VAR «сварилась». Судейские скандалы на ЧМ-2026

сегодня, 10:40

Система VAR стала неотъемлемой частью футбола, поэтому давайте посмотрим на самые спорные моменты, связанные с ней на данный момент на ЧМ -2026. Это уже третий чемпионат мира с момента введения системы VAR , и можно было бы подумать, что к настоящему времени она должна стать безупречной системой, верно? Неверно. На чемпионате мира 2026 года было немало спорных решений. Некоторые из них просто бесили тренеров. Египтяне были готовы побить всех судей, которые сидели в комнате для просмотра повторов.

Итак, погнали!

Аргентина — Египет — гол Египта отменен

Египетские футболисты были уверены, что вот-вот одержат сенсационную победу, когда повели в счете 2:0 против Аргентины, но преимущество в два гола оказалось недолгим. Их второй гол был отменен VAR из-за фола, совершенного гораздо раньше в ходе атаки. Да, потом они забили по правилам, а дальше... Египет подал официальную жалобу в ФИФА по поводу судейства, которое, по мнению его тренера Хоссама Хассана, было предвзятым.

Англия — Гана — не был назначен пенальти за фол Консы

В групповом этапе Англии повезло в матче против Ганы, когда они сыграли вничью 0:0. Но могло быть и хуже. Когда Эзри Конса сбил Принса Аду в штрафной, Гана надеялась на пенальти. Его не назначили.

Бразилия — Шотландия — гол Винисиуса Жуниора отменен

Это очень суровое наказание. Вы бы пришли в ярость, если бы оно было направлено против вас. Бразилия уже вела в счете против Шотландии и думала, что удвоит свое преимущество, когда Винисиус Жуниор перехватил мяч и забил гол. Но после просмотра VAR было решено, что он сфолил на Джеке Хендри. Однако это был едва заметный фол. Это не имело большого значения, поскольку Бразилия всё равно в итоге победила, но для Шотландии это было большим облегчением в тот момент. А вот Винисиусу бы гол добавил веса на переговорах с «Реалом».

Колумбия — Португалия — гол Колумбии отменен из-за офсайда

На первый взгляд, Давинсон Санчес не был в офсайде, когда забил гол за Колумбию в матче против Португалии. Но тут в дело вступила система VAR , и, поскольку права на ошибку не допускалось, было установлено, что палец ноги Санчеса находился в офсайде всего на несколько миллиметров. Но все же такие офсайды... Они, как бы мягко сказать, спорные.

Эквадор — Германия — гол Германии засчитан

Германия быстро вышла вперед в матче против Эквадора, но многие считали, что их гол не должен был быть засчитан. К моменту забитого мяча Педро Вите уже лежал на земле, получив удар по голове ногой Александра Павловича. Именно после этого Германия завершила атаку, реализовав свой шанс.

Германия — Парагвай — гол Германии отменен

Вылет Германии от Парагвая стал одним из самых неожиданных результатов 1/16 финала. После углового удара, выполненного Натаниэлем Брауном, Джонатан Та головой отправил мяч мимо Орландо Хилла в ворота Парагвая. Однако после просмотра VAR было установлено, что на Хилле был фол со стороны Антона во время углового. К моменту удара головой Та Хилл уже поднялся на ноги и смог бы среагировать.

Португалия — Хорватия — гол Хорватии отменен из-за офсайда

Хорватия думала, что спаслась, сравняв счет в матче 1/16 финала против Португалии в добавленное время. Проигрывая 1:2, Йошко Гвардиол воспользовался моментом и забил гол мощным ударом с близкого расстояния. Но хорватские празднования вскоре были прерваны. Хорват Игорь Матанович коснулся мяча на пути к Марио Пашаличу, который находился в офсайде перед тем, как отдать пас Гвардиолу. Но даже несмотря на то, что были доказательства касания мяча Матановичем, а значит, офсайд Пашалича был веской причиной для отмены гола, тот факт, что мяч попал в защитника сборной Португалии по пути между ними, заставил некоторых любителей футбола утверждать, что гол должен был быть засчитан. Согласно правилам, касание защитника должно было быть преднамеренным, но судьи решили, что это не так, тем самым подтвердив, что Пашалич находился в офсайде, и разрушили мечты Хорватии.

Франция — Сенегал — на Мбаппе не назначен пенальти

Французы потребовали пенальти после того, как Садио Мане в подкате сбил Килиана Мбаппе. Арбитр остался непреклонен, назначив угловой в пользу Франции и отменив пенальти. Но вскоре система VAR призвала к пересмотру решения. Повторы показали, что Мане не коснулся мяча, но в заявлении, которое озадачило зрителей, судья остался при своем решении не назначать пенальти. Вместо этого он заявил, что контакт инициировал Мбаппе, и, чтобы еще больше усугубить ситуацию для французов, он даже переиграл угловой, указав, что это должен быть удар от ворот.

США против Боснии и Герцеговины – Балогун удален с поля

Инцидент оказался настолько спорным, что в него вмешался даже Дональд Трамп. И это только усугубило ситуацию. Нападающий сборной США Фоларин Балогун был удален с поля после проверки VAR в матче против Боснии и Герцеговины за то, что его шипы попали в икру Тарика Мухаремовича. Казалось, умысла было немного, но система VAR показала арбитру крупные планы и замедленные повторы, которые только ухудшили ситуацию. Таким образом, Балогун получил красную карточку, но его дисквалификация на следующий матч сборной США была отменена. Потом стало известно, кто же принял такое решение.

Аргентина — Алжир — Месси избежал красной карточки

Одна из лучших кампаний Лионеля Месси на чемпионате мира началась с мощного хет-трика в матче против Алжира, но перед этим алжирцы считали, что его следовало удалить с поля. В первом тайме Месси сфолил на Айссе Манди, и шипы его бутс попали по икре соперника. С точки зрения закона, это выглядело как повод для красной карточки, независимо от того, насколько известной личностью был человек, совершивший это правонарушение. Но решение арбитра о назначении простого штрафного удара было оставлено в силе.