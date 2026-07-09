От ЧМ-1930 до ЧМ-2026: статистика пенальти в игре и после, на пути к круглым числам

сегодня, 20:28

На ЧМ -2026 сыграно 96 матчей из 104, забито 280 голов. Первая вполне себе кругленькая сумма. Но не на долго. Неплохая результативность на турнире. Правда, на предыдущем, «зимнем» мундиале, на стадии 1/8 финала забивали в среднем 3,5 гола за игру. Сейчас цифры поскромнее — 2,875 гола за матч, 23 всего забито, не считая послематчевые пенальти.

За всю историю Кубка мира пробито 288 пенальти в матчах. Близится очередная круглое число по этому показателю. Безусловно, за оставшиеся 8 матчей будет достигнут и перейден этот рубеж. В этом я не сомневаюсь.

Как и другая, сопутствующая цифирь — количество нереализованных пенальти. На сегодня таких набралось 59. Сами понимаете, седьмой десяток также разменяют вскорости.

За прошедшие 92 матча на проходящем сейчас мундиале назначено 19 пенальти, забито из них 14.

Только четверо игроков из 17, кто бил с точки во время матча, удар наносили левой ногой. 17 игроков били, а ударов 19: Кейн и Месси исполнили по два раза. Не все четверо левшей преуспели. Вернее, только одному не подвезло, даже дважды — а зачем дважды бить в один и тот же угол?

Да, это про Месси. Больше него никто на мундиалях не бил 11-метровые. На прошлом турнире у него было 5 попыток — 4 оказались удачными. На сей раз не заладилось, уже два промаха. Из 8 попыток только половина была удачная у Месси на мундиалях. Возраст и нервы.

Из всего множества футболистов, кто когда-либо пробивал пенали в матчах Кубка мира — ну, скажем, от 4 и более раз — только ещё у одного игрока всего лишь 50% реализации. Речь об игроке сборной Ганы Асамоа Гьяне — из 4 попыток он реализовал только 2. Но не одном турнире, у Гьяна по одному промаху на двух мундиалях.

Зафиксировано 42 случая, когда одному футболисту приходилось пробивать на одном ЧМ пенальти 2 и более раз в игровое время — или в разных играх, либо в одной. Чаще, конечно, били по 2 пенальти на турнире — 29 раз. 12 раз на разных турнирах в разные годы зафиксированы эпизоды, когда футболист пробивал дважды в одном матче, среди них и Мбаппе, и Кейн (в 2022).

Случаев 42, но игроков бивших меньше — Габриэль Батистута, Харри Кейн и сам Месси фигурируют в этом списке по два раза, т.е. такое происходило у них не на одном ЧМ . Кейн и Месси и на прошлом турнире, и на этом присутствуют в указанном списке.

Два промаха на одном турнире не замечено ни у кого. До сегодняшнего турнира. Что ж, Месси устанавливает не только рекорды, но и антирекорды.

Всё когда-то бывает впервые.

Из тех пенальтистов-левшей, кто уже числится среди авторов забитых голов на этом мундиале, вижу только 33-летнего капитана сборной Швейцарии Гранита Джаку.

Кстати, на нынешнем турнире он своей левой с точки забил не только в ворота Боснии и Герцеговины в группе, но и в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала «размочил» первым колумбийского вратаря Карлоса Варгаса.

Дойдёт ли дело в очном противостоянии Швейцарии и Аргентины до дуэли капитанов с точки в игровое время или до перестрелки обеих команд с участием капитанов после 120 минут игры — кто ж его знает? Посмотрим, доживём до субботы, а по-нашему времени так и до воскресенья 12 июля.

Догадываетесь ли вы или нет сколько раз бьющие в ходе матча пенальти футболисты попадали в перекладину на Кубке мира? Хотя бы порядок цифр? Вы удивитесь, но из 288 ударов всего только 3!!! попадания в перекладину.

И первое было в 1990 году. В матче группового этапа Бельгия — Испания Энцо Шифо при счёте 1:2 на 60-й мин потревожил с точки перекладину. Счёт остался до конца матча. Тенденция действует и в игровое время. Шифо бил с правой. Бельгия хоть и проиграла матч, но со второго места вышла в плей-офф.

Энцо Шифо играл на 4 ЧМ с 1986 по 1998, 17 матчей, 3 гола:

На ЧМ -98 Предраг Миятович (Югославия) в 1/8 финала с Голландией при счёте 1:1 не смог забить пенальти на 52 мин, попал в перекладину. Югославы в конце концов проиграли 1:2. Миятович бил с правой.

Предраг Миятович:

На ЧМ -2010 уже упомянутый Асамоа Гьян из сборной Ганы не смог реализовать пенальти на 120+1 мин четвертьфинала с Уругваем при счёте 1:1. Что-то невообразимое. Через несколько минут Гьян всё-таки забил с пенальти уругвайскому вратарю — но это уже в серии пенальти, он бил первым, пенальти бил с правой. Партнёры подкачали, Гана в полуфинал не прошла.

Асамоа Гьян, из 3 пенальти в матчах на турнире 2010 он не забил 1, но ту перекладину помнит не только вся Гана, но и вся Африка. Реально впервые африканская команда могла выйти в полуфинал Кубка мира. Но перекладина как шлагбаум.

Асамоа Гьян в 11 матчах на 3 мундиалях забил 6 голов, а мог бы забить и 8, дважды не попав даже в створ ворот с точки — в 2006 попал в штангу, в 2010 в перекладину:

Теперь о послематчевых перестрелках поподробнее.

За всю историю Кубка мира в 39 сериях послематчевых пенальти было пробито 360 ударов. Следующая серия будет юбилейная, сороковая, для кого-то роковая…

Реализация в послематчевых дуэлях довольно низкая — 68,6%, 247 из 360 ударов было реализовано. Но по сравнению с реализацией Месси в матчах — цифры впечатляют. Кстати, в послематчевых сериях Месси забил все 3 из 3. Так что — не расслабляйтесь!

На ЧМ -2026 состоялось уже 4 серии послематчевых пенальти. На прошлом мундиале таких дуэлей было 5, в 2014 и 2018 — также по 4.

До текущего мундиаля из 138 нереализованных ударов (из 320 пробитых) было лишь 7 эпизодов, когда бьющий футболист попадал в перекладину.

Впервые такое произошло на ЧМ -1990 в матче между Югославией и Аргентиной. 25-летний Драган Стойкович бил первым в своей команде и попал в перекладину. В той серии не забил и Диего Марадона, но выиграла всё же Аргентина и вышла в полуфинал.

Драган Стойкович играл также на ЧМ -98 во Франции:

На ЧМ -1998 Италия и Франция пробили 10 ударов. Бивший последним 27-летний итальянец Луиджи Ди Бьяджо угодил в перекладину — Франция шагнула в полуфинал.

Сам Луиджи сыграл и на мундиале через 4 года:

В 2002 Ирландия и Испания из 10 ударов не реализовали 5. 28-летний Мэтт Холланд из Ирландии попал в перекладину при счёте 1:1 в серии. Потом ирландцы ещё дважды не забили Икеру Касильясу. Ирландия проиграла, Испания вышла в четвертьфинал.

Мэтт Холланд:

На ЧМ -2006 в двух сериях была перекладина.

Швейцария и Украина сделали всего 7 ударов на двоих, швейцарцы из 3 ударов не конвертировали ни одного. 21-летний швейцарец Транкильо Барнетта бил вторым и угодил в перекладину. С редким счётом 3:0 для серии пенальти Украина вышла в четвертьфинал, а Швейцария поехала домой.

А Барнетта сыграл и на следующем мундиале, а ещё через 4 года был в заявке, но не сыграл в Бразилии:

В финале турнира 2006 также били пенальти после матча. 28-летний Давид Трезеге (Франция) стал единственным, кто не реализовал свой удар — он попал в перекладину. Кубок мира достался Италии.

Это был уже третий мундиаль для Трезеге. На ЧМ -98 он уже бил послематчевый пенальти, всё той же Италии, тогда в воротах был Пальюка, был гол.

Давид Трезеге всего с 1 голом в 12 матчах на 3 мундиалях и одним роковым попаданием в перекладину, стоившим Кубка мира:

В 2010 Парагвай и Япония в 1/8 финала выясняли отношения при помощи пенальти. 28-летний японец Юити Комано также оказался единственным, кто не забил, он попал в перекладину. Япония проиграла:

Комано сыграл один полный матч против Австралии ещё на ЧМ -2006.

На ЧМ 2018 в России в 1/8 финала Колумбия и Англия выясняли в серии пенальти кто выйдет в четвертьфинал. 27-летний колумбиец Матеус Урибе не смог забить Джордану Пикфорду — мяч угодил в перекладину. Колумбия проиграла.

Колумбиец Урибе:

Все 7 футболистов, кто попадал в перекладину на предыдущих турнирах Кубка мира, били правой ногой. Все 7 команд, чьи игроки попадали в перекладину, проигрывали и выбывали из турнира.

На ЧМ -2026 сразу в 3 сериях из 4 состоявшихся на данный момент были попадания в перекладину.

Во второй серии на текущем мундиале в матче Нидерланды — Марокко 29 июля впервые в истории Кубка мира команда, чей игрок попал в перекладину, выиграла серию.

Это сборная Марокко. Мароканец Нейл Эль-Айнауи (ему 25 лет через пару дней после матча стукнет) бил первым в своей команде и попал в перекладину. Но партнёры далее не промахивались. Марокко вышла в 1/8 финала.

Нейл Эль-Айнауи:

3 июля выясняли отношения Австралия и Египет. Пятый удар за Австралию сделал 18-летний Лукас Херрингтон, при счёте 2:3 парень угодил в перекладину. Австралия проигрывает.

Херрингтон отыграл в защите два матча подряд, без замен, 210 минут:

Херрингтон — первый 18-летний австралийский футболист, отыгравший полный матч на мундиале. На ЧМ -2022 ещё один 18-летний парень дважды выходил на замену в концовках двух игр.

7 июля в 1/8 финала Швейцария и Колумбия провели 10 ударов. У колумбийцев вторым бил 29-летний Дэвинсон Санчес, игравший ещё на ЧМ -2018. Санчес попал в перекладину, был и ещё один сейв швейцарского вратаря. Колумбия проиграла.

Дэвинсон Санчес:

Все 3 удара в перекладину на ЧМ -2026 были правой ногой. Все 10 ударов в перекладину в сериях с 1982 по 2026 были правой ногой.

В 9 из 10 случаев команда, в которой игрок бил в перекладину, проигрывала. Исключение — сборная Марокко, 2026.

На текущем мундиале предстоит сыграть ещё 8 матчей плей-офф, серии пенальти ещё возможно состоятся.

Что-то все, кто исполняет пенальти левой, никак не попадут в перекладину — не тренируются что ли?