Глупейшие ошибки на ЧМ-2026. Удаления, пенальти и решения арбитров

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Безалаберный футбол.

Самые дикие удаления

Судьбу матча Аргентины и Швейцарии, в котором уставший Месси взял голевую паузу, решило дурацкое удаление форварда Эмболо. Брель активно работал на команду, но симулировал фол на фланге. Форвард картинно упал, чтобы Паредесу выдали желтую карточку. Швейцарец не знал о новом правиле, которое разрешает арбитру наказать симулянта после ошибочной карточки защитнику. Эмболо оставил швейцарцев в меньшинстве на 72-й минуте. Тренер Якин наблюдал, как заканчивается топливо у его команды, а дозаправиться негде.



Форварды аргентинцев Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес дожали соперника в овертайме. Эмболо подставил Швейцарию, а в матче Парагвая и Турции историческое удаление у Альмирона. Бывший игрок «Ньюкасла» закрыл рот рукой, когда обзывал соперника, и арбитр выгнал парагвайца с поля. Знаковые удаления, вроде красной карточки Балогуну за грубый фол по неосторожности против боснийцев, или наказание Куанса за жесткий подкат в игре с Мексикой, не были глупыми. А вот отмена дисквалификации Балогуна – скандал.

Вратарские приключения

Легенды Нойер и Муслера провалили чемпионат мира. Мануэль не признал, что играл плохо, а Фернандо попросил замену в перерыве матча против Испании. На игру Муслера вышел с высокой температурой и подарил сопернику победный гол. Уругваец стал первым вратарем, который совершил результативные ошибки в каждом из матчей группового этапа. Команда Бьелсы вылетела, а немцы оступились против сборной Парагвая в плей-офф. Нойер и Муслера провели неудачный турнир, но их коллеги тоже совершали ошибки.



Когда жизнь подсовывает лимоны – надо сделать лимонад, как велит английская пословица. А когда вместо Куртуа выходит Ламменс, то можно каламбурить о фамилии, но сладкий лимонад не получится. На последних минутах матча Испании и Бельгии резервист Ламменс неудачно отразил дальний удар Кубарси, а джокер Мерино принес «Красной фурии» победу. Куртуа заявил, что хотел остаться на поле после небольшой травмы, но тренер Гарсия решил его заменить. Теперь Тибо хочет взять отпуск на год в сборной.



Норвежцу Нюланду отпуск может устроить Хайкин, когда натурализованному российскому голкиперу разрешат выступать за команду Сольбаккена. На ЧМ -2026 сыграл запасной голкипер «Севильи»: Нюланд спасал против Бразилии и Англии, но в решающий момент вратарь неудачно отбил мяч перед собой после дальнего удара Роджерса, а Беллингем четко сыграл на добивании. Также к самым ярким и глупым вратарским ошибкам нужно добавить ляп Фриза из сборной США . Он замешкался и подарил третий гол сборной Бельгии.

Одиннадцатиметровые

У Месси два промаха с пенальти на ЧМ -2026, а он – лучший снайпер турнира в истории. У Мбаппе неудача против Марокко, но важно добавить грех арбитров. Судьи слишком долго смотрели повторы. Килиан зря не догадался отойти от мяча. Чем дольше стоишь у точки, тем мельче кажутся ворота и тем крупнее смотрится вратарь Буну. Также голкипер марокканцев гениально сыграл в серии против Нидерландов, особенно когда отразил удар Саммервилля, сместившись в один из углов. В сериях пенальти было много глупых ошибок.



Клюйверт попал в штангу, как его отец Патрик на Евро-2000 в легендарном матче против Италии. На ЧМ -2026 футболисты группы атаки испугались бить пенальти, тренеры отправляли к точкам центральных защитников – они в основном не забивали, как немец Та, и юных футболистов, как австралиец Херрингтон. Лукасу 18 лет, он промахнулся в серии с Египтом, но получил поддержку от Ибрагимовича. Даже опытные люди, вроде Гимараэса, не забивали на ЧМ -2026 с пенальти. Бруно проиграл Нюланду по ходу матча с Норвегией.

Явные грехи арбитров

В полуфинале Евро-2020 между Данией и Англией судья назначил пенальти после симуляции Стерлинга. Британцы забили и вышли в финал. В четвертьфинале ЧМ -2026 против Норвегии судья Тюрпен не разглядел попадание мяча в кабель камеры-паука, хотя на повторах видно резкую смену траектории мяча – снаряд отлетел на фланг после рикошета. Нужно было назначить спорный мяч и отменить первый гол Беллингема. К сожалению, если судья может закрыть глаза в пользу фаворита – он это сделает. Инфантино вредит футболу.



Англичан любят судьи: у Ганы украли явный пенальти, когда защитник британцев сбил соперника в штрафной площади. Также стоило критиковать арбитров матча Алжира и Аргентины. Рефери не заметили, как Месси прошелся шипами по голени соперника. Там нет красной карточки – видео показывает, что не было чрезмерной силы, но стоило показывать желтую карточку. Также многие спорили о падении Мбаппе после подката Мане, но в ворота Сенегала не назначили пенальти. Также запомнилась отмена важного гола Хорватии.



«Клетчатые» сравняли счет с Португалией, но арбитр сослался на показания датчика, расположенного внутри мяча. Было касание волос хорватского футболиста, но есть проблема. В правилах сказано, что если мяч не изменил траекторию явно, то плевать на датчики, о них в правилах не упоминают. Также под пресс критики попали арбитры матчей Парагвая и Франции – судья не пресек грубость, и Аргентины с Египтом – рефери не мешал Месси совершить камбэк. Впрочем, не все решения в тех поединках были ошибочными.

Ошибки после прессинга