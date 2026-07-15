Динь-динь-динь. Франция со звоном покинула ЧМ-2026

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Испания выходит в финал.

Впервые в истории в полуфинал попали сборные, которые занимают первые четыре строчки в рейтинге ФИФА на момент проведения данных поединков. Испанцы и французы обменивались колкостями перед игрой. Мол, бояться надо нас, говорили испанцы. Французы отвечали, что это их надо бояться. В общем, трэш-ток хоть минимальный, но был.

Ямаль перед матчем пришел на пресс-конференцию в дорогой цепочке с бриллиантами. Сам себе купил ее на 19-летие. За пару часов в сторис выложил фото своего гола в ворота Франции, он забивал в полуфинале Евро-2024, а также и в Лиге наций отличался. В общем, словно битва Ямаля против Мбаппе назревала, хотя у нас были сомнения. В Лиге наций, кстати тогда вообще счёт был 5:4 в пользу испанцев, но этот турнир слишком серьезно воспринимать не стоит, пожалуй.

Было очень интересно, кто же завладеет мячом. Франция обожает доминировать по этому показателю. Казалось, что если испанцы отдадут мяч, то точно проиграют. Лучшая атака против лучшей обороны – еще один девиз этой игры.

Первый опасный момент случился на восьмой минуте. Рабьо наступил на ногу Ольмо в сантиметрах от штрафной площади. Точка для Ямаля, как казалось. Но ударил Алекс Баэна. Лучше бы он этого не делал, удар получился ужасным. Нужно было бить Ламину. К 10-й минуте у Испании все было хорошо, она владела мячом, французы пытались быстро выбежать в атаку, но пока не получалось. Но все равно, когда подопечные Дешама были с мячом, то игра выглядела гораздо живее и интереснее. Казалось, что мяч никак испанцам терять нельзя. И вдруг трибуны взорвались! Динь внезапно для всех вмазал по Ямалю! Зачем! Почему? Ответов не было. Сделал он это в штрафной – пенальти! Мяч взял в руки Ойарсабаль. Чудовищная ошибка Диня, так даже в РПЛ редко привозят. Микель влупил так сильно, как это сделал Динь. Без шансов для Меньяна. Для обычного зрителя это было отлично, ведь теперь уж точно игра пойдет быстрее!

А в середине первого тайма еще и Салиба получил травму. На поле вышел Лакруа. И еще один момент был у Испании, на 37-й минуте. Завертели, закрутили в штрафной, Ямаль бить не стал, отдал под удар, но в створ не попали.

Еще было любопытно, сколько раз французы попадут в офсайд. Первый раз случился на 40-й минуте, не дали выбежать Мбаппе, и сразу же второй раз через минуту. Но все же в первом тайме дважды французы неплохо так обходили офсайдную ловушку, но Меньян и защитники с большим трудом, но страховали друг друга. Любопытно, что за весь первый тайм Ямаль ни разу не ударил по воротам, хотя все от него ждали попыток отправить мяч в сетку. До начала матча была критика, что якобы Ламин на себя играет, а не на команду. Может, решил доказать обратное. Первый тайм так и завершился. Скучным образом. Французы пытались взломать оборону, но испанцы стояли словно всей страной на своей половине поля. Отметим статистику. По итогам первого тайма у Франции было 0.04 xG. Два удара всего французы нанесли по воротам. Не в створ, а просто удары! Они по 20 били за матч до этого примерно. Но и вопросы к судейству были. Заслужил ли Родри красную карточку за этот фол на Олисе?

В перерыве Дешам заменил Рабьо, который висел на желтой карточке. Мудрое решение. Вместо него вышел Коне. А перерыва словно и не было. Ничего в игре после паузы не изменилось. Вот что было делать Франции? Думаю, что бить по воротам! Дешам решил поменять Баркола и выпустил Дуэ. А Испания решила забить второй гол. Порро обыгрался в стеночку с Ольмо и вышел один на один. Ойарсабаль увел защитника, освободив зону для Порро. И после этого мяч Испания отдавать не захотела. Ямаль даже третий гол забил, но Ламин был в офсайде. А играть еще полчаса. Было понятно, что Испания будет глубоко садиться в оборону, чтобы французы выходили как можно дальше со своей половины поля. Появится пространство — попробуйте догнать. А если контратака, то вообще красота. На 64-й минуте матча в активе Франции было, как вы думаете, сколько ударов? Да. Два. Без шансов вообще. На 67-й минуте Мбаппе ударил по воротам. Потом Дуэ немного статистику подправил, но удары заблокировали.

Испанцы решили заменить Оярсабаля на Феррана Торреса на 75-й минуте. Было понятно, что Де ла Фуэнте будет выпускать постепенно новых игроков, чтобы сбивать темп игры. В футболе всякое бывает, но во Францию не верилось совершенно. Противостояние Ямаля и Мбаппе все же было. Ламин влетел ногами в Килиана в одном из моментов.

Сложно сказать, кто может отобрать мяч у такой сборной Испании. Англия? Аргентина? Ключ к победе против такой команды — контроль мяча. Иначе они просто не дадут создать моменты. Даже таким высококлассным футболистам, какие есть у сборной Франции. На 82-й минуте Симон выбежал из ворот, но Дуэ попал ему.... В ту часть тела, когда можно вспомнить фамилию Диня. Зазвенело, наверное, в нижней части тела испанского вратаря. А потом ему еще и Тео Эрнандес в руки попал. Симон потом начал симулировать и хвататься за лицо, но судья не поверил.

На 86-й минуте Мбаппе психанул и опозорился. Симон владел мячом, но не брал его в руки. Ждал, когда Килиан подбежит, чтобы время потянуть. Когда Мбаппе приближался, Симон двигался дальше в штрафной, предлагая французу ускориться. И он ускорился, чтобы прыгнуть ногами во вратаря. Можно было и красную карточку показать, если честно. Но судья звезду пожалел. В следующем моменте Ямаль сфолил возле штрафной, но Мбаппе зарядил выше ворот. Символично. Ничего не получилось у французов. Любопытно, что в финале Евро-2024 играли Испания и Англия. Что, опять? Англичане ведь посильнее Аргентины выглядят. Узнаем совсем скоро, нас ждет жара.