Месси и Хакими против Европы. Расклады в четвертьфинальных играх ЧМ-2026

сегодня, 11:45

Шесть европейских сборных вышли в восьмерку сильнейших команд ЧМ -2026. Стартовые оценки, что Старый Свет уступает представителям других континентов, не оправдались. Было понятно, что Франция, Испания и Англия должны добиться успехов. Многие догадались, что Норвегия доберется до матча против Бразилии. По сетке было видно, что у Бельгии будет последний шанс для поколения Куртуа и Де Брюйне, которые по-прежнему не разговаривают между собой, ведь в юности Тибо соблазнил тогдашнюю девушку Кевина. Успех швейцарцев тоже не шокирует, у них рациональные команда. Европейскую компанию разбавили только Аргентина и Марокко. Европа ответила классом на стартовый рывок конкурентов, а теперь надо понять, кто сыграет в полуфиналах ЧМ -2026?

Франция – Марокко

В четверг в 23:00 по московскому времени будет матч-реванш друзей Мбаппе и Хакими. Франция и Марокко играли в полуфинале ЧМ -2022. Тогда африканцам не хватило опыта и класса главного тренера. Сейчас марокканцы ещё лучше, но и французы не стояли на месте после вылета от Испании на Евро-2024. Мбаппе и Дембеле были чемпионами мира в 2018 году, но в составе много новых лиц. Для Олисе матч против Марокко так же важен, как и для футболистов Уахби. Этот тренер перестроил команду после неудачного первого тайма против Канады. У Франции Дешам дал свободу линии атаки. Но когда пришлось терпеть провокации парагвайцев, фаворит улыбался и держался стойко. Ибрагимович сказал, что получил бы четыре красные карточки в таком матче, а Мбаппе сорвался лишь после финального свистка, когда не поприветствовал вратаря Хилля. Парагвай и Канада остались позади. Какой футбол покажут две творческие команды между собой? Опасность команды Дешама для соперников заключается в том, что Дидье пока не понадобился запасной план в плей-офф, а он у него есть. Противостояние может разочаровать, если команды устали и будут медленными, а вот если начнется заруба – зрелище не подведет. Франция – явный фаворит, но Марокко – их самый сложный соперник на ЧМ -2026.

Испания – Бельгия

В пятницу в 22:00 между собой сыграют талантливые футбольные нации с разной судьбой. Испания была среди главных неудачниц мира сборных до Евро-2008. После того триумфа они выиграли ещё много трофеев разными составами. Бельгия котировалась высоко со времен ЧМ -2014, но не хватало тренера, характера и волевых побед. В плей-офф бельгийцы переродились, когда вчистую проигрывали Сенегалу, но капитан Тилеманс наорал на Троссарда и организовал камбэк. Бельгийцы стали любимцами публики, когда президент США позвонил Инфантино, что привело к одному из самых глупых коррупционных решений в истории футбола: отмене дисквалификации форварда американцев Балогуна. Нападающий извинился перед тренером бельгийцев Гарсией, а весь мир увидел «эффект Трампа»: как у царя Мидаса, только наоборот. Команда Почеттино развалилась: испугалась бельгийского прессинга и пропустила четыре гола. Героем стал Де Кетеларе, атакующий хавбек вышел в центре атаки и сделал дубль. Бельгия переродилась в плей-офф, а вот Испания вернулась к настройкам из прошлого. Когда тренер Дель Боске на ЧМ -2010 превратил свою команду в скучную и рациональную, «Красная фурия» впервые в истории выиграла Кубок мира. Теперь состав скромнее, но есть талантливые Кубарси, Педри и Ямаль. Пока из этой тройки идеально сыграл только защитник, то есть бельгийцам надо опасаться испанцев – у команды де ла Фуэнте есть нераскрытый потенциал. При этом у «красных дьяволов» появилась уверенность, что тоже важно.

Норвегия – Англия

В ночь на воскресенье в 00:00 сыграют Холанд против Кейна. Приятно, что в четвертьфиналах нет «пассажиров». Норвежцы правильно сделали, что выставили на игру против Франции резервный состав, ведь отдохнули перед плей-офф. Рослая команда Сольбаккена обыграла прекрасных ивуарийцев с разницей 2:1. У Норвегии хватает ошибок в защите, они не ставят «автобус». Но когда впереди форвард с эффективностью Холанда – забил 7 голов на первом чемпионате мира, можно позволять бразильцам создавать моменты. Особенно если резервный голкипер «Севильи» Нюлланн ловит кураж и тащит всё, даже пенальти. Норвежцев запомнились греблей: фанаты и футболисты имитируют заплыв на корабле викингов. Загребли в восьмерку лучших, исторический футбольный прорыв для маленькой нации, которая не играла на ЧМ почти три десятилетия. Норвежцы любят обыгрывать бразильцев, но против Англии будет сложнее. У команды Тухеля случился свой переломный момент – матч на легендарном стадионе «Ацтека» против Мексики. Хозяева турнира играли шикарно, но дубль Беллингема и гол Кейна позволили победить в меньшинстве. Англичане пока не показали максимум, у них есть игровые проблемы и приключения по ходу матчей. Но так выступают многие, кто потом выходит в финал. В этом поединке сравнят между собой двух великолепных снайперов. Кейн и Холанд по-разному понимают футбол – Харри больше работает на команду и уходит в глубину поля, но у чужих ворот они оба невероятно хороши. Жаль, что в этой паре кто-то проиграет.

Аргентина – Швейцария

В 4 утра в воскресенье чемпионы мира проведут очередной сложный матч. Пожалуй, хватит кивать на имена соперников Аргентины. Да, им не достались такие оппоненты, как сборной Марокко – Бразилия, Норвегия, Нидерланды и Франция, но команда Скалони встречала достойные сборные. Команда из Кабо-Верде стала открытием и очарованием турнира, создав проблемы Испании, а не только Аргентине. Египет был лучше чемпионов мира до 79-й минуты, пока не сыграл фактор Месси. Лионель снова не реализовал пенальти на чемпионате мира, зато добавил голевой пас на Ромеро и сам забил важнейший мяч. Жаль египтян, ведь они вели 2:0, забили ещё один гол, который судьи отменили. Теперь у Аргентины похожий по старательности соперник, но Швейцария играет хитрее, чем сборная Египта. Если Аргентина снова допустит столько ошибок в защите, как в предыдущих раундах, то команда Мурата Якина их не отпустит. Впрочем, у Скалони будет несколько дней, чтобы перевести дух и предложить лучший план на игру. Аргентина раскрылась лишь на этапе, когда Египет сначала сильно закрылся, а потом выдохся и оставил пустые зоны в защите, поверив, что выбивает чемпионов мира. Швейцарцы получили исторический шанс сыграть в полуфинале чемпионата мира и будут за него цепляться. Аргентина, если ноги не откажут, может их остановить, но Месси точно ждут непростые испытания. И против Швейцарии, и против победителя пары Англии и Норвегии, если «альбиселесте» снова будут в полуфинале чемпионата мира. Выбирайте своих фаворитов, кто пройдет дальше?