Самые безумные фанаты в футболе. Любовь к Аргентине и Бразилии разделила Бангладеш

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Более 120 миллионов бангладешцев смотрят ЧМ -2026

Эмилиано Мартинес прошел мимо толпы журналистов, но его окликнул репортер из Бангладеш. Вратарь сборной Аргентины услышал, остановился и ответил на вопросы. Выглядело странно, но такому поведению Эмилиано есть объяснение. Когда Марадона сделал дубль на ЧМ -86 против Англии, забив после крутого прохода и «рукой Бога», в Бангладеш отпраздновали победу Аргентины как свою. Диего стал культовой фигурой в азиатской стране, ведь он обыграл британцев – бывших оккупантов бангладешцев.

В Аргентине всего около 46 миллионов человек, а в Бангладеш 75 миллионов фанатов команды Месси. Ещё в районе 45 миллионов бангладешцев обожают сборную Бразилии. Это самая странная фанатская аномалия на всей планете. Нет в мире настолько большой страны, где есть четкое разделение на горячих поклонников двух далеких национальных команд. При этом от столицы Бангладеш до столицы Бразилии 15 000 километров, а между Даккой и Буэнос-Айресом 15 900 километров. Разные концы света.

Немногие в Аргентине и Бразилии покажут на карте Бангладеш, но речь о государстве с населением в районе 175 миллионов человек. Более 120 миллионов жителей – фанаты футбола. Для примера, в России с населением в районе 140 миллионов человек лишь 22 % интересуются футболом время от времени, а в Бангладеш речь о безумных 70 %, если говорим о просмотре ключевых матчей чемпионатов мира. В далекой азиатской стране без ума от двух сборных – Аргентины и Бразилии. Очень любопытный выбор.

По командам понятно, когда футбол вошел в дома бангладешцев. Это случилось задолго до противостояния «Барселоны» Месси и «Реала» Роналду, ведь среди любимых сборных нет Португалии. Зато есть Бразилия. До обретения независимости в Бангладеш полюбили футбол, который им привезли британцы. Играть местные жители не научились, а когда стало больше телевизоров, в Бангладеш увлеклись просмотром повторов матчей мундиалей. Они влюбились в великую Бразилию на ЧМ -1970 в Мексике.

Пресса и радио помогли найти кумира Пеле, а привязанность окрепла из-за трагичных событий. Убили первого президента страны Рахмана, который был фанатом Короля. Честным людям в Бангладеш пришлось воевать с авторитарными политиками, захватившими власть. Протестанты прятались от полиции и смотрели футбол. Когда местная телекомпания транслировала ЧМ -1986, люди обновили чувства. Прекрасно играли и бразильцы, и аргентинцы, хотя только у одной из сборных был Диего Марадона.

За последние полвека многие семьи в Бангладеш выбрали любимую сборную, Аргентину или Бразилию. Когда сын враждовал с отцом, то мог назло болеть за команду с Батистутой вместо команды с Ромарио. Поскольку на ЧМ -1994 и ЧМ -2002 побеждала Бразилия, стало больше фанатов «селесао». А когда начал обновлять рекорды Месси, пошла волна любви к боевитой Аргентине. Иммигранты из Бангладеш говорят, что просмотр матчей любимой сборной напоминает о родине: в детстве смотрели поединки всей семьей.

Ученые исследуют странный психологический феномен

Люди красят дома в цвета любимой сборной, рисуют муралы, буквально поклоняются футболистам из Бразилии и Аргентины. Тяжело представить, чтобы в Москве появились сотни тысяч флагов далекой страны во время ЧМ -2026. В Бангладеш болеют так, словно сами являются аргентинцами или бразильцами. Говорят «мы победили» и «мы проиграли». Народ ходит в формах этих сборных, в семьях не разговаривают друг с другом после шуток в адрес их любимой команды. Срабатывают древние психологические механизмы.

Врачи из Бангладеш исследовали феномен массового помешательства большинства жителей страны на чужих национальных командах. Всё ещё хуже, чем в случае клубных футбольных симпатий, ведь формируется странный мнимый патриотизм. Человек никогда не был и не побывает в Аргентине или Бразилии, но из деревни в Бангладеш ощущает себя частью чужой общности. Объяснения на поверхности. Пеле и Марадона, Роналдо и Месси из небогатых семей, как и бангладешцы, но все они стали чемпионами мира.

Местные клубы жителей Бангладеш не волнуют, а ради матчей чемпионатов мира они раз в четыре года не спят ночами, чтобы не пропустить важные встречи. Сборная Бразилии была великой до 2002 года, а сборная Аргентины пережила столько неудач подряд, что завоевала сердца бангладешцев ещё до первых успехов на Кубках Америки и мира. В Бангладеш бурно отпраздновали победу Аргентины над Египтом, и десятки миллионов бангладешцев огорчились, когда Норвегия обыграла «селесао» в плей-офф.

Но слезы – цветочки, ведь есть трупы. Врачи исследовали насильственные преступления футбольных хулиганов и пришли к выводу, что в большинстве случаев видны черты «синдрома бедуинов». Есть арабская пословица, из которой вырастают четыре принципа поведения агрессивной толпы: друг моего друга – мой друг, враг моего друга – мой враг, друг моего врага – мой враг, а враг моего врага – мой друг. Классика конфликта, особенно группового. «Интеллект» толпы определяется глупейшими участниками.

Во время чемпионатов мира в Бангладеш часто гибнут молодые мужчины. Когда играли в Катаре, в драках убили 5 человек, а общее число погибших дошло до 23. Подростки падали с большой высоты, вешая флаги Аргентины и Бразилии. Старики не пережили инфаркты после поражений любимых сборных. 35 бангладешцев госпитализировали после драк, 45 людям оказали медицинскую помощь на месте. Жесткие драки фанатов сборных Бразилии и Аргентины вернулись этим летом, и снова есть погибшие.

Местные полицейские и врачи ненавидят чемпионаты мира по футболу: надо реагировать на драки, оформлять убийства и побои. В большинстве случаев заканчивается руганью и шутками в интернете, но представьте, что в России 70 миллионов фанатов сборной Аргентины и 35 миллионов поклонников Бразилии. Дошло бы до поджога автомобиля соседа, который насмехался над вылетом «селесао» после встречи с викингом Холандом. Половина страны болеет за Аргентину – это чистое безумие и аномалия.

Месси поддержат в Бангладеш после нервных шоу с Кабо-Верде и Египтом, а вот местные фанаты сборной Бразилии болеют за Швейцарию. Так уже было в матче «селесао» с норвежцами, ведь бангладешцы из клана Месси переживали за успех Холанда. В Буэнос-Айресе не найти столько диких фанатов «селесао», чтобы они дрались на улицах с аргентинцами. В Сан-Паулу 12 миллионов жителей, но там нет агрессивных фанатов Месси. Бангладеш – плавильный котел из поклонников давно враждующих сборных.