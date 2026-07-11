Испанцы – скучнейшие фавориты ЧМ-2026. Вышли в полуфинал после ошибки вратаря

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Испанию снова спас любимец мамы Ямаля

Как-то Ламин записал с мамой разговор о футболе. Вингер сборной Испании спросил у Шейлы, кого она считает самым недооцененным игроком в команде. Сам Ямаль выбрал Фабиана Руиса, который забил сборной Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира. Де ла Фуэнте сделал одну замену в основном составе по сравнению с матчем против Португалии. Хавбек Руис вышел и отличился важным голом. А мама Ямаля назвала недооцененным Мерино. Ламин сразу скривился, ведь Шейла выбрала Микеля с намеком, что он – её любимчик-любимчик. Проще говоря, мама Ямаля считает Мерино привлекательным.

Ламин явно слышал от мамы комплименты в адрес внешности хавбека «Арсенала», из-за чего так смешно отреагировал. Испанских фанатов футбола развлекает семья Ямаля. Особенно его маленький сводный брат Кейн, который стал героем мемов. Малыш посещает матчи сборной Испании. Кейн эмоционально и агрессивно отпраздновал гол с традиционным протяжным криком: «Vamos!» Испания идет вперед, но диалог Ямаля с мамой, когда Шейла выбирает недооцененного игрока из-за внешности, забавнее матчей против Португалии и Бельгии. «Красная фурия» давно не играла настолько скучно и рационально.

И теперь нет налета легендарности, как у серьезной команды дель Боске на победном ЧМ -2010. Де ла Фуэнте зачастую просто ждёт ошибок соперников. Голкипер Симон обновил рекорд чемпионатов мира по продолжительности сухой серии, которая оборвалась. Испанец не пропускал в шести матчах ЧМ подряд, но бельгийцы забили – новоиспеченный центрфорвард де Кетеларе снова удачно сыграл головой. Когда плеймейкера в юности сравнивали с Кака, то отмечали, что у него тоже есть проблемы с игрой на втором этаже, невзирая на высокий рост. Ради сборной Шарль сделал парочку исключений.

Бельгия ждала овертайм после серии кадровых потерь. Из-за травмы в последний момент из основы убрали лидера коллектива Тилеманса. Огромный минус для тренера Гарсии, ведь Юри вытащил «красных дьяволов» в матче с Сенегалом. Тогда отыграли разницу в два мяча, а против Испании сравняли счет после гола Руиса. Неудачи преследовали любителей шоколада в поединке с любителями дневного сна. Испанцы домучили бельгийцев после травмы Куртуа. Тибо заменили на 71-й минуте, а на 88-й главный джокер испанцев Мерино забил после роковой ошибки резервного голкипера бельгийцев Ламменса.

Вратарь «Манчестер Юнайтед» отбил дальний удар Кубарси перед собой, а Мерино через две минуты после выхода на замену забил и побежал к угловому флажку: сын футболиста Анхеля Мерино празднует голы в стиле отца. Микель порадовал маму Ямаля и миллионы испанцев. Бельгийцы вытащили себя из ямы против Сенегала, разгромили сборную США – после фокусов Трампа с дисквалификацией Балогуна весь футбольный мир болел за европейцев в том матче. Но надо признать, что без Тилеманса, без молодой версии Де Брюйне и без технаря класса Азара бельгийцы не заслужили ещё один полуфинал мундиаля.

В плей-офф ЧМ -2026 почти не водятся сенсации

Перед каждым матчем есть статистические расклады. Очень редко шансы команд на проход дальше оценены 50 на 50, обычно есть фаворит прогнозистов. В 22 случаях из 26 после сыгранных встреч плей-офф ЧМ -2026 победы одержали именно те, в кого сильнее верили до самих матчей. В этот раз не нужно быть гуру прогнозов, чтобы с минимальными футбольными знаниями предсказать победы Испании, Англии и Франции. Было лишь четыре сюрприза, если исходить из раскладов до игр: Норвегия обыграла Бразилию, Парагвай выбил Германию, Швейцария прошла Колумбию, а Марокко – Нидерланды.

В трех случаях речь шла о сериях пенальти. Норвегии повезло, что соперник не реализовал одиннадцатиметровый по ходу матча, а Эндрик не забил после выхода один на один. Сенсации не были шокирующими – нет разгромов фаворитов. При этом скептики обратили внимание, насколько часто главные сборные мира выдумывали себе проблемы. Испанцы вели игру, но не перешли в новый режим с португальцами и бельгийцами. Англичане устроили перестрелку с мексиканцами на чужой земле, заканчивали матч в меньшинстве и отбивались. Германия давно скатывалась, ей нужна реформация имени Клоппа.

Нидерланды играли рационально и так увлеклись, что неправильно выбрали плотность защиты против сборной Марокко, а после этого неудачно пробили пенальти. Аргентина, если вычесть Месси, точно не показывает командный чемпионский футбол. Бразилия, если сравнивать с великим стандартом ЧМ -2002, через 24 года намного, намного слабее. Даже к Франции можно придраться, поскольку у этой команды были проблемы со сборной уровня Парагвая. При этом яркая команда Марокко, которую по делу хвалили, предсказуемо и безропотно проиграла Мбаппе и Дембеле. Против лома пока не нашли приема.

При этом не сбылся прогноз «диктатора» Килиана, который писал одноклубнику Куртуа, что Франция и Бельгия сыграют между собой в полуфинале. Мбаппе хотел «наколдовать» встречу против северного соседа, ведь южный сосед опаснее для Франции. У сборной Испании нет великого голкипера, но в Симона верит главный тренер. Защитник Кубарси показывает класс. Именно Пау вчера спас Испанию от овертайма дальним ударом. Ямаль пристреливался, но из шести ударов лишь два в створ. У Баэны и Ойарсабаля по одному жалкому удару. Мерино добил мяч после первого и единственного сэйва Ламменса.