Бразильский футбол в заложниках. Роналдо мешают устроить революцию

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Избранными не рождаются, а становятся

Врожденный талант помогает, но десятки одаренных ребят не стали великими футболистами сборной Бразилии. Важно работать над собой и признавать неудачи, у которых есть причины. Об этом часто говорит легендарный чемпион мира 1970 года Тостао. Тот самый слепой на один глаз форвард был героем знаменитой песни Высоцкого, а спустя полвека 79-летний бразилец пишет статьи о футболе. В недавней колонке с поэтичным названием «Будущее не гарантировано судьбой» бывший форвард высказался о плачевном состоянии бразильского футбола:

Когда-то была футбольная страна с королем Пеле и большим количеством феноменальных звезд, которые играли в красивый, зрелищный и эффективный футбол. Мир замирал, чтобы увидеть матчи Бразилии. Но из-за слабой организации, жадности, некомпетентности, коррупции, самоуверенных у власти, глобализации и эволюции других стран бразильский футбол стал равным многим и уступает футболу ведущих держав. Будущее не гарантировано судьбой. Будущее – то, что нужно построить.

У людей, которые работают в бразильском футболе, была наивная вера, что они – избранные по умолчанию. Надо лишь подождать четыре, восемь или двенадцать лет, чтобы снова победить на чемпионате мира. Ждать придется минимум 28 лет. Мудрый Тостао прав – бразильцы отстали от ведущих футбольных держав, стали фаворитами второго эшелона. Вылет от Норвегии – отражение глубинных проблем бразильского футбола. Даже если прошли бы дальше, реализовав пенальти и выход один на один, Бразилия не равна Англии – диагноз для больной системы.

Коррупция разъела бразильский футбол

Всеми руководит президент конфедерации. В прошлом году пост занял врач Самир Шауд из небольшого штата. Кроме президента конфедерации, есть 27 президентов региональных федераций. Двадцать три из этих чиновников отказались общаться с Роналдо, когда бывший футболист пытался баллотироваться на пост главы бразильской конфедерации. В каком мире они живут, что посылают куда подальше двукратного чемпиона мира? Сразу можно назвать причину, почему президенты почти всех федераций испугались, когда Роналдо предложил реформы.

Причина в коррупции. Пять из семи последних президентов бразильской футбольной конфедерации ушли со скандалами, некоторых осудили. Важно знать одну сумму – 215 тысяч реалов в месяц, это 37 000 евро. Именно такую «премию» выписывают каждому президенту. Чистый подкуп, на всех получается 1 миллион евро помощи. Президент конфедерации за год тратит 12 миллионов евро на подобные премии, чтобы ставленники его всегда защищали. Если 23 из 27 чиновников не поговорили с самим Роналдо, какие шансы у реформатора без громкого имени?

В каждом штате политики вмешиваются в футбольные дела. Они не ведут борьбу с коррупцией, а защищают грязные схемы. Для сравнения, даже в Аргентине президент федерации футбола Тапия под ударом. Его схемы расследуют в ФБР . Скорее всего, Тапия на фоне успехов Месси украл 30 % заработанных денег. Скандал возник после того, как президента сдал подельник, подав в суд в США после разрыва контракта на организацию товарищеских матчей. А в Бразилии существует круговая порука: президентов выгоняют со скандалами, но коррупцию берегут.

Сборная Бразилии – дойная корова. А на молодежном уровне возможны взятки за вызов футболистов в состав. Многие клубы убыточные, а процентные ставки в стране такие, что кредиты не спасают. Остается только роль кадрового придатка для европейских и прочих богатых клубов. Они построили конвейер, но поскольку европейцам не нужны великие «девятки», «десятки» и латерали из Бразилии – в заявке на ЧМ -2026 не было новых Кафу, Зико, Кака, Роналдо и Ривалдо. Тостао об этом тоже пишет, ведь проблемы возникли не вчера, а примерно 30 лет назад.

Ключевая футбольная проблема – тренеры

На прошлом Кубке Америки у 7 из 16 участников были аргентинские тренеры. Четверо из них заняли первые места в группах, а Скалони выиграл кубок. Многие сборные на ЧМ -2026 возглавляли аргентинцы, но не было ни одного бразильца, «селесао» тренирует итальянец Анчелотти. Скалони получил лицензию в Испании, как и многие аргентинские специалисты. Из-за бразильской коррупции – покупают дипломы, в Европе не принимают их тренерские лицензии. В бразильской Серии А немало иностранных менеджеров, клубы устали от чехарды слабых бразильцев.

Агенты вместе с чиновниками и политиками правят в футболе. В плане тренерской подготовки бразильцы не лучше колумбийцев и эквадорцев. Когда играют юноши из Уругвая и Аргентины – видна тренерская рука. Когда смотришь матчи юношеских лиг Бразилейро разных возрастных групп, за голову хватаешься. Качество футбола ещё страшнее, чем в самых бестолковых и безголовых матчах РПЛ . Вечные паузы, симуляции, споры с арбитрами, грубые фолы в центре поля и красные карточки. Даже когда нет травмы, на поле может выехать скорая помощь.

Цирк, а не футбол. Не хватает только знаменитой мелодии из шоу Бенни Хилла. Закономерно, что символом бразильского футбола стал именно Неймар, который после вылета от Норвегии отправился на покерный турнир. Покеристы пишут, что бразилец много лет играет ночами. Если не спишь и не обладаешь железным здоровьем – получаешь новые травмы. Молодые игроки копируют поведение Неймара, а у тренеров нет класса и авторитета, чтобы отучить юных футболистов от вредных привычек. А когда появляются деньги – прогресс отходит на второй план.

Чиновники оплачивают отпуска родственникам

В Бразилии разбирают причины провалов и дошли до религии. «Молишься как гринго – играешь как гринго». Намек понятен. Чаще всего чемпионы мира, кроме англичан – католики, то есть веселые грешники. Впрочем, англиканцы ближе к католицизму по формату, чем евангелисты из США , которые приехали в Бразилию и за 30 лет пригласили десятки миллионов людей в свою церковь. Протестанты американского пошива – зажатые и скучные грешники. Бразильцы считают, что они испортили футболистов. Во времена алкоголизма, гаремов и карнавалов играли лучше.

Хотя с небес метафизики важно спуститься на грешную землю. В Бразилии ужасные футбольные газоны. В их климате нужны дорогие системы с дренажом, а на них не выделяют деньги. В детях видят товар: многих бразильцев уничтожили, продавая в английские клубы, где не всем подходит стиль игры. Также чиновники торговали сборной Бразилии – соперников отбирали рекламодатели, а не тренеры. Ещё футболистов запихнули на базу, на которую не пускают обычных бразильцев, только VIP-гостей. Звезды живут в Европе и не пересекаются с теми, ради кого должны играть.

В бразильском футболе все настолько плохо, что только сейчас отдельные клубы, в основном с иностранными тренерами, начали собирать статистику, которую 20 лет используют в Испании и Франции. У бразильцев нет современных технологий, царит вечный хаос. В отборе к ЧМ -2026 у сборной было четыре тренера. А система построена так, что даже если все клубы Серий А и Б – 40 команд, поддержат кандидатуру Роналдо, он проиграет выборы, потому что у чиновников 81 голос против 60 у клубов. Реформы зарежут, ведь новый босс первым делом натравит на чиновников прокуроров.