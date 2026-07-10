Определяющий момент Испании. Пора вырасти до фаворита ЧМ

сегодня, 15:06

Ямалю надо расти

Болеть за Ламина модно, это отлично раскрученный бренд. Конечно, в перспективе вингер будет бороться за «Золотой мяч» но сейчас 18-летний исполнитель к этому просто не готов – чемпионат мира показал, в чём ему ещё предстоит расти. Кто сейчас лучший? Лео Месси – вожак сборной Аргентины, Килиан Мбаппе ведёт за собой Францию, а Кейн – Англию. Эта троица фестивалит на мундиале. Харри отгрузил по дублю хорватам и ДР Конго, ещё по голу забил Панаме и Мексике (с последними также отдал голевую). Лионель забил восемь из 14 мячей своей команды на ЧМ , в 1/8 добавил к голу ассист. Килиан настрелял восемь мячей и три голевые, Марокко подарил шанс – и сам же отправил их в отпуск. Аргентинец с французом ещё и ведут гонку за статус лучшего бомбардира в истории ЧМ . Все трое оказывают решающее влияние на результаты своих команд.

На их фоне у Ямаля очень скромная статистика в виде одного гола за пять игр. Тренеры соперника готовят под вингера персональный план, по нему играют плотно и жёстко, парню всего 18 лет – всё так. Но и соперники Франции, Аргентины, Англии знают, кого надо перекрывать в первую очередь. Тот же Килиан был вынужден досрочно закончить игру с Марокко, его исколотили по ногам. Но они результат дают. Ямаль на такой уровень пока не вышел. Главное – у него есть поддержка игроков и тренера. Вот что говорил Луис де ла Фуэнте после победы над Португалией:

Ламин Ямаль сыграл один из лучших матчей. Очень важный день для его развития. Травма Нуну Мендеша связана с теми нагрузками, которые Ламин на него оказал. Он проделал потрясающую работу. Вселил страх. Это один из лучших матчей в карьере Ламина. И у него еще многое впереди. Нам нужно, чтобы он продолжал совершенствоваться.

Хватает того, что есть

При этом испанцы точно не зависимы от тинейджера. Ламин приносит и много косвенной пользы, стягивая на себя внимание соперника. А поскольку у «Фурии Роха» достаточно других топ-исполнителей, это позволяет наказывать соперников. В 1/16 так разбили сборную Австрии (3:0). Ральф Рангник дал установку не оставлять пространства для Ямаля и следить за его открываниями. Во-первых, даже при этом он пару раз убегал в атаку. А во-вторых, вполне возможно, что из-за фокуса на правом фланге не хватило концентрации на другие зоны. В той игре отлично себя проявил Марк Кукурелья. Крайний защитник отлично подключался к атакам: отдал голевую на Ойарсабаля в первом тайме, добавил ещё одну в концовке матча (тоже на Микеля).

Тот же Ойарсабаль раскрылся как бомбардир Испании. Сборной часто не хватало стабильного топ-форварда – Альваро Мората качественно закрывал позицию в перерывах между депрессией и рефлексией, чего явно не хватало. Нападающий начал забивать регулярно в отборочном цикле, а на этом ЧМ успел дважды оформить дубль: с Саудовской Аравией и Австрией.

Ещё у де ла Фуэнте есть Баэна, Мерино – джокеры включались в момент, когда другие рычаги почему-то не работали. Так, Микель забил в самой концовке с Португалией: соперник играл вяло, но мог перевести матч в дополнительное время, затянуть в своё болото. Алекс же стал автором единственного мяча в игре с Уругваем.

Бельгия в четвертьфинале авансом

В плане результата «красные дьяволы» проводят классический свой турнир. Вылет на групповой стадии ЧМ -2022 был провалом – теперь вышли в плей-офф и добрались до четвертьфинала. Это уже как при золотом поколении в 2014 году и чуть хуже, чем в 2018-м. Но по игре команда конечно выглядит хуже. Уже нет той скорости, гибкости, качества исполнительского мастерства, это бросается в глаза. Вдобавок это не компенсируется сильным главным тренером – Руди Гарсия никак не прокачивает такую команду.

Голые факты: возрастная команда на групповом этапе дважды сыграла вничью: не смогла победить ни Египет, ни Иран и только за счёт победы над Новой Зеландией вышла с первого места. Дальше могла прощаться с турниром в 1/16. Минут 60 от матча в рядах «красных дьяволов» не было никакой организованности, Сенегал забил дважды и мог повести 3:0. Только после выхода Лукаку удалось оживить атаку – Ромелу и Тилеманс принесли победу и вывели Бельгию в следующую стадию. При этом Сенегал владел преимуществом и по моментам, и по xG (2.83 против 0.85).

Едва ли стоит ждать кардинальных перемен, а Испания – соперник такого уровня, что даже одна грубая ошибка будет стоить дорого. Португалия не даст соврать.

Потенциальный чекпойнт для Испании

Банда Луиса де ла Фуэнте является фаворитом этой пары. Даже больше – испанцы среди фаворитов турнира наравне с Англией, Аргентиной и Францией. Сейчас наступает важный этап становления нового поколения «красной фурии». Они уже прошлись по Евро, когда разобрались с хозяевами турнира и победили харамбол Франции и Англии. Но тут совсем другой уровень конкуренции. Те же французы и англичане играют намного ярче, вернулось взаимопонимание – и теперь это команды мирового уровня.