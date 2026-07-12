Месси против Кейна, а Мбаппе против Ямаля. На ЧМ-2026 сразятся ярчайшие футболисты

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Лучшие футболисты топ-5 провели крутой турнир

Плей-офф чемпионата мира привел к полуфинальным схваткам футболистов, которые были полезными на клубном уровне. А ветеран Месси хорошо отдохнул в США , и при этом полностью акклиматизировался в Северной Америке, что крайне важно в непростом изменчивом климате. Подавляющее большинство ярких футболистов из топ-5 показали себя с лучшей стороны на ЧМ -2026. Например, у Кейна безумные 73 гола за сезон в клубе и сборной.

На клубном уровне лидерами по средним оценкам были Ямаль, Кейн, Олисе, Мбаппе, Диас и Винисиус. У Беллингема тоже неплохие оценки, не говоря о чемпионе Испании Педри. Были неприятные исключения – например, бразильцу Рафинье на ЧМ -26 помешала травма, но многие звезды собрали волю в кулак и, невзирая на усталость, сыграли здорово. Никто из явных претендентов на «Золотой мяч» не провалился на мундиале, включая Дембеле.

Холанд улетает в отпуск с 7 голами на турнире. У звездного защитника Хакими были ошибки в обороне, но он забил гол и сделал два ассиста. Ивуариец Диоманде мог сыграть результативнее, но он сделал ассист и получил высокие средние оценки. За вингером пришли «Ливерпуль» и ПСЖ . Прекрасно играют звезды из Франции – Дуэ тянется за Дембеле, Мбаппе и Олисе. Защитники «Баварии» и «Арсенала» Упамекано и Салиба тоже подтвердили класс.

Только среди вратарей лучше всех играют не самые звездные люди из топ-5. Лигу чемпионов выиграл Сафонов, но Матвея нет на чемпионате мира. Райя из «Арсенала» не стал основным в сборной Испании. Француз Меньян выступал за проблемный «Милан», испанец Симон – за середняка Ла Лиги «Атлетик». Аргентинец Мартинес выиграл с «Астон Виллой» Лигу Европы, но это средний уровень. А у сборной Англии вообще вратарь из «Эвертона».

На пути Кейна самый опасный футболист мундиаля

Тухель разрешил футболистам свидания с подругами и женами. Чаще всего на базе сборной Англии видели супругу Кейна и девушку Беллингема. Харри и Джуд – лучшие футболисты «Трёх львов» на турнире, музы их вдохновляют. Тухель запрещает свидания в дни матчей, но создал благоприятную атмосферу в сборной Англии. У боевитых аргентинцев такая атмосфера давно создана, они привезли с собой вагон аргентинской говядины и устраивают барбекю.

Между шашлыками Месси устраивает прожарки соперников. Со Швейцарией Лионель ограничился голевой передачей на МакАллистера. Для англичан эта пауза – плохая новость, аргентинец любит ярко возвращаться к голам. Его команде будет сложно против британцев, но оборону Тухеля тоже проверят, они встретят лучшего футболиста турнира. Месси хорош в 39 лет, хотя Пеле, Марадона и Кройф в таком возрасте уже не блистали на поле.

Лионель создал десять голов в шести матчах. Грандиозный успех, особенно на фоне скромного выступления Роналду, который считает себя футболистом аналогичного уровня. Месси хорош, но Аргентина устала после овертаймов, как и сборная Англии. Кейн не был главным героем в матчах против Мексики и Норвегии, дубли на счету Беллингема. Скалони тоже просит других звезд Аргентины, вроде Альвареса, поддержать голевые усилия Месси в будущем.

Аргентина хочет выйти в третий финал чемпионата мира за двенадцать лет. Англия не играла в решающем поединке турнира шесть десятилетий. Если Харри Кейн после двух финалов чемпионатов Европы вытащит «Трёх львов» в ещё один главный матч сезона, то увеличит шансы на «Золотой мяч». Впрочем, всегда надо учитывать французский фактор. Дешам может обыграть де ла Фуэнте с третьей попытки в полуфинале, ведь у него есть Дембеле и Мбаппе.

Ямаль заявил, что испанцы снова остановят Мбаппе

Вундеркинд сделал дерзкий прогноз, напомнив о победах Испании над Францией в полуфиналах Евро-2024 и Лиги наций год назад. Острый язык Ламина не удивляет. Его родила семнадцатилетняя девушка от пятнадцатилетнего хулигана. У подростков появился ребенок, который вырос в главную надежду «Барселоны» и сборной Испании. Ламину не у кого научиться взрослому взвешенному поведению. Он дурачится за полем, устраивая вечеринки с дворфами.

У Ямаля нет гарема из моделей, как были у итальянца Вьери и бразильца Роналдо, но рядом с Ламином постоянно новые более старшие, чем он, подруги. Он пользуется популярностью и статусом миллионера. При этом как раз Ямаль выпадает из разговора об успехах клубных звезд. Ламин на данный момент провел средний чемпионат мира. Он не реализовал моменты, хотя забил важный гол в ворота Саудовской Аравии и активно провел матч в плей-офф против португальцев.

После успешной встречи против Мендеша вундеркинд из сборной Испании сыграет против других победителей Лиги чемпионов из состава сборной Франции. Дембеле и Дуэ работают идеально. У Мбаппе и Олисе тоже хорошая форма, а Майкл удачно сменил позицию – стал плеймейкером. Хавбеки испанцев, вроде обладателя «Золотого мяча» Родри, хотят сломать бразильскую схему Франции «4-2-4». Но если Мбаппе упустят, Ямаля накажут за длинный язык.