Мбаппе против главной «тёмной лошадки» ЧМ. Проверка класса для Франции

сегодня, 15:04

Марокко способно удивить.

Килиан здорового человека

В «Реале» ужасный отрезок – так хотя бы со сборной дела идут хорошо. Килиан всё так же показывает генеральские замашки (пусть Дешам и пытается доказать обратное), но тут он это хотя бы компенсирует огромной пользой на поле. Форвард действительно делает разницу в завершающей стадии. На групповом этапе он уже отгрузил дубль в ворота Сенегала и Ирака. В плей-офф стартовали с разгромной победы над сборной Швеции – Килиан открыл счёт на 45-й минуте и снял все вопросы во втором тайме.

Пока Парагвай с их массированной обороной доставил больше всех проблем для банды Дидье Дешама. «Синие» доминировали по всем атакующим метрикам, ощутимо больше владели мячом, усиленно искали подходы к чужой штрафной. Вплоть до 70-й минуты на табло горели 0:0 – и тогда французы заработали пенальти. Кому, как не Килиану, идти к точке? Он реализовал 11-метровый и вывел команду в четвертьфинал.

Главное – прямо сейчас пишется история в топе бомбардиров Чемпионатов мира. На этом же турнире феерит Лионель Месси. Аргентинец идёт к финалу с противоположной стороны сетки – он на этом мундиале стал главным бомбардиром ЧМ , а Килиан вышел на второе место и ведёт погоню за легендой. Мбаппе потребовалось на это меньше матчей, чем Клозе и Роналдо, он провёл ощутимо меньше игр, чем тот же Лео. За такую кампанию нападающего можно только похвалить.

Идеальный баланс

Дидье наконец нашёл идеальный баланс в команде – когда этого не удалось сделать, на Евро-2024 показали просто ужасный футбол, хоть и дошли до полуфинала. Теперь завершился процесс смены поколений – у французов появились элитные исполнители на подмену Жиру и Гризманну. Помимо Мбаппе игру на себя может взять Дембеле – вингер отгрузил хет-трик Норвегии, забивал Ираку. На противоположном фланге есть выбор между Дуэ и Барколя – оба приносят пользу, Брэдли отметился голом шведам в 1/16 финала.

Но главное – в лице Майкла Олисе раскрылся шикарный плеймейкер. Футболист «Баварии» играет в гибкой структуре Компани и знает, что такое универсальные партнёры – поэтому нашёл общий язык с Дембеле, Барколя, Дуэ, которые играют в крайне похожий футбол с Луисом Энрике в ПСЖ . Майкл органично вписался на позицию «десятки» и регулярно поставляет снаряды для главного бомбардира сборной. На счету Килиана семь забитых мячей, в трёх из них ему ассистировал Майкл. К слову, в активе самого Майкла – пять голевых передач.

Запас класса

Французы – стопроцентный фаворит Чемпионата мира. Никто не показывает настолько уверенную игру с самого старта мундиаля. «Синие» сразу начали убирать соперников – разобрали, казалось бы, мощный Сенегал, Ирак, разбили Норвегию в заключительном туре. В плей-офф Швеция отлетела с разгромным счётом. Парагвай встал в автобус и хорошо держался весь первый тайм и половину от второго.

Но и тут французы показали чемпионский менталитет – команда забирает победу там, где должна это делать. И дожимает соперника, даже если тот целиком отходит на свою половину. Заработали пенальти во втором тайме, забили, прошли дальше – как и должны были. Настоящая борьба для Франции начинается в четвертьфинале – Марокко может доставить проблем. Но запаса должно хватить и тут. Куда интереснее, как сложатся решающие стадии – если пройдут в полуфинал, могут попасть на Испанию. «Красная фурия» вернула прежнюю мощь и разорвала на Евро-2024. В финале скорее всего будут либо Англия, либо Аргентина. Первые качественно преобразились и теперь представляют «трёх львов» здорового человека с нормальной яркой атакой. Последние – действующие победители ЧМ , у которых надо взять реванш. Вот тут для Франции и должна начаться настоящая борьба.

Хакими и Диас в отличной форме

Ашраф – уже сложившийся топ и лидер сборной Марокко, он играл и на прошлом ЧМ . Но компанию ему в костяке марокканцев составляют уже другие футболисты. Больше нет Эн-Несири на острие, результативность равномерно распределилась между несколькими исполнителями. Сам Ашраф на этом мировом форуме уже отметился голом и ассистом в ворота Гаити, а также помог разгромить Канаду – записал себе в актив голевую.

На групповом этапе помогали голы Сайбари – в плей-офф форвард притих. Уже в 1/8 финала перформанс выдал Аззедин Унаи (дубль в ворота Канады), но наиболее стабилен среди группы атаки мадридиста, который дебютировал за сборную только в 2024 году. Браим Диас сменил спортивное гражданство в 2024 году. Он пропустил триумфальный для Марокко ЧМ -2022, но на нынешнем мундиале стал важной частью команды. Плеймейкер помог марокканцам поделить очки с Бразилией и обыграть Шотландию – он отдал голевые передачи на оба гола в этих матчах. С Канадой на счету вингера – ассистентский дубль.

Среди тёмных лошадок

Марокканцы уже были в шаге от медалей, когда на ЧМ -2022 уступили бронзу Хорватии. Теперь, казалось бы, должны быть среди фаворитов – но команде всё же не хватает до Испании, Франции, Англии, Аргентины. Фавориты разошлись по разным соперникам и столкнутся разве что в полуфиналах. Но для интриги есть тёмные лошадки. Не только Марокко.

Норвегия посмеялась в лицо Франции, когда на их матч в группе выпустила резервистов. При этом основой прошлась по соперникам с той же силой. В плей-офф есть внушительное достижение – уже выбили с ЧМ Бразилию.

Прагматичная Швейцария никогда не забиралась далеко на таких турнирах, при этом хорошо знала свою силу и дерзких конкурентов спокойно ломала – так было с сербами четыре года назад. Но в тот раз команда Якина уже в 1/8 получила 1:6 от Португалии и уехала домой. Теперь сами кресты справились с Алжиром и потом отправили в отпуск Колумбию. Четвертьфинал – повторение лучшего результата Швейцарии на ЧМ , но могут замахнуться и на большее: Аргентина потратила много эмоций и сил на Кабо-Верде и Египет.

Марокко по силам сотворить сенсацию, но им противостоит крайне мощный соперник.