Диктатор Мбаппе идёт к триумфу. Килиана никто не сможет остановить.

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В пятерку лучших бомбардиров ЧМ -2026 входят известные имена. Двое из них — обладатели «Золотого мяча», еще двое имеют шанс выиграть его в этом году. В гонке за «Золотую бутсу» пока нет ни одного неожиданного имени. И все же, среди всех суперзвезд, возможно, пришло время признать, что Килиан Мбаппе — номер один.

Франция — единственная команда на этом турнире, которая демонстрирует стабильно хорошую игру. Конечно, у других тоже бывают хорошие матчи или удачные моменты, но у французов не было ни одной плохой игры. За весь турнир они пропустили всего два гола, ни одного с начала плей-офф, и ни одна команда не забила больше, чем Франция — 16 голов. В центре внимания команды, которая может выйти в финал третий раз подряд, находится Мбаппе.

Испанские СМИ сделали так, что имя Мбаппе ассоциировалось с провалом мадридского «Реала» в прошлом сезоне, и его репутация «диктатора» в последние месяцы только укрепилась. Схема рассадки французов за столом, опубликованная газетой Le Parisien, говорит о том, что это недалеко от истины. За огромным столом во главе стоит Мбаппе. Потому что, конечно же, он лидер.

Мбаппе, возможно, и является «диктатором» в сборной Франции, но разве кто-то может сказать, что он не заслужил этот титул? Он — суперзвезда Франции уже восемь лет. Если он выйдет в финал, то сравняется с Кафу, который единственный из футболистов выходил на поле в трех финалах ЧМ . Мбаппе — капитан, он бьет пенальти и в решающие моменты проявляет себя с лучшей стороны.

В пяти из шести матчей Франции на этом турнире он забивал голы, менявшие исход матчей. Он находится с Месси в топе лучших бомбардиров турнира за всю историю, отставая от аргентинца на один гол в общем зачете, несмотря на то, что сыграл на 11 матчей меньше. Он в матче против Марокко в очередной раз продемонстрировал, насколько решительным может быть. Промахнувшись с пенальти (15-й из 80 попыток), он открыл счет просто великолепным ударом. Если он продолжит в том же духе, с легкостью войдет в историю как величайший игрок чемпионата мира всех времен. А уже сейчас Килиан рассматривается как лучший французский футболист в истории. Так кого вообще волнует, что он диктатор команды? Никто не станет спорить, что он этого заслужил.

Но кто может опередить Килиана в гонке лучших бомбардиров ЧМ -2026?

Ромелу Лукаку – 3 гола

Для игрока, которого часто критикуют, результативность Лукаку на международном уровне действительно впечатляет. Он открыл свой счет в матче против Новой Зеландии, забил один гол в игре 1/16 финала против Сенегала и отличился в разгромной победе над хозяевами турнира, Соединенными Штатами (4:1).

Джуд Беллингем – 4 гола

Джуд показал себя с лучшей стороны, забив два гола в матче против Мексики. Ранее отличился в играх с Хорватией и Панамой на групповом этапе.

Микель Оярсабаль – 4 гола

Обычно четыре гола в четырех играх делают вас одним из главных претендентов на «Золотую бутсу». Но не в этом году, когда конкуренция невероятно жесткая.

Усман Дембеле – 5 голов

Нам трудно поверить, что Дембеле не забивал ни на чемпионате мира 2018 года, ни на чемпионате мира 2022 года, но это правда. Однако на чемпионате мира 2026 года он ярко проявил себя, забив гол во втором матче Франции против Ирака, а затем оформив хет-трик в первом тайме третьего матча против Норвегии. Двукратный победитель Лиги чемпионов не слишком активно выступал в плей-офф, но забил второй гол в четвертьфинальном матче против Марокко. Дембеле, возможно, немного находится в тени главного игрока сборной Франции, занимающего более высокое место в этом списке, но он доказал в ПСЖ , что знает, когда нужно набрать форму, и начинает демонстрировать это и в составе своей сборной. Убойный дует с Мбаппе.

Харри Кейн – 6 голов

61 гол во всех соревнованиях за «Баварию» – один из лучших индивидуальных бомбардирских сезонов в истории клуба. Капитан сборной Англии завершил сезон, оформив хет-трик в финале Кубка. Томас Тухель создал все условия, чтобы максимально раскрыть потенциал своей главной звезды, которая, по его собственным словам, чувствует себя физически лучше, чем когда-либо прежде.

Эрлинг Холанд – 7 голов

Норвежский футболист приехал на этот чемпионат мира, имея за плечами третью за четыре года «Золотую бутсу» Премьер-лиги. Он буквально уничтожил всех в отборе на ЧМ , забив 16 голов – вдвое больше, чем любой другой игрок – и помог Норвегии впервые в этом столетии выйти на чемпионат мира. Это лето Холанда. Даже если Англия пройдет Норвегию.

Килиан Мбаппе – 8 голов

А вот и наш герой. Диктатор. Мбаппе — лучший бомбардир в истории сборной Франции. Похоже, он находится на пике своей формы и способен побить всевозможные рекорды этим летом.

Лионель Месси – 8 голов