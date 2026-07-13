Число игроков в возрасте 40+ на мундиалях практически удвоилось: от Льва Яшина до Гильермо Очоа, от Роже Миллы до Криштиану Роналду

сегодня, 19:32

В заявках 48 команд на ЧМ -2026 у всех по 26 футболистов, это 1248 человек. Понятно, что не все из 26 сыграли на турнире. Нет ни одной сборной, в которой сыграли бы все 26 футболистов из заявки.

Но в 3 командах тренеры дали поиграть всем полевым игрокам и двум вратарям из трёх. Это сборные Ирака, Мексики и Норвегии.

Ещё в 3 командах без игрового времени на мундиале остались только два вратаря. Это Аргентина, Парагвай и Япония. Будем надеяться, что у Аргентины обойдётся в двух оставшихся матчах без травм голкиперов. Если уж судьба так сложится и аргентинцам придётся играть в матче за 3-е место, тогда и оба незадействованных вратаря сыграют, надо думать.

Из 1248 футболистов дни рождения на период с 11 июня по 19 июля включительно выпадают у 150 человек из них. Не все, конечно, команды добираются до последней даты турнира. Если учитывать со дня старта чемпионата мира и по день последнего матча, т.е. до выбытия из борьбы, то реально свои дни рождения отметили на ЧМ 89 игроков, остальные уже после выбытия на групповом этапе или в матчах плей-офф.

Сегодня, 13 июля, например отмечают свои рождения двое испанцев — Ламин Ямаль и Виктор Муньос (не играл пока), вчера у испанцев именинником был травмированный Нико Уильямс.

Сегодня же день рождения у англичанина со сложной фамилией, Marc Guéhi — Марк Гэи пишут у нас, а можно было бы и Кэхи, ну, не суть. Поздравления всем!

Сегодня же день рождения у игрока, сборная которого закончила турнир чуть раньше, но не отметить этого футболиста было бы упущением — Гильермо Очоа сегодня 13 июля ровно 41 год. Достойно завершил карьеру в сборной. И о нём поговорим ещё далее.

Сразу несколько футболистов по ходу чемпионата мира перешли в категорию 30-летних. 22 июня сразу троим стукнуло по 30 лет — из них опять двое испанцев! В новую возрастную категорию перешли Родри и герой двух последних матчей плей-офф Мерино. В эту компанию попал и узбекский футболист Отабек Шукуров.

А вот один из именинников перешагнул в ещё более крутую возрастную категорию — вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера 16 июня отметил свой 40-й день рождения.

Сегодняшний рассказ как раз в основном и посвящён игрокам в возрасте 40+ на мундиалях.

И начнём по хронологии, издалека.

На свой 4-й мундиаль в 1970 поехал Лев Яшин. Было ему 40 лет, попал он в заявку вместо выбывшего из-за травмы за месяц до турнира Евгения Рудакова.

Основным вратарём на ЧМ тогда был Анзор Кавазашвили. После первых 2 матчей в активе ничья и выигрыш. Третий матч против потерявшего всякие шансы Сальвадора. Тренер сборной Гавриил Качалин сказал Яшину, чтобы готовился к игре с сальвадорцами. Наш прославленный вратарь сам попросил тренера за Кавазашвили — не трогайте, не дёргайте Анзора, пусть спокойно играет и не переживает за место в составе, у него всё хорошо получается. Вот такие были люди, не за личными рекордами ехали на мундиаль.

Вратари сборной СССР на тренировке во время ЧМ -70, Леонид Шмуц, Анзор Кавазашвили и Лев Яшин:

Лев Яшин — единственный наш футболист, который был в заявке на 4 турнирах Кубка мира. На ЧМ в Мексике в 1970 он не сыграл, как и Шмуц.

На том же мундиале 1970 впервые в заявку сборной Италии попал 28-летний Дино Дзофф. Просидел в запасе, звание вице-чемпиона мира. Зато на следующих 3 мундиалях Дзофф играл без замен — 17 матчей, 16 пропущенных голов. На ЧМ -82 Дзофф был в возрасте 40 лет, капитан команды. Обыграли всех на втором этапе турнира, хотя в группе на первом этапе сыграли 3 раза вничью. В 7 матчах на победном мундиале Дзофф пропустил всего 6 мячей. Дзофф — единственный до сих пор обладатель Кубка мира в возрасте 40+:

В 1982 свой дебют на мундиалях сделал и Пат Дженнингс, вратарь сборной Сев. Ирландии, было ему тогда 37 лет. Турнир стартовал 13 июня, а буквально накануне Дженнингсу и исполнилось 37.

В воротах Пат был в 4 из 5 матчей, Сев. Ирландия в полуфинал не вышла, крупно уступив Франции в группе на втором этапе.

Через 4 года сборная Сев. Ирландии вновь пробилась на мундиаль, основным кипером был Дженнингс. Ему уже было полных 40. В день последнего третьего матча в группе вратарю как раз стукнуло 41. Играли с бразильцами, которые и «одарили» именинника 3 безответными голами.

Дженнингс стал вторым игроком старше 40, сыгравшим на мундиалях, даже 41 ему уже было в тот день чисто формально.

Пат Дженнингс:

В 1982 свой дебют на мундиалях в 32 года сделал и англичанин Питер Шилтон. На 3 мундиалях Шилтон без замен отыграл в 17 матчах, пропустил 10 голов. По количеству «сухих» матчей на ЧМ Шилтон до сих пор (вместе с французом Фабьеном Бартезом) держат первенство — у них по 10 сухарей в 17 матчах у каждого.

Питер Шилтон на ЧМ -82 в 5 матчах пропустил всего 1 гол, в 1986 — 3, в том числе один, забитый «рукой Бога». В 1990 Англия проиграла в матче за 3-е место Италии, в 7 матчах Шилтон пропустил 6 голов.

Питер Шилтон:

На ЧМ -94 в США наконец-то появился полевой игрок старше 40 — это незабываемый Роже Милла из сборной Камеруна. Он творил на мундиале 1990, забивая голы после выхода на замену, как на заказ.

Забил после выхода на замену Милла и на ЧМ -94. Матч Россия — Камерун, итоговый счёт 6:1, 5 голов из 6 забил Олег Саленко. После первого тайма счёт 3:0, классический хет-трик Саленко.

На второй тайм вместо Мфеде выходит Милла. И в первой же атаке, через 91 секунду после начала тайма, Милла забивает в ворота Станислава Черчесова. В тот день африканскому кудеснику мяча было 42 года и 39 дней. Это до сих пор возрастной рекорд на мундиалях для забивавших.

Может Месси захочет и этот рекорд к рукам прибрать? Маловероятно, но в жизни всякое бывает...

Роже Милла и Олег Саленко, два рекордсмена в одном матче:

В 20 веке больше не было игроков в возрасте 40+ на ЧМ .

На ЧМ -2006 в сборной Туниса основному вратарю было 40. Это был Али Бумнижель. Он пропустил 6 голов, но в 3 матчах, в том числе 2 с пенальти. Али Бумнижель:

На ЧМ -2014 началось поветрие на регистрацию всяческих индивидуальных рекордов, в том числе и возрастных.

В сборной Колумбии в заявку включили вратаря Фарида Мондрагона. На день старта турнира ему было 42. Основным кипером был 25-летний Давид Оспина. Первые 2 матча Колумбия выиграла, выигрывала и в третьем матче у Японии со счётом 3:1, забив 3-й гол на 82 мин. И вот итальянец Дзаккерони (тренер колумбийцев) на 85-й мин выпускает на поле вратаря Мондрагона. Матч проходил 24 июня, а 21 числа Мондрагону стукнуло аж 43 годика. И в качестве подарка имениннику 5 минут игры на мундиале. И запись его имени в истории Кубка мира как самого возрастного игрока — 43 года и 3 дня. Свои 5 минут Мондрагон отстоял на ноль, при нём колумбийцы ещё гол забили.

Фарид Мондрагон:

Но недолго продержался этот рекорд. На следующем мундиале Африка решила закрепить за собой все возрастные рекорды.

На ЧМ -2018 в заявке сборной Египта оказался вратарь Эссам Эль-Хадари. Ему было уже 45.

Египтяне на третий матч в группе, против Сауд.Аравии, выпустили в основе 45-летнего вратаря. Не для рекордов выпустили точно! Прилично стоял Эссам, отразил один из двух назначенных пенальти. Но всё же египтяне проиграли и третий матч.

Запомнился Эль-Хадари, сыгравший в возрасте 45 лет и 161 дня, отразивший пенальти:

На ЧМ -2022 в Катаре в заявке сборной Мексики просидел на лавке — третий мундиаль подряд на лавке! — голкипер Альфредо Талавера, было ему 40 лет. Неизменно в воротах играл Гильермо Очоа. А Талавере не подфартило:

Вот и подошли к нынешнему мундиалю. А тут целая россыпь ветеранов. Продолжим о вратарях.

Фернандо Муслера (Уругвай) первый матч на турнире играл 39-летним, дело было 15 июня. На следующий день ему исполнилось 40. 21 июня во втором матче против Кабо-Верде Муслера уже прочно вошёл в когорту игроков 40+.

Это его 5-й мундиаль, на предыдущем, правда, он просидел в запасе. На нынешнем турнире аргентинский тренер Бельеса решил доверить место в воротах ветерану. Две ничьих в первых двух матчах, 3 пропущенных. На игру с Испанией в основе вновь вышел Муслера. В конце первого тайма Муслера ошибся, гол. Да и в первых матчах он ошибался. В итоге, сам попросил замену в перерыве матча с Испанией. Так закончилась карьера в сборной 40-летнего вратаря Уругвая. Не до рекордов.

В сборной Шотландии в заявке был 43-летний вратарь Крейг Гордон. И это всё о нём. Что ещё сказать, не вдаваясь в его карьеру? Всем 3 шотландским вратарям было 30+. Крейг Гордон:

На свой 5-й мундиаль приехал и Мануэль Нойер из сборной Германии, закончивший было с играми за сборную. Но поддался соблазну, решил войти вновь в эту бурную реку.

Свою статистику он улучшил. Для команды не стал палочкой-выручалочкой.

На 5 мундиалях Нойер сыграл в 23 матчах — рекордный показатель для вратарей всех команд, ближайший преследователь француз Уго Льорис с 20 матчами. Француз не играет больше за сборную. Нойер, думается, тоже. Тут и думать не о чем:

Гильермо Очоа (Мексика) — участник 6 мундиалей, начиная с 2006 он непременно входил в заявку Мексики. На первых двух турнирах он просидел на лавке, потом только он играл за Мексику на мундиалях.

В заявку на ЧМ -2026 он попал благодаря травме основного вратаря. И учитывая заслуги Очоа, ему дали сыграть на Ацтеке в последнем своём матче за сборную. Свой первый матч за Мексику он также проводил на Ацтеке.

В матче Мексика — Чехия на 78 мин Очоа вышел на замену. Отстоял на ноль, поучаствовал в голевой комбинации, когда забивался 3-й гол. А после матча партнёры устроили для своего прославленного вратаря запоминающийся ритуал:

Не рассказали пока об ещё одном 40-летнем вратаре на ЧМ -2026 и об одном полевом игроке.

В сборной Кабо-Верде основным кипером являлся Возинья, ему 40 лет исполнилось 3 июня, перед турниром.

И вот в матче 2 тура группового этапа на поле друг против друга вышли два футболиста в возрасте 40+ — Фернандо Муслера и Возинья, оба вратари. Это первый случай в истории Кубка мира, когда на поле сразу двое игроков 40+.

Возинья:

Добавился в список игроков 40+ на мундиалях и нападающий Эдин Джеко из сборной Боснии и Герцеговины. Ему 40, он играл ещё на ЧМ -2014. На этом мундиале Джеко сыграл в 3 из 4 матчей:

Учитывая, что нынешний турнир самый ветеранский, судя по возрасту игроков, то и второго случая встречи на поле двух игроков возраста 40+ долго ждать не пришлось.

Уже в 1/16 финала сошлись Португалия и Хорватия. Два капитана были 40+, Криштиану Роналду уже 41, Луке Модричу только 40. Большие мастера.

В январе 2023 я публиковал серию статей на эту же тему по итогам ЧМ -2022 с общим заголовком Загадки среднего возраста: Часть 1, за ней Часть 2, и Часть 3. И отдельная статья об игроках возраста 35+.

Тогда в истории мундиалей я искал матчи, в которых было бы максимальное количество футболистов в стартовом составе в возрасте 30+.

Тогда я нашёл матч, в котором на поле вышли сразу 10 игроков из 22 в обеих командах в возрасте 30+.

Да на текущем мундиале таких матчей хватает. Например, все матчи сборной Колумбии были такими, 10 человек среди 22 игроков стартовых составов обеих команд и в матче с Португалией, и с ДР Конго, и со Швейцарией. А с Ганой таковых и вовсе было 11.

Но рекорд установила сборная Ирана. Во всех 3 матчах средний возраст титуляров превышал 31 год — такого не зафиксировано ранее. А во второй их игре против Бельгии был установлен рекорд — средний возраст иранцев, начинавших матч, превысил 32 года и составил 32 года и 181 день. К тому же средний возраст обоих начальных составов — и иранского, и бельгийского — также достиг рекордного уровня и превысил 31 год, и стал равным 31 год и 122 дня.

Не отставала от Ирана и сборная Кабо-Верде.

Три своих матча из 4 африканцы начинали составом среднего возраста больше 31 года. К тому же в 1/16 финала в паре с Аргентиной эти сборные установили рекорд среднего возраста 22 игроков старта для плей-офф — 30 лет и 182 дня.

В одной из предыдущих частей я приводил данные среднего возраста сборной Аргентины в 6 финальных матчах мундиалей в её истории. Рост с 24 до 28 лет неуклонный. Был и продолжается. На этом турнире средний возраст игроков стартового состава Аргентины растет с 29-155 (в матче с Австрией) до 30-178 в матче со Швейцарией. Тенденция сохранилась. Будет ли 7-й финал у них?