

Ковачичу и Пашаличу было недалеко до 30, Крамаричу, Перешичу и Брозовичу – 30 и больше, Модричу – 37, а они получали львиную долю игрового времени. То есть это была довольно возрастная команда – и несмотря на это им хватало выносливости поддерживать интенсивность 90 минут, сохранять её в дополнительное время и не терять концентрацию в серии пенальти, а потом повторять то же самое в следующем матче. Что это, если не величие?

Когда-то сказка должна была закончиться – но у команды всё ещё большой потенциал

Каждый раз было видно, что Хорватия так скорее прыгает выше головы. Сделать это один раз – это круто, повторить – ещё круче. Но поставить на поток – почти невозможно. Была надежда, что хорваты снова сотворят невозможное на ЧМ -2026. Но поколение постепенно меняется – а те из вошедших в состав, кто застал чудо 2018 и 2022 годов, стали намного старше.

В 1/16 финала случилось то, что вполне поддаётся логике. Глобально португальцы, конечно, провалились на этом мундиале, но хотя бы раз должны были выстрелить. Хорватия, конечно, могла пройти дальше, но не может всё время везти. На этой ноте Далич решил попрощаться с командой.