Месси — пешеход, четверть матча он просто стоит на месте. Вот цифры

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Победа Аргентины 3:2 в камбэке над Египтом в 1/8 финала стала одной из самых эмоциональных на турнире. Месси даже разрыдался после финального свистка. Физически же он почти не вспотел. Как и в каждой игре на этом турнире, Месси большую часть времени ходил по полю пешком. Ходьба составляла 63 процента его перемещений в матчах чемпионата мира.

При этом Месси провёл ещё 25 процентов матчей, просто стоя на месте. Иногда, если быть точным, в 8,6% игрового времени он переходит в бег, значительно отставая от среднего показателя среди футболистов ЧМ -2026 в 23 процента, при этом Лео редко ускоряется в спринт. Конечно, можно это списать на возраст: 39-летний аргентинец аккуратно управляет своим телом, сохраняя силы для самых решающих моментов. Но хотя на коротких дистанциях у него уже нет такой взрывной энергии, ходьба всегда была частью игры Месси. В 2024 году форвард рассказал Clank Media, что, когда его попросили провести беговые упражнения для «Ньюэллс Олд Бойс», он «прятался за деревом».





Однако за этим бездельем скрывается безжалостная эффективность. Месси занимает третье место по касаниям в атакующей трети, идет на третьей позиции по количеству созданных опасных моментов — 15, и вместе с Килианом Мбаппе лидирует в борьбе за «Золотую бутсу» с восемью голами. Часто он пытается разгонять атаки примерно в зоне между центральным кругом и штрафной соперника, немного справа.

Именно здесь Месси наиболее опасен — он способен прорывать оборону за счет точечных пасов. До четвертьфинала получил мяч 97 раз между полузащитой и защитой соперников — шестой результат на турнире. Не желая привлекать внимание или быть вытащенным за пределы любимой зоны, Месси создаёт пространство здесь с помощью тонких корректировок, а не взрывных спринтов. Вместо того чтобы самому прорываться, он позволяет товарищам по команде шатать защиту соперника.

Смысл в том, что Месси смещается из зоны в зону так, что против него индивидуально невозможно сыграть ни одному защитнику. Он просто утащит за собой соперника вглубь, создаст свободную зону для форвардов. Теоретически прикрепить к Лео можно только опорного хавбека, но его будут блокировать грозные телохранители Месси – де Пауль, Паредес или Энцо.

Этот прием со смещениями Месси особенно полезен, когда Аргентина атакует на высокой скорости. Месси просто остаётся позади, ожидая, когда освободится пространство на краю штрафной. Нападающие утащат за собой защиту, а Лео останется один и сможет ударить. Именно так он забил свой первый гол в матче с Австрией (2:0) на групповом этапе, незаметно добравшись до края штрафной, в то время как защитники отступали назад, чтобы не потерять игроков атаки Аргентины.

Когда линия защиты соперника выходит вперед, Лео не спешит возвращаться, предпочитая оставаться за спинами в офсайде. Когда защитники теряют его из вида, он делает резкое движение, возвращается в игру и стремительно прорывается вперед, как это было в матче с Кабо-Верде. Этот забег отражает одну из главных причин, почему ходьба Месси так опасна: она убаюкивает соперников, создавая ложное чувство безопасности, а когда он всё же бросается вперёд, защитники уже отыграны.

Перед матчем «Манчестер Сити» против «Барселоны» в 2016 году Пеп Гвардиола описал эту тактику следующими словами:

Похоже, он просто бродит туда-сюда, и, возможно, он тот, кто бегает меньше всех в испанской лиге, но когда ему доставляют мяч, он уже знает, что нужно делать!

Учитывая, насколько опасен может быть Месси даже при ходьбе, защитники могут быть склонны полностью заглушить его. Но, как объяснил бывший защитник «Арсенала» Уильям Галлас, всё не так просто.

Даже если бы он ходил весь матч, вы, как защитник, не хотели бы, чтобы он принимал мяч, поэтому стоит подумать о том, чтобы подойти к нему ближе. Но если ты подойдёшь к нему близко, он уже выиграл эту битву, потому что если Лео не получит мяч, ты позволишь создать пространство позади себя, и именно этого он и хочет.

Гвардиола рассказывал, как Месси использует первые 10 минут, чтобы прогуляться, строя планы на дальнейший матч.

В начале карьеры Месси в «Барселоне» он играл как вингер с большим количеством дриблинга. И хотя у него уже нет той взрывной мощи, его дриблинг остаётся элитным, Месси все еще может обыграть кучу народа.

Современные тренеры часто требуют агрессивного коллективного прессинга от всей команды, чего Месси делать не может или не хочет, он не особенно активен в отборе. Это оставляет его партнёров по команде с большей защитной нагрузкой, но, как сказал Пабло Сабалета, бывший товарищ Месси по сборной, эта ноша, которую аргентинцы готовы нести.

Если футболистам сборной Аргентины придется бегать за Месси, они это сделают. Они это уже делают. В этом отличие Месси от Роналду. Криштиану просто не может разгонять атаки. А Лео способен быть дирижером. Месси – пешеход? Да, определенно. Но он все еще способен приносить огромную пользу. Посмотрим, как будет в матче против Швейцарии. Арбитр там, кстати, будет довольно интересный.