Чемпионат мира ждёт расширение. У нового формата есть минусы

Инфантино отрицал, что в ФИФА рассматривают идею с очередным увеличением количества участников финальной части чемпионата мира по футболу. Теперь Джанни резко изменил свою позицию. На ЧМ-2030 через четыре года могут сыграть 64 сборные, то есть вдвое больше, чем было в Катаре зимой 2022 года. Увеличение количества участников до 48 сопровождалось критикой, но турнир не стал хуже ни в одном из измерений. Качественный футбол, яркое зрелище и солидные доходы – всего хватает, когда стало больше участников. Следующий турнир проведут в трёх странах, в Испании, Португалии и Марокко много стадионов и отелей – логистика справится. Ещё по одному матчу сыграют в Уругвае, Парагвае и Аргентине в рамках празднования столетия первого мундиаля, который прошел в Южной Америке. Но сколько будет участников? Оценим за и против увеличения квоты до 64 сборных.
Джанни был против увеличения. Но когда случился скандал с отложенной дисквалификацией Балогуна, Инфантино понял – европейские и южноамериканские федерации могут устроить бунт. Президент ФИФА боится за себя, ведь без политической защиты и поста он может оказаться в суде. Инфантино хочет сохранить власть и доступ к деньгам, выиграв следующие выборы президента ФИФА 18 марта 2027 года. Голосование проведут в Марокко, Джанни забросил приманку для африканских федераций – хочет добавить путевок в отборе в обмен на голоса. Также могут добавить путевку для Океании и парочку мест для Азии. Европейцы вряд ли получат широкий доступ на турнире из 64 участников, но и здесь Джанни все просчитал как политик. Ему выгодно заигрывать с итальянцами и другими федерациями, чьи команды провалили отбор.
Главный плюс перехода к 64 сборным – можно сформировать 16 групп, а в плей-офф выйдут только по две лучшие сборные в квартетах. Сохранится дополнительная стадия плей-офф. Но никто не жалуется, ведь матчи на вылет напряженнее поединков группового раунда. Конечно, 64 сборные – много, но на ЧМ-2026 не добрались высокорейтинговые сборные, причем не только из Европы. Разумеется, любая команда может разочаровать, от Германии и Турции до Туниса и Катара, но 16 новых путевок не испортят турнир через четыре года. Легко собрать список приличных сборных, которые могут удачно выступить на следующем мундиале. Конечно, хотелось бы добавить путевки зоне УЕФА, где без мундиаля часто остаются сильные команды, но в Азии и Африке футбол не стоит на месте. Им остро нужна практика на мундиалях.
Сейчас 104 матча, а будет 128 поединков. Но при этом после перехода от 48 до 64 команд не увеличатся нагрузки на топовых игроков, чьи сборные доберутся до полуфиналов. Сейчас максимум 8 матчей, так и останется. Увеличение с 32 до 48 команд добавило всего один новый поединок для отдельной сборной. Англичане, испанцы и французы точно не будут жаловаться, их возможная реформа не касается. Особенно после того, как Инфантино сделал один фокус – на жеребьевке ЧМ-2026 четыре самые рейтинговые сборные развели по сетке турнира. Поскольку Кейн, Месси, Ямаль и Мбаппе вместе со своими командами синхронно выиграли группы, то они не могли встретиться между собой до полуфиналов. Это новшество ради богатых рекламодателей. Им выгодно, чтобы в решающей стадии не было Золушки, вроде Хорватии и Турции.
Норвегия не играла на чемпионатах мира 28 лет. Теперь люди, склонные к клинической депрессии, получили дозу радости. Говорят, норвежцы так не радовались с 1945 года и завершения мировой войны. Также команда Холанда лишь раз принимала участие в финальной части Евро. После увеличения квоты с 16 до 24 сборных их шансы выросли. А Кабо-Верде – хороший пример на ЧМ-2026. Конечно, в двух случаях речь о победителях отборочного раунда, которые в любом случае оказались бы на турнире даже из 32 сборных.Но есть другие примеры, когда редкие гости на ЧМ-2026 совсем не испортили турнир. Чемпионат мира – грандиозный праздник. Если увеличение количества участников до 64 сборных подарит радость грустным людям, это правильное решение. Эгоисты думают о себе, но никто не заставляет смотреть все матчи.
Аргумент вспоминают чаще всего, но даже критики понимают, что сложно угадать, кто выступит неудачно. Например, у сборной Узбекистана с тренером Каннаваро было все, чтобы выйти из группы. Но не получилось, не хватило опыта. Ужасный футбол показали только катарцы и тунисцы, но и в этом случае обе команды выступили ниже возможностей. Сборные Шотландии и Уругвая провалились, футболисты допустили невероятно много персональных ошибок. Но речь о командах из стран с древними футбольными традициями, они стали «пассажирами» случайно. А вот сборные Кабо-Верде и Египта, невзирая на нулевой опыт успехов на ЧМ, впервые в истории вышли в плей-офф и достойно сыграли против действующих чемпионов мира аргентинцев. На турнире нет Камеруна, Нигерии и Мали, все могут сыграть в стиле Кабо-Верде.
У Франции, Испании и Германии полный порядок с подготовкой футболистов и деньгами на развитие игры. Система работает дальше, невзирая на результаты на ЧМ. Но для футбола Кабо-Верде и Узбекистана мундиаль – важный толчок в развитии. Появляются новые фанаты, в том числе среди школьников. Влюбленные в футбол дети чаще играют и выше шансы не пропустить уникальный талант. Понятно, что в печальных случаях, как на Гаити – футболисты сборной не могут вернуться домой, ведь остров поделен между бандами и властями, ЧМ не поможет. Но для Африки, Азии и Океании увеличение квоты на ЧМ-2030 – важное решение. Инфантино это знает и хочет обеспечить себе новый президентский срок. Надеемся, футбол победит дважды – и Джанни уберут, и ЧМ-2030 проведут на высшем уровне.