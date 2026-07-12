У Норвегии украли путёвку в полуфинал. Скандал в матче Англии на ЧМ-2026

Решающая ошибка арбитров.
По качеству футбола матч против Англии был лучшим для сборной Норвегии. Команда Сольбаккена окрепла и сыгралась по ходу турнира, нашла свой ритм. Тренер делал грамотные замены, включительно с уходом Холанда после первого экстра-тайма, структурно норвежцы не уступили мощным англичанам. Но футбол – игра мгновений, эпизодов и единичных решений. Хотя в эпизодах, где французу Тюрпену помогали видеоповторы, он принял верное решение, один из лучших арбитров мира вместе с бригадой допустил непростительную ошибку, засчитав первый гол Англии.
Голкипер сборной Норвегии вводил мяч в игру от ворот и попал в кабель камеры-паука над полем. Согласно правилам, когда есть касание официального лица матча – одного из арбитров, или постороннего объекта, нужен спорный мяч с места происшествия. На повторах четко видно, как мяч набирает высоту, а потом резко падает вниз, столкнувшись с кабелем. Тюрпен разрешил англичанам развить голевую атаку сразу после этого нарушения правила. На скамейке норвежцев многие заметили удар в кабель, ведь это было рядом с ними, но арбитры не посмотрели повторы.
Чиновники ФИФА заявили, что чип на мяче не зафиксировал касания кабеля, но это не аргумент. Надо верить своим глазам – есть видео, где всё прекрасно видно. Почему Тюрпен не смотрел повтор – загадка. У него были свидетели. Резервный арбитр мог видеть эпизод, но тоже промолчал. У Норвегии украли преимущество в счете в матче, в котором у сборной Англии два удара в створ за девяносто семь минут основного времени. Команда Сольбаккена после перерыва не пропускала, а первый из двух голов Беллингема забит после явного нарушения правил, и это очень обидно.
Сборные Англии и Норвегии провели матч, который по уровню тянул на полуфинал ЧМ-2026. Жаль, что в каждом из решающих раундов вылетают команды, которых хотелось бы увидеть на следующих этапах турнира. Но футбол состоит из мелочей. Беллингем грамотно открылся после передачи Гордона и сравнял счет до перерыва единственным ударом англичан в створ ворот за весь тайм. До этого вингер норвежцев Шельдеруп красиво пробил в дальнюю девятку: мяч рикошетом от штанги залетел в ворота. Норвежцы не атаковали, но открыли счет голам первыми.
Дальше были другие важные эпизоды. Много комментариев и личных сообщений напишут Серлоту, ведь Александер запорол выход два в один при контратаке – не отдал мяч Холанду. У Эрлинга было несколько ударов головой, но в целом защитники сборной Англии его неплохо сдерживали. Норвежцы забили второй гол, но перед подачей с угла поля Холанд явно толкнул опекуна. В этом случае судейская бригада сработала грамотно, угловой повторили, ведь фол был до возобновления игры. А вот решающим стал эпизод в овертайме, куда команды закономерно зашли.
Свежий форвард Роджерс, который вышел вместо защитника Конса, нанес дальний удар по воротам. Голкипер норвежцев Нюланд не сумел отбить мяч в сторону, а защитники не успели за Беллингемом. Эпизод немного напоминает ошибку запасного вратаря сборной Бельгии против Испании, но сменщик Куртуа не справился с более легким ударом. Нюланд позже выручил норвежцев после технического огреха, но не лишил Беллингема очередного дубля в плей-офф чемпионата мира. Норвежцы пропустили на старте овертайма, они контролировали мяч, но не забили в ответ.
Хорошо, что Джуд вернулся на пик формы. О нем по-разному отзываются бывшие напарники. Кто-то считает хавбека слишком высокомерным и неприятным в общении внутри команды. Кто-то указывает на сильное влияние его властной матери. Другие дружат с Беллингемом, как Холанд, с которым они взаимодействовали по ходу матча при стандартах. Независимо от того, как англичанин ведет себя за полем, в игре он круче многих. После сложнейшего сезона в «Реале» и коварных травм «десятка» сборной Англии показала себя на чемпионате мира, забив шесть мячей.
В целом о провалах «Трёх львов» на чемпионатах мира хорошо говорит голевая статистика. У Джуда всего 7 голов на двух турнирах, а он уже на третьей строчке лучших снайперов Англии за всю историю на мундиалях. Только у Линекера и Кейна больше голов, а они – центральные нападающие. Моуриньо надо будет правильно выбрать для Беллингема роль в «Реале», ведь очевидно, что он не центральный хавбек, как Эллиотт и Райс. Джуд спас против крутой сборной Мексики, которая была близка к сенсации в большинстве, а теперь выручил в зарубе против норвежцев.
После матча герой поединка общался с прессой. Журналист попросил лидера сборной Англии оценить слова Тухеля. Томас часто на эмоциях критикует свои команды сразу после игры. Так было в клубах, так остается в сборной Англии. Немец сказал, что ему не понравилась игра в исполнении его команды и добавил, что им повезло пройти дальше. Оценка верна. В атаке Кейн, Сака и Гордон не создали серию моментов в основное время, а у норвежцев, кроме справедливо отмененного второго гола, также был удар в перекладину ворот Пикфорда. Соперник смотрелся здорово.
У Беллингема непростой характер, поэтому он коротко резюмировал критику Тухеля: «Без разницы». Джуд намекнул, что Томас оценивает футбол как человек, который сам не играл на высоком уровне. Уроженец Баварии закончил карьеру в 25 лет из-за травмы, а международный опыт Тухеля как игрока ограничен парочкой матчей за юношескую сборную Германии. Беллингем прав – влажность и жара сказались, после замены Джуд был похож на выжатый лимон. Англичане встретили достойного соперника. Судьи незаконно засчитали их ответный гол, но победитель старался.
Хотя Тухель и Беллингем не согласились, оценивая поединок, на самом деле героем матча против Норвегии был не только автор дубля Джуд, но и Тухель. Чтобы это понять, достаточно проанализировать замены. Сольбаккен идеально выбрал план на игру. Как и против бразильцев, норвежец предложил схемы и подход, которые испортили Англии их привычный футбол полуторным номером. Но Тухель в перерыве убрал Райса, выпустив Эзе, а также заменил Мадуэке на Сака. Перестановки работали, но просел центр поля, куда тренер выпустил универсального Риса Джеймса.
Позже появился Спенс, и он прекрасно вошел в игру. После выхода Роджерса – напомним, на счету форварда ключевое действие в победной голевой атаке, Рис Джеймс ушел на привычный фланг обороны. Переход на пять защитников с Берном тоже был верным решением. Уставшие норвежцы не организовали штурм ворот Пикфорда. В овертаймах счет по ударам в створ – 6:0 в пользу Англии – показывает, насколько четко сработал Тухель. Норвегию обокрали арбитры ФИФА, но также им не хватило опыта. Впрочем, команда молодая. Все ждут яркого Холанда на Евро-2028.