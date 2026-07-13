Чемпионат мира ждёт расширение. У нового формата есть минусы

сегодня, 15:35

Инфантино отрицал, что в ФИФА рассматривают идею с очередным увеличением количества участников финальной части чемпионата мира по футболу. Теперь Джанни резко изменил свою позицию. На ЧМ -2030 через четыре года могут сыграть 64 сборные, то есть вдвое больше, чем было в Катаре зимой 2022 года. Увеличение количества участников до 48 сопровождалось критикой, но турнир не стал хуже ни в одном из измерений. Качественный футбол, яркое зрелище и солидные доходы – всего хватает, когда стало больше участников. Следующий турнир проведут в трёх странах, в Испании, Португалии и Марокко много стадионов и отелей – логистика справится. Ещё по одному матчу сыграют в Уругвае, Парагвае и Аргентине в рамках празднования столетия первого мундиаля, который прошел в Южной Америке. Но сколько будет участников? Оценим за и против увеличения квоты до 64 сборных.

Против. Инфантино спасает себя

Джанни был против увеличения. Но когда случился скандал с отложенной дисквалификацией Балогуна, Инфантино понял – европейские и южноамериканские федерации могут устроить бунт. Президент ФИФА боится за себя, ведь без политической защиты и поста он может оказаться в суде. Инфантино хочет сохранить власть и доступ к деньгам, выиграв следующие выборы президента ФИФА 18 марта 2027 года. Голосование проведут в Марокко, Джанни забросил приманку для африканских федераций – хочет добавить путевок в отборе в обмен на голоса. Также могут добавить путевку для Океании и парочку мест для Азии. Европейцы вряд ли получат широкий доступ на турнире из 64 участников, но и здесь Джанни все просчитал как политик. Ему выгодно заигрывать с итальянцами и другими федерациями, чьи команды провалили отбор.

За. Вернется удобная сетка турнира

Главный плюс перехода к 64 сборным – можно сформировать 16 групп, а в плей-офф выйдут только по две лучшие сборные в квартетах. Сохранится дополнительная стадия плей-офф. Но никто не жалуется, ведь матчи на вылет напряженнее поединков группового раунда. Конечно, 64 сборные – много, но на ЧМ -2026 не добрались высокорейтинговые сборные, причем не только из Европы. Разумеется, любая команда может разочаровать, от Германии и Турции до Туниса и Катара, но 16 новых путевок не испортят турнир через четыре года. Легко собрать список приличных сборных, которые могут удачно выступить на следующем мундиале. Конечно, хотелось бы добавить путевки зоне УЕФА , где без мундиаля часто остаются сильные команды, но в Азии и Африке футбол не стоит на месте. Им остро нужна практика на мундиалях.

Против. Слишком много поединков

Сейчас 104 матча, а будет 128 поединков. Но при этом после перехода от 48 до 64 команд не увеличатся нагрузки на топовых игроков, чьи сборные доберутся до полуфиналов. Сейчас максимум 8 матчей, так и останется. Увеличение с 32 до 48 команд добавило всего один новый поединок для отдельной сборной. Англичане, испанцы и французы точно не будут жаловаться, их возможная реформа не касается. Особенно после того, как Инфантино сделал один фокус – на жеребьевке ЧМ -2026 четыре самые рейтинговые сборные развели по сетке турнира. Поскольку Кейн, Месси, Ямаль и Мбаппе вместе со своими командами синхронно выиграли группы, то они не могли встретиться между собой до полуфиналов. Это новшество ради богатых рекламодателей. Им выгодно, чтобы в решающей стадии не было Золушки, вроде Хорватии и Турции.

За. Чемпионат мира дарит радость

Норвегия не играла на чемпионатах мира 28 лет. Теперь люди, склонные к клинической депрессии, получили дозу радости. Говорят, норвежцы так не радовались с 1945 года и завершения мировой войны. Также команда Холанда лишь раз принимала участие в финальной части Евро. После увеличения квоты с 16 до 24 сборных их шансы выросли. А Кабо-Верде – хороший пример на ЧМ -2026. Конечно, в двух случаях речь о победителях отборочного раунда, которые в любом случае оказались бы на турнире даже из 32 сборных.Но есть другие примеры, когда редкие гости на ЧМ -2026 совсем не испортили турнир. Чемпионат мира – грандиозный праздник. Если увеличение количества участников до 64 сборных подарит радость грустным людям, это правильное решение. Эгоисты думают о себе, но никто не заставляет смотреть все матчи.

Против. Риск появления пассажиров

Аргумент вспоминают чаще всего, но даже критики понимают, что сложно угадать, кто выступит неудачно. Например, у сборной Узбекистана с тренером Каннаваро было все, чтобы выйти из группы. Но не получилось, не хватило опыта. Ужасный футбол показали только катарцы и тунисцы, но и в этом случае обе команды выступили ниже возможностей. Сборные Шотландии и Уругвая провалились, футболисты допустили невероятно много персональных ошибок. Но речь о командах из стран с древними футбольными традициями, они стали «пассажирами» случайно. А вот сборные Кабо-Верде и Египта, невзирая на нулевой опыт успехов на ЧМ , впервые в истории вышли в плей-офф и достойно сыграли против действующих чемпионов мира аргентинцев. На турнире нет Камеруна, Нигерии и Мали, все могут сыграть в стиле Кабо-Верде.

За. Помогут развивающимся странам