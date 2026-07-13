Французы ответят дерзкому Ямалю. Полуфинал ЧМ-2026 – схватка тренеров

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У тренеров команд разные подходы

Между сборными Испании и Франции есть большая разница. Хотя «трёхцветные» сильны, в их заявке осталось всего четыре чемпиона мира – Мбаппе, Дембеле, Канте и Эрнандес, причем лишь форварды выходят в основе. А у испанцев есть много победителей Евро-2024 и финалистов Лиги наций. Они уступили Португалии в серии пенальти, но в полуфинале победили Францию со счетом 5:4. Именно на те успехи против соседей кивал дерзкий Ямаль. Его «Барселона» побеждала «Реал» с Мбаппе и Тчуамени. Ламин верит, что испанцы сломают французские схемы. Но в полуфинале многое зависит от тренеров.

Наставников можно поделить на три категории: те, кто опережают события на поле, те, кто следуют за игрой, и те, кто отстают, причем это не всегда негативная оценка. Отставание может быть частью плана. Если сравнивать работу Дешама и де ла Фуэнте за последние годы и конкретно на ЧМ -2026, то Дидье – тренер, который следует за происходящим на поле и любит взять паузу перед принятием решений, а вот его коллега Луис – специалист, явно опережающий события. Де ла Фуэнте старается диктовать сопернику игру, причем его манера также связана с опытом наставника, который работал с юношами.

В футболе молодежных сборных важно подсказывать чаще. Де ла Фуэнте порой относится к сборной Испании как к юношеской команде. Иногда такой стиль помогает, ведь «Красная фурия» выиграла чемпионат Европы, обыграв опасных соперников. Дешам из другого теста, на что тоже влияет прошлое. Дидье – клубный тренер, в отличие от коллеги, и это видно даже по кадровым решениям. Дешам в прошлом убирал из сборной звездного Бензема. Теперь Дидье отказал Гризманну, хотя взял на турнир другого ветерана Канте. Н’Голо не играет, поскольку раскрылся полузащитник «Ромы» Коне – новый напарник Рабьо.

Если анализировать последние матчи Франции против Испании, то у подхода южан – готовый план и быстрая реакция на события на поле, больше козырей, чем у метода Дешама. Можно также вспомнить другую медальную схватку Франции с Испанией, а именно финал футбольного турнира на Олимпиаде в Париже. Тогда команда тренера Тьерри Анри с Олисе и Коне в составе проиграла в дополнительное время 3:5 испанцам под руководством Санти Дении, который сменил де ла Фуэнте в молодежной сборной. «Золото» выиграли Кубарси и Баэна, а Францию потопил стиль тренера – запоздалая реакция.

Подопечные Дешама в лучшей форме

Меньян играет на своем уровне. Салиба, невзирая на травмы спины, держит марку рядом с блестящим Упамекано. Динь и Кунде – опытные латерали. Коне прыгает выше головы, а Рабьо привычно для себя собрался на крупном турнире. Дуэ прекрасен. Олисе, Дембеле и Мбаппе – три претендента на «Золотой мяч-2026». Баркола может удачно выйти на замену. У Дешама очень много футболистов в блестящей форме. Сборную Испании критикуют чаще, и достаточно оценить форму исполнителей, чтобы понять причину. У вратаря Симона были огрехи в игре, хотя де ла Фуэнте доверяет ему, а не Райе.

Защитники Кукурелья, Порро и Кубарси на чемпионате мира смотрятся даже ярче, чем хавбеки Испании Педри и Родри. У Ольмо, Руиса и Баэны есть мастерство, но они точно не главные герои турнира. Также нельзя заявить, что всё получалось у центрального форварда Ойарсабаля. Частенько баску помогает голами джокер Мерино. Но если поставить «канонира» Микеля в основу – может затеряться. Также не проводит великий турнир Ямаль. Ламин говорит, что снова готов забить один гол, как на Евро-2024, если его сборная победит, но в этот раз он огорчил Саудовскую Аравию, а не французскую сборную.

Ямаль точно не равен Мбаппе по уровню игры на ЧМ -2026, хотя их вряд ли правильно сравнивать, учитывая разницу в возрасте и по амплуа. Ламин очень юный и после травмы, как и его друг Уильямс, которому повреждение мешает помочь испанцам слева в атаке. Хотя для французов опасен подход де ла Фуэнте: манера диктовать свой футбол, только не такой скучный, как у парагвайцев, также важна форма футболистов. Франция блестяще справилась со всеми соперниками. Возникали проблемы в отдельных таймах и на отрезках матчей, но подопечные Дешама шикарно сыграли с агрессивной схемой «4-2-4».

У Испании другая модель игры – «4-2-3-1». У них может быть преимущество в центре поля, если к Руису и Родри добавят Педри вместо Ольмо. Трое опытных хавбеков начнут давить на Рабьо и Коне. Олисе в «Баварии» играет на фланге, его перевод на позицию «десятки», как у Зидана, не привел к формированию идеальных связей с хавбеками. Майкл не всегда круто прессингует в глубине поля. Но что случится с «Красной фурией», если стартовый план де ла Фуэнте не сработает? Все помнят спорный матч Испании против Кабо-Верде, когда фаворит чаще владел мячом, но сыграл вничью без голов.

Скажется психологическая стойкость

В таком полуфинале возможен овертайм и серия пенальти, как в финале Аргентины и Франции на прошлом чемпионате мира. На ЧМ -2026 у Дешама практически не было матчей, где все шло не по плану. У де ла Фуэнте была ничья против Кабо-Верде, но остальные соперники допустили больше ошибок без мяча. Бельгия забила испанцам с игры, такого не было очень давно на чемпионатах мира, а сборная Франции не слабее северного соседа. При всех козырях новоиспеченного форварда де Кетеларе, у бельгийца на острие меньше опыта, чем у Дембеле и Мбаппе. Теперь испанцев проверят мегазвезды.

Интересно сравнивать качество работы латералей Кукурельи и Порро с игрой их соперников Диня и Кунде. У Жюля были крутые матчи против «Реала», а его будущий соперник как раз перешел в состав «сливочных». На Кукурелью надавят Дембеле и Олисе, а вторую волну атак поддержит Кунде. Диню на фланге с Ямалем и Порро не будет легче. У защитника «Астон Виллы» богатый опыт игры против сильных правых вингеров из АПЛ , но Ламин пристреливался с бельгийцами и португальцами. Сегодня Ямалю исполнилось 19 лет, он может отпраздновать день рождения сильным поединком против французов.