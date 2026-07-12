Тюкавин поймал щуку, Грилиш сходил на гонки. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Войцех Щесны продолжает наслаждаться отпуском.
Дочери Ивана Ракитича исполнилось уже 13 лет.
Джек Грилиш сходил на гонки, а его Англия попала в скандал.
Массимо Каррера прилетел в Москву.
Бекхэмы почти всей семьёй смотрели матч Англии и Норвегии.
Девушка дня. Жена вратаря «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.
Анхель Ди Мария показывает, что Аргентина вышла в полуфинал ЧМ.
Сеск Фабрегас тоже был на матче английской сборной.
Роналдо встретился с актёром Тери Крюсом.
Радамель Фалькао посетил Диснейленд.
Стиляга дня. Вирджил ван Дейк.
Фил Фоден показал очередной улов.
Фил нашел бы общий язык с Тюкавиным.
Гарет Бэйл посетил Уимблдон.
Счастливый дед Диего Симеоне.
Помазуны отметили годовщину отношений.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Да, ЧМ скоро завершится. Но осталось недолго до возвращения клубного футбола! Жозе Моуриньо этому очень рад.