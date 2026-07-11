Испанцы – скучнейшие фавориты ЧМ-2026. Вышли в полуфинал после ошибки вратаря

Как-то Ламин записал с мамой разговор о футболе. Вингер сборной Испании спросил у Шейлы, кого она считает самым недооцененным игроком в команде. Сам Ямаль выбрал Фабиана Руиса, который забил сборной Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира. Де ла Фуэнте сделал одну замену в основном составе по сравнению с матчем против Португалии. Хавбек Руис вышел и отличился важным голом. А мама Ямаля назвала недооцененным Мерино. Ламин сразу скривился, ведь Шейла выбрала Микеля с намеком, что он – её любимчик-любимчик. Проще говоря, мама Ямаля считает Мерино привлекательным.
Ламин явно слышал от мамы комплименты в адрес внешности хавбека «Арсенала», из-за чего так смешно отреагировал. Испанских фанатов футбола развлекает семья Ямаля. Особенно его маленький сводный брат Кейн, который стал героем мемов. Малыш посещает матчи сборной Испании. Кейн эмоционально и агрессивно отпраздновал гол с традиционным протяжным криком: «Vamos!» Испания идет вперед, но диалог Ямаля с мамой, когда Шейла выбирает недооцененного игрока из-за внешности, забавнее матчей против Португалии и Бельгии. «Красная фурия» давно не играла настолько скучно и рационально.
И теперь нет налета легендарности, как у серьезной команды дель Боске на победном ЧМ-2010. Де ла Фуэнте зачастую просто ждёт ошибок соперников. Голкипер Симон обновил рекорд чемпионатов мира по продолжительности сухой серии, которая оборвалась. Испанец не пропускал в шести матчах ЧМ подряд, но бельгийцы забили – новоиспеченный центрфорвард де Кетеларе снова удачно сыграл головой. Когда плеймейкера в юности сравнивали с Кака, то отмечали, что у него тоже есть проблемы с игрой на втором этаже, невзирая на высокий рост. Ради сборной Шарль сделал парочку исключений.
Бельгия ждала овертайм после серии кадровых потерь. Из-за травмы в последний момент из основы убрали лидера коллектива Тилеманса. Огромный минус для тренера Гарсии, ведь Юри вытащил «красных дьяволов» в матче с Сенегалом. Тогда отыграли разницу в два мяча, а против Испании сравняли счет после гола Руиса. Неудачи преследовали любителей шоколада в поединке с любителями дневного сна. Испанцы домучили бельгийцев после травмы Куртуа. Тибо заменили на 71-й минуте, а на 88-й главный джокер испанцев Мерино забил после роковой ошибки резервного голкипера бельгийцев Ламменса.
Вратарь «Манчестер Юнайтед» отбил дальний удар Кубарси перед собой, а Мерино через две минуты после выхода на замену забил и побежал к угловому флажку: сын футболиста Анхеля Мерино празднует голы в стиле отца. Микель порадовал маму Ямаля и миллионы испанцев. Бельгийцы вытащили себя из ямы против Сенегала, разгромили сборную США – после фокусов Трампа с дисквалификацией Балогуна весь футбольный мир болел за европейцев в том матче. Но надо признать, что без Тилеманса, без молодой версии Де Брюйне и без технаря класса Азара бельгийцы не заслужили ещё один полуфинал мундиаля.
Перед каждым матчем есть статистические расклады. Очень редко шансы команд на проход дальше оценены 50 на 50, обычно есть фаворит прогнозистов. В 22 случаях из 26 после сыгранных встреч плей-офф ЧМ-2026 победы одержали именно те, в кого сильнее верили до самих матчей. В этот раз не нужно быть гуру прогнозов, чтобы с минимальными футбольными знаниями предсказать победы Испании, Англии и Франции. Было лишь четыре сюрприза, если исходить из раскладов до игр: Норвегия обыграла Бразилию, Парагвай выбил Германию, Швейцария прошла Колумбию, а Марокко – Нидерланды.
В трех случаях речь шла о сериях пенальти. Норвегии повезло, что соперник не реализовал одиннадцатиметровый по ходу матча, а Эндрик не забил после выхода один на один. Сенсации не были шокирующими – нет разгромов фаворитов. При этом скептики обратили внимание, насколько часто главные сборные мира выдумывали себе проблемы. Испанцы вели игру, но не перешли в новый режим с португальцами и бельгийцами. Англичане устроили перестрелку с мексиканцами на чужой земле, заканчивали матч в меньшинстве и отбивались. Германия давно скатывалась, ей нужна реформация имени Клоппа.
Нидерланды играли рационально и так увлеклись, что неправильно выбрали плотность защиты против сборной Марокко, а после этого неудачно пробили пенальти. Аргентина, если вычесть Месси, точно не показывает командный чемпионский футбол. Бразилия, если сравнивать с великим стандартом ЧМ-2002, через 24 года намного, намного слабее. Даже к Франции можно придраться, поскольку у этой команды были проблемы со сборной уровня Парагвая. При этом яркая команда Марокко, которую по делу хвалили, предсказуемо и безропотно проиграла Мбаппе и Дембеле. Против лома пока не нашли приема.
При этом не сбылся прогноз «диктатора» Килиана, который писал одноклубнику Куртуа, что Франция и Бельгия сыграют между собой в полуфинале. Мбаппе хотел «наколдовать» встречу против северного соседа, ведь южный сосед опаснее для Франции. У сборной Испании нет великого голкипера, но в Симона верит главный тренер. Защитник Кубарси показывает класс. Именно Пау вчера спас Испанию от овертайма дальним ударом. Ямаль пристреливался, но из шести ударов лишь два в створ. У Баэны и Ойарсабаля по одному жалкому удару. Мерино добил мяч после первого и единственного сэйва Ламменса.
Сборную Испании справедливо критикуют за скучный подход, но за счёт командной работы они в полуфинале, где встретят Францию. Дешам играет с запасом, но его схема «4-2-4» знакома испанцам. Если «Красная фурия» включит прессинг, то хавбекам Коне и Рабьо будет сложно. Де ла Фуэнте дал отдохнуть Педри. Родри пока не показал класс на ЧМ-2026. Техничный Ямаль не играет как Пеле на ЧМ-1958. Франция, разумеется, является фаворитом в полуфинале, но Дешам помнит прошлую встречу с Испанией на Евро-2024. Тогда Испания обыграла Францию, как и год назад в полуфинале Лиги наций со счетом 5:4.