Тюкавин поймал щуку, Грилиш сходил на гонки. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 18:25

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Войцех Щесны продолжает наслаждаться отпуском.

Дочери Ивана Ракитича исполнилось уже 13 лет.

Джек Грилиш сходил на гонки, а его Англия попала в скандал.

Массимо Каррера прилетел в Москву.

Бекхэмы почти всей семьёй смотрели матч Англии и Норвегии.

Девушка дня. Жена вратаря «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Анхель Ди Мария показывает, что Аргентина вышла в полуфинал ЧМ .

Сеск Фабрегас тоже был на матче английской сборной.

Роналдо встретился с актёром Тери Крюсом.

Радамель Фалькао посетил Диснейленд.

Стиляга дня. Вирджил ван Дейк.

Фил Фоден показал очередной улов.

Фил нашел бы общий язык с Тюкавиным.

Гарет Бэйл посетил Уимблдон.

Счастливый дед Диего Симеоне.

Помазуны отметили годовщину отношений.