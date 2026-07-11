Холанд принёс пользу футболу. Эрлинг – прекрасная ролевая модель

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У Холанда доброе чувство юмора и самоирония

У футболистов часто токсичный юмор. У Гаскойна бывали очень злые розыгрыши. Пафосный сарказм Кантона перекликается с телевизионным образом льва Златана. Ибрагимович, как и Винни Джонс, играет в крутого мужика, хотя их жены легко расскажут, какие на самом деле швед и валлиец, когда выключены камеры. Футбольный юмор жестковатый, за исключением добрых британских шуток Линекера и незлых подколов Мюллера.

В футболе мало людей с чувством юмора, как у Клоппа. В поколении Месси и Роналду было больше агрессивных и вечно недовольных персонажей, чем веселых и легких. Футболу нужны новые нетоксичные кумиры, которые шутят над собой. Тяжело представить самоиронию от Роналду, а Холанд радует реакцией на мемы с норвежцем в главной роли. Эрлинг стал мегазвездой по ходу чемпионата мира, и его успех полезен футболу.

Холанд вышел за пределы сообщества, где его давно знали. Нефутбольный мир в восторге от рослого норвежца, который забил 7 голов на чемпионате мира до матча с Англией и подарил источники для тысяч мемов. Холанд знает, что у него запоминающаяся внешность – длинные белые волосы, узко и глубоко расположенные глаза и огромные губы, как у девушек после визита к косметологам. И Эрлинг охотно себя высмеивает.

Один из фанатов написал: «Холанд – блогер, артист, рэпер и футболист». Эрлинг ответил: «Именно в таком порядке». Прекрасно, что Холанд не стал рэпером, как мечтал в школе. Зато он осуществляет ещё одну мечту его поколения – стал блогером. Эрлинг органичен. Ему больше не интересны походы в ночные клубы, он не фанат фильмов, поэтому не знал актера Холланда – Человека-паука. Норвежцу интереснее кебаб-пицца из Осло.

Также Холанд любит валяться на диване с телефоном. Активно комментирует посты в социальных сетях, снимает короткие видео и делает мемы, вроде «селфи» Эрлинга со Шреком. Во время ЧМ -2022, когда зимой напарники по «Манчестер Сити» отправились в Катар, Холанд снялся в ролике «горожан», где грустил на пустой клубной базе, а теперь сыграл на новом чемпионате мира и сразу пробилась в восьмерку лучших, забивая голы.

Другие футболисты проходят тренировки со специалистами по связям с общественностью – пиарщиками по-простому, а Холанд таким родился. Забрось его в любую точку планеты, где говорят на английском языке – Эрлинг найдет приятелей. У норвежца появилось 20 миллионов новых подписчиков на странице, он популярен даже в Китае. В сборной Эрлингу разрешили бить в барабан, когда футболисты играли в греблю – лидера уважают.

Эрлинг – хороший семьянин и крутой профессионал

Холанд не связан с громкими скандалами. У него одна девушка со школы, они играли в футбол в одной команде. Изабель поддержала Эрлинга. Он как младший из троих детей острее пережил развод родителей. Холанд родился в Лидсе, где играл его отец Альф. Мама форварда – чемпионка Норвегии по семиборью. Альф изменил Гри с напарницей по команде: мама Эрлинга принципиально отказывается сидеть на трибуне вместе с бывшим мужем.

На семейном фото после победы над Бразилией есть даже мачеха Эрлинга, но нет матери, хотя она была на трибунах. Эрлинг общается с двумя младшими сводными сестрами, но понятно, что ближе к старшим: брату Астору и сестре Габриэле. Сестричка замужем за бывшим футболистом, сестра которого – «десятка» женской команды МЮ . Тесен мир, норвежские форварды захватили футбольный Манчестер. И в «Юнайтед» зря не услышали Сульшера.

Оле-Гуннар тренировал Холанда и просил директоров «дьяволов» забрать юниора, но Эрлинга перехватила «Боруссия». В жизни Холанд прислушивается к советам матери, а в футболе уважает мнение отца. Альф-Инге посоветовал выбрать Дортмунд, где умеют работать с талантами. Холанд играл за клуб, где окреп Дембеле. Другом норвежца стал Беллингем, с которым встретится снова, как уже встречался в матчах Лиги чемпионов в прошлом.

Прекрасно, что Холанд успешен в составе редких гостей на ЧМ . У футбола ведь есть социальная функция. Когда звезды насилуют женщин, садятся пьяными за руль, изменяют женам и бросают детей, участвуют в скандалах за полем и не умеют себя вести с фанатами, страдает репутация футбола. Образ игрока, который читает по слогам и считает себя пупом земли, вредит. Молодые футболисты думают только о деньгах – играют жиже и хуже.

Холанд очень любит футбол. Эрлинг из невероятно богатой страны и из обеспеченной семьи, но вместо растраты денег отца трудился и заработал свой капитал. Холанд – хранитель футбольной магии, и это важно. Скорее всего, другие звезды завидуют его естественности. УЭрлинга нет армии хейтеров. Все знают, что он жесткий на поле, но не проявляет неуважения к соперникам. Ещё он умеет общаться с детьми, а это часто – признак нормальности.

У Эрлинга есть племянники и сын, которого успешно прячут от папарацци, а ещё две намного младшие сводные сестренки от второго брака отца. Холанд всегда рад встречам с маленькими фанатами. Он первым здоровается с детьми, которые выводят сборную Норвегии на матчи. Эрлинг по-свойски коснулся плеча одного из парней, который стоял спиной, словно они вместе работают на заводе и ему обязательно надо с ним поздороваться.

Норвежец не играет роль, в этом его ценность. На поле у него тоже выработался стиль: бережет силы ради голов. Но когда Гвардиола попросил сыграть на команду – увидели немало ассистов Эрлинга. Сборная Норвегии по составу скромнее «Манчестер Сити», но Холанд хорош в разных ролях. Футбольный мир познакомился с Эрлингом после 9 голов в матче с Гондурасом на ЧМ -2019 среди юношей, и Холанд пахал по всему полю, как сейчас Кейн.

Самые приятные суперзвезды футбола сыграют между собой. Кейн не шутник, но интервью Харри с сорванным голосом стало легендарным. Футболисты – работники сферы развлечений, их слава и деньги – результат сердечной поддержки фанатов. Игрокам надо быть благодарными публике. Холанд не делает ничего невероятного и сложного, но при этом сильно выделяется. Это повод задуматься всем остальным именитым футболистам.