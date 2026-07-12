У Норвегии украли путёвку в полуфинал. Скандал в матче Англии на ЧМ-2026

сегодня, 10:18

Решающая ошибка арбитров.

Норвежцы наиграли на полуфинал

По качеству футбола матч против Англии был лучшим для сборной Норвегии. Команда Сольбаккена окрепла и сыгралась по ходу турнира, нашла свой ритм. Тренер делал грамотные замены, включительно с уходом Холанда после первого экстра-тайма, структурно норвежцы не уступили мощным англичанам. Но футбол – игра мгновений, эпизодов и единичных решений. Хотя в эпизодах, где французу Тюрпену помогали видеоповторы, он принял верное решение, один из лучших арбитров мира вместе с бригадой допустил непростительную ошибку, засчитав первый гол Англии.



Голкипер сборной Норвегии вводил мяч в игру от ворот и попал в кабель камеры-паука над полем. Согласно правилам, когда есть касание официального лица матча – одного из арбитров, или постороннего объекта, нужен спорный мяч с места происшествия. На повторах четко видно, как мяч набирает высоту, а потом резко падает вниз, столкнувшись с кабелем. Тюрпен разрешил англичанам развить голевую атаку сразу после этого нарушения правила. На скамейке норвежцев многие заметили удар в кабель, ведь это было рядом с ними, но арбитры не посмотрели повторы.



Чиновники ФИФА заявили, что чип на мяче не зафиксировал касания кабеля, но это не аргумент. Надо верить своим глазам – есть видео, где всё прекрасно видно. Почему Тюрпен не смотрел повтор – загадка. У него были свидетели. Резервный арбитр мог видеть эпизод, но тоже промолчал. У Норвегии украли преимущество в счете в матче, в котором у сборной Англии два удара в створ за девяносто семь минут основного времени. Команда Сольбаккена после перерыва не пропускала, а первый из двух голов Беллингема забит после явного нарушения правил, и это очень обидно.



Сборные Англии и Норвегии провели матч, который по уровню тянул на полуфинал ЧМ -2026. Жаль, что в каждом из решающих раундов вылетают команды, которых хотелось бы увидеть на следующих этапах турнира. Но футбол состоит из мелочей. Беллингем грамотно открылся после передачи Гордона и сравнял счет до перерыва единственным ударом англичан в створ ворот за весь тайм. До этого вингер норвежцев Шельдеруп красиво пробил в дальнюю девятку: мяч рикошетом от штанги залетел в ворота. Норвежцы не атаковали, но открыли счет голам первыми.



Дальше были другие важные эпизоды. Много комментариев и личных сообщений напишут Серлоту, ведь Александер запорол выход два в один при контратаке – не отдал мяч Холанду. У Эрлинга было несколько ударов головой, но в целом защитники сборной Англии его неплохо сдерживали. Норвежцы забили второй гол, но перед подачей с угла поля Холанд явно толкнул опекуна. В этом случае судейская бригада сработала грамотно, угловой повторили, ведь фол был до возобновления игры. А вот решающим стал эпизод в овертайме, куда команды закономерно зашли.



Свежий форвард Роджерс, который вышел вместо защитника Конса, нанес дальний удар по воротам. Голкипер норвежцев Нюланд не сумел отбить мяч в сторону, а защитники не успели за Беллингемом. Эпизод немного напоминает ошибку запасного вратаря сборной Бельгии против Испании, но сменщик Куртуа не справился с более легким ударом. Нюланд позже выручил норвежцев после технического огреха, но не лишил Беллингема очередного дубля в плей-офф чемпионата мира. Норвежцы пропустили на старте овертайма, они контролировали мяч, но не забили в ответ.

Беллингем не согласился с Тухелем

Хорошо, что Джуд вернулся на пик формы. О нем по-разному отзываются бывшие напарники. Кто-то считает хавбека слишком высокомерным и неприятным в общении внутри команды. Кто-то указывает на сильное влияние его властной матери. Другие дружат с Беллингемом, как Холанд, с которым они взаимодействовали по ходу матча при стандартах. Независимо от того, как англичанин ведет себя за полем, в игре он круче многих. После сложнейшего сезона в «Реале» и коварных травм «десятка» сборной Англии показала себя на чемпионате мира, забив шесть мячей.