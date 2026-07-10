Франция играет как чемпион, а Мбаппе – как фаворит ЗМ. Убрали Марокко

сегодня, 11:12

Одно изменение

Дешам ограничился одной заменой в стартовом составе. На протяжении всего ЧМ -2026 на левом фланге тренер выбирал между Дезире Дуэ и Брэдли Баркола. С Парагваем вышел последний, но в четвертьфинале сделали ставку на Дезире – и вполне объяснимо. Главная опасность от сборной Марокко исходила с правого фланга. Вингер Браим Диас сейчас – главный плеймейкер марокканцев (четыре голевые передачи на этом ЧМ ), который также способен убежать в контратаку. Правый защитник – победитель ЛЧ и лидер ПСЖ Ашраф Хакими, который может задавать направление атакам, сам подключаться в финальную треть. Также это ещё одна функция при стандартах: Ашраф мог оставаться в зоне подбора и запускать вторую волну. Так что основная задача французов состояла в том, чтобы перекрыть сопернику воздух в этой зоне.

Для этого и выбрали Дезире. 21-летний вингер попросту более качественно отрабатывает в обороне и способен навязать борьбу Браиму и Ашрафу. Отсюда и игровая структура без мяча. «Синие» не неслись возвращать мяч после потери и расставлялись по схеме «4-3-1-2», где в пару к Мбаппе вставал Дембеле (к ним ситуативно поднимался Олисе), а Дезире опускался глубже. Нельзя было давать численное преимущество Диасу и Хакими.

Показательный момент был на 25-й минуте. Сначала Браим, несмотря опеку Диня забросил черпачок на Буадди, но когда опорник не прошёл и Хакими выдвинулся на подбор, именно Дуэ подсторожил его и запустил атаку, с которой заработали пенальти. Буну парировал удар Мбаппе (хотя это всё равно не помогло).

Мбаппе – свободный художник

Для Марокко всё могло бы закончиться раньше, реализуй Килиан пенальти. Но в целом форвард провёл отличную игру. Мы уже не раз писали, насколько подвижная и гибкая у Франции атака – Дуэ, Баркола, Дембеле в ПСЖ привыкли к постоянным сменам позиции и перемещениям, Олисе в «Баварии» делал то же самое с Кейном, Диасом и Гнабри. И ведь Килиан тоже отлично подходит для такого футбола.

Нападающий постоянно уходил с острия и действовал по всей ширине атаки. Во-первых, это давало численное преимущество и дополнительный адрес для передачи на флангах. Во-вторых, открывало пространство для смещений Дуэ и Дембеле – тот же Дезире после отбора на 36-й минуте прорвался по центру и опасно пробил низом. Килиан ушёл на фланг, освободив зону.

Плюс нельзя забывать об исполнительском мастерстве, в любой зоне от Мбаппе исходила опасность. За нереализованный пенальти он реабилитировался во втором тайме, когда выдал шикарный обводящий удар с линии штрафной и всё же открыл счёт. Потом Килиан добавил гениальности, записав себе в актив ещё и голевую передачу, – оформил важное достижение. Вот, что по итогам встречи говорил автор второго мяча Усман Дембеле:

Мы очень рады. Были очень сосредоточены на этом матче. Это мой третий полуфинал чемпионата мира в составе сборной, и это чистая радость, настоящее удовольствие. Будем сосредоточены на том, что будет дальше. За две-три минуты до моего гола Килиан сказал мне оставаться в центре. Он сделал отличный рывок, и это открыло мне пространство. Я очень хотел ударить по воротам и увидеть, как мяч залетит в сетку. Я счастлив.

Настоящие фавориты

При 0:0 в перерыве перед вторым таймом Аззедин Унахи усиленно настраивал команду на вторую половину – игра складывалась не очень, но под занавес первой 45-минутки создали хоть что-то, да и равенство на табло сохранялось. Но в этом и проявление класса: как бы марокканцев ни мотивировали, ни настраивали, французы просто вышли и дожали соперника.

И это не откровение. «Синие» на всей дистанции турнира методично подтверждали статус элитной команды. На групповом этапе тяжело выделять фаворитов, тенденция понятна – те из топов, кто начинает средненько, разгоняются к решающим стадиям, а тем, кто рвёт со старта, может не хватить бензина на последних рывках. Франция же начала с уверенной победы над Сенегалом, затем просто убрала Ирак и Норвегию. В плей-офф без шансов разобрала шведов, нашла брешь в массированной обороне Парагвая. И теперь против гораздо более крепкого соперника хладнокровно показала своё превосходство. Мбаппе, получив первый шанс для рывка, заработал пенальти. Партнёры добавляли к этому постоянные смещения, дальние удары, грузили в штрафную. Марокканцам оказалось просто нечего противопоставить. Франция заявила свои претензии на кубок мира первым же матчем – и на всей дистанции их подтверждала. Даже больше, «синие» делают это вот уже на третьем чемпионате мира подряд.