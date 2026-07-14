В сборной играет совсем другой Ямаль. Это не претендент на ЗМ

сегодня, 10:20

Испания в полуфинале ЧМ -2026, а их матч с Францией – это столкновение Ямаля и Мбаппе, двух главных талантов своего поколения. Разница в том, что Килиан на поле лидер, а Ламин – бледная тень себя «Барселоновского».

Стал намного результативнее

Вингеру всего 19 лет, и он продолжает прогрессировать. Его дебют на взрослом уровне был довольно ярким: 15-летний тинейджер в апреле 2023-го заменил Гави в матче с «Бетисом», а в следующем сезоне уже регулярно получал игровую практику. В сезоне-24/25 Ламин был довольно хорош, на него уже делалась ставка в атаке – и вингер ответил девятью голами и 15 ассистами в 35 матчах чемпионата.

В минувшей же кампании испанец сделал ещё один шаг вперёд, окончательно превратился в лидера атаки. В 18 лет он вышел на уровень одно результативное действие в среднем за игру – причём не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов! За 28 игр в Ла Лиге Ямаль забил 16 мячей и отдал 12 голевых, а в ЛЧ провёл 10 матчей – записал себе в актив шесть голов и четыре ассиста. По тому, какой темп футболист удерживает уже в 18 лет, кажется, он вполне может замахнуться и на цифры Роналду с Месси.

В «Барселоне» Ламин – тащер

«Блауграна» с трудом, но постепенно выходит из глубочайшего кризиса, с чем ей очень помогают воспитанники. Крайне тяжело бороться за титулы, когда не можешь позволить себе трансферную активность «Реала» и «Атлетико». Ламин в такой обстановке стал тем, кто приносит результат. В минувшем сезоне в первых трёх турах вингер поучаствовал в пяти из восьми голов своей команды, принеся семь очков, едва ли не в одиночку добыл победы над «Вильярреалом» и «Сельтой» во втором круге, а в первом против той же «Сельты» забил победный мяч.

И ведь Ламин не растворялся даже в Лиге чемпионов: в группе принёс ничью с «Брюгге», благодаря его голу ничьей завершился гостевой матч против «Ньюкасла» в 1/8 финала. Кульминация – противостояние с «Атлетико» в четвертьфинале. На первую игру «сине-гранатовые» вообще не вышли (дома банде Диего Симеоне «сгорели» 0:2). Посреди того хаоса было лишь одно светлое пятно – Ямаль. Ламин сам создавал себе моменты, выводил на ударную позицию партнёров. У того же Рэшфорда был убойный момент. Так же активно отрабатывал в прессинге.

Да, это ни к чему не привело: победили в ответном матче, но вылетели по разнице мячей, хоть Ламин и забил в Мадриде. В любом случае исполнитель показал, что как минимум на клубном уровне он созрел для того, чтобы определять результаты команды.

На ЧМ совсем другой Ямаль

И вот главный вопрос: почему такой сильный контраст между Ямалем в «Барселоне» и Ямалем в сборной? Первое, что приходит в голову – персональный план под Лаимна. Его готовит едва ли не каждый соперник «красной фурии». Например, перед матчем 1/16 финала тренер сборной Австрии Ральф Рангник говорил следующее:

Мы уделим Ямалю особое внимание. Понимаем, насколько он опасен. Постараемся не дать ему пространства. Не позволим даже начать дриблинг. Сделаем так, чтобы его встречали два-три игрока. Ему должны тяжело даваться каждый рывок, каждое касание. К игрокам такого класса нужно готовиться особенно тщательно.

Плотно по вингеру играли и португальцы с бельгийцами. Кажется, всё логично. Но ведь и на клубном уровне все знали про остроту с фланга Ламина. Симеоне в четвертьфинале ЛЧ , например, тоже к нему готовился. Но ведь тут получалось больше.

Дело не только в этом. Вполне вероятно, что Ламину пока не хватает выносливости на весь сезон. Вингер взял крайне высокий темп и поддерживал его с первых и до последних матчей. Команда же подобралась к решающим стадиям ЛЧ , в Кубке добралась до финала, всё это – дополнительная нагрузка. Плюс на финише кампании исполнитель получил травму, так что к ЧМ подходил не в форме и с усталостью после насыщенного сезона.

Ступень к величию

Надо отметить, что несмотря на всё это, Лаимн приносит довольно много пользы сборной Испании. Прежде всего, стягивает на себя внимание. Ламин по умолчанию – раздражитель и потенциальный источник опасности для любой команды, поэтому приходится думать, как его ограничить. Австрия, например, старалась сохранять численное преимущество в этой зоне. Но у «красной фурии» достаточно классных исполнителей на разных позициях – австрийцы перекрыли Ямаля, однако не успели за тем же Кукурельей. Португальцы поставили следить за вингером Мендеша, но того пришлось заменить во втором тайме, у Семеду получалось не так хорошо – «селесау» не хватило концентрации на концовку.