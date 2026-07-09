Бразильцы в МЮ. Лишь единицы заслужили уважение

сегодня, 23:00

«Манчестер Юнайтед» подписывал игроков со всего мира, но с бразильскими футболистами им не очень везло. За этот клуб в Премьер-лиге выступало всего 11 игроков из этой южноамериканской страны, и не все из них добились успеха. Да, всего 11 бразильцев! Рейтинг составить сложно, пусть будет символическая сборная.

Антони

Приобретенный у «Аякса» за более чем 80 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году, Антони является одним из главных кандидатов на звание худшего трансфера в истории Премьер-лиги. Этот вингер, которого хотел приобрести Эрик тен Хаг, так и не смог оправдать свою высокую цену, демонстрируя неэффективную игру. Есть слухи, что в «Манчестер Юнайтед» теперь признают, что клуб значительно переплатил за бразильца, которого в 2025 году отправили в аренду в «Бетис», а вскоре после этого продали навсегда. А мог оказаться в другом клубе АПЛ .

Родриго Поссебон

Поссебон считался очень перспективным игроком, когда перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2008 году, но так и не оправился от ужасного подката Эммануэля Погатеца в матче Кубка лиги. За два с половиной года на «Олд Траффорд» он провел всего восемь матчей за основную команду и в 2010 году вернулся в родную Бразилию, присоединившись к «Сантосу».

Клеберсон

Клеберсон, победитель ЧМ -2002, перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико Паранаэнсе» 12 месяцев спустя, несмотря на интерес со стороны нескольких крупных европейских клубов. Получив травму уже во втором матче за клуб, полузащитник провел еще 28 игр за два сезона, после чего был продан в «Бешикташ».

«В „Манчестер Юнайтед“ у меня часто были трудные моменты, я получал много травм и испытывал большие сложности», — сказал Клеберсон в интервью Manchester Evening News в 2019 году.

Алекс Теллес

Когда Теллес переехал на «Олд Траффорд» из «Порту» в октябре 2020 года, вокруг него было много ажиотажа, но он так и не оправдал ожиданий. Теллес хорошо проявил себя в Португалии, помог своему клубу дойти до поздних стадий Лиги чемпионов и сделал множество результативных передач в чемпионате. Однако его приход в «Юнайтед» совпал с заметным подъемом в игре Люка Шоу. Но даже после того, как игра Шоу снова ухудшилась после Евро-2021, Теллес так и не смог закрепиться в качестве основного левого защитника.

Андреас Перейра

Бразилец Перейра, родившийся в Бельгии и ныне выступающий за «Фулхэм», перешел в «Манчестер Юнайтед» в возрасте 16 лет, дебютировав в основной команде в печально известном матче 2014 года против «МК Донс», завершившемся поражением со счетом 0:4. Полузащитник провел два сезона в аренде в Ла Лиге, выступая за «Гранаду» и «Валенсию», прежде чем вернуться на «Олд Траффорд» в 2018 году, и некоторое время казалось, что он может пробиться в основной состав. Он даже дебютировал за сборную Бразилии в августе 2018 года. Однако несколько неудачных выступлений показали, что он не совсем соответствует уровню «Юнайтед», и за этим последовало несколько аренд.

Фабио

Фабио перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Флуминенсе» в 2008 году вместе со своим братом-близнецом Рафаэлем, и их обоих считали долгосрочными преемниками Гари Невилла и Патриса Эвра. Несмотря на то, что Фабио считался более перспективным игроком, ему не удалось закрепиться в основном составе из-за нестабильной игры Эвра на позиции левого защитника. Бразилец провел более 50 матчей за клуб, включая финал Лиги чемпионов 2011 года против «Барселоны», но в 2014 году был продан в «Кардифф Сити».

Фред

Фред, вероятно, был переоценен, ведь за него заплатили 52 миллиона фунтов стерлингов, но он был вполне пригоден для игры в АПЛ . После катастрофического первого сезона в клубе он сохранил профессионализм и значительно улучшил свою игру, что редко бывает с бразильцами. Можно даже утверждать, что «Манчестер Юнайтед» не хватало Фреда в первое время Фреда после его продажи в «Фенербахче» в 2023 году.

Каземиро

Дебютный сезон Каземиро вселил надежду в болельщиков «Манчестер Юнайтед», что центр полузащиты зацементирован, но с тех пор его карьера пошла на спад. Хотя бразилец, несомненно, является одним из лучших опорных полузащитников своего поколения, можно с уверенностью сказать, что он уже не на пике своей формы. Тем не менее, последний год Каземиро на «Олд Траффорд» был более чем неплохим, особенно после того, как Майкл Каррик привлек Кобби Майну к основному составу. Каземиро достойно ушел из клуба. Теперь уедет на другой континент.

Матеус Кунья

Приобретенный у «Вулверхэмптона» за немалые деньги прошлым летом, Кунья пока впечатляет скорее вспышками хорошей формы, чем стабильно блестящей игрой. В сезоне 2025/26 нападающий забил 10 голов за «Манчестер Юнайтед», помог команде вернуться в Лигу чемпионов. Ожидается, что в следующем году он улучшит свою игру. Если не получится, то клуб наверняка решит его продать. Но Каррика он поддерживает.

Андерсон

Андерсон стал настоящим открытием в своем дебютном сезоне в «Манчестер Юнайтед» и превратился в героя после того, как забил пенальти в серии послематчевых пенальти в финале Лиги чемпионов 2008 года против «Челси». К сожалению, на этом возможности полузащитника практически и закончились, поскольку проблемы со здоровьем помешали ему полностью раскрыть свой потенциал на «Олд Траффорд». Тем не менее, за восемь лет в клубе он выиграл четыре титула Премьер-лиги и Лигу чемпионов, так что это очень хороший результат.

Рафаэль

Рафаэль добился большего успеха, чем его брат-близнец, и после ухода Гари Невилла смог закрепиться на позиции правого защитника. Бразилец помог клубу выиграть три титула Премьер-лиги, а его страсть и агрессивный характер сделали его любимцем болельщиков на «Олд Траффорд». Уход сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году лишил его места в команде при Дэвиде Мойесе и Луи ван Гаале, а в 2015 году он был продан в «Лион».