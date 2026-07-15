Англия – враг аргентинцев. В полуфинале ЧМ-2026 важен не только футбол

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На солдатских крестах висят футболки Месси

Подопечные Тухеля считали себя фаворитами накануне полуфинала против Аргентины. Даже Скалони признает, что его команде нужно прибавить. Но после того, что системная Испания сделала с французскими мегазвездами, англичане как минимум насторожились, если не испугались. Тренер сборной Аргентины сказал перед матчем, что самочувствие его футболистов вообще не важно, ведь они понимают вес результата. Месси сыграет против врагов собственного народа.

Англичане создали тысячи мемов с отсылкой к оккупации Фолклендских островов, представляя Кейна и Беллингема солдатами. Короткая война Великобритании с Аргентиной в 1982 году поссорила два народа. Южноамериканцы не простили захват островов, которые они называют Мальвинскими. В Аргентине в 80-х не показывали военную хронику из-за цензуры. Когда Марадона и его коллеги в Мадриде увидели страшные фото, они запомнили те кадры на всю жизнь.

На оккупированных Англией островах есть могилы аргентинских солдат. Некоторым было всего семнадцать лет. Сейчас на белых крестах висят футболки Месси, и Лионель об этом знает. Можно сколько угодно отрицать влияние сложной истории на футбол, но для многих аргентинцев важнее обыграть Англию, чем победить в финале ЧМ . Кроме войны, соперников объединяет футбольная история. Они сыграли 14 матчей, но Месси никогда не сражался против сборной Англии.

«Альбиселесте» не играли с «львами» со спарринга 2005 года в Женеве. Последний официальный поединок провели на ЧМ -2002. Бекхэм забил единственный мяч и очень радовался, ведь Дэвида уничтожили английские фанаты после удаления против Аргентины на ЧМ -1998. Противостояние Бекхэма и Симеоне стало легендарным. Команды забили по два мяча, а юный Оуэн сочинил один из самых знаменитых голов в истории чемпионатов мира, проскочив защитников.

Слалом Оуэна стал отсылкой к одному из голов Марадоны на ЧМ -1986. Также англичане помнили «руку Бога». На ЧМ -1998 команда Ширера могла пройти команду Батистуты, но в серии пенальти голкипер Карлос Роа превратился в берсерка. У англичан промахнулись Инс и Бэтти, а неудача Креспо не помешала Аргентине выиграть. Решающий удар нанес нынешний ассистент Скалони – защитник Айяла. В новом полуфинале чемпионы мира встретят вице-чемпионов Европы.

В футболе англичане не любят Аргентину с матча ЧМ -1966. На днях против швейцарцев чемпионы мира сыграли с траурными повязками. Умер 89-летний Антони Раттин. Легендарный хавбек «Бока Хуниорс» был в центре скандала против Англии на ЧМ -1966. Из-за его поведения придумали красные и желтые карточки. Аргентинцы дрались и плевались, прилетело даже тренеру Рэмзи. После игры Альф назвал соперников «животными» и строго запретил обмен футболками.

В футболе Англия выиграла 1:0 благодаря голу Херста, но аргентинцы не успокоились даже после матча. Они бросили в дверь раздевалки Англии стул, пытаясь устроить драку стенка на стенку. Когда никто из британцев не ответил на провокацию, один из аргентинских футболистов помочился на дверь. Бекхэм тоже вспоминает, что его постоянно хватали за волосы в матче ЧМ -1998. У Англии и Аргентины сложная история, и для южноамериканцев противостояние принципиальнее.

У англичан заметное физическое преимущество

Сборную Англии после вылета на ЧМ во Франции назвали «десятью львами и одним глупым мальчиком», подразумевая Бэкхема. Теперь работник «Интера Майами», то есть клуба Дэвида – Лионель Месси, сыграет против не самой надежной обороны голкипера Пикфорда. Аргентинец много раз и легко забивал клубам АПЛ в Лиге чемпионов, но сборную Англии встретит лишь в 39 лет. У крепких футболистов Тухеля будет преимущество, если они окажутся чуточку свежее физически.

Обе сборные доигрывали последние матчи с тяжелыми ногами. Рослые норвежцы хорошенько подергали команду Кейна и Беллингема, а сборная Аргентины сразилась против ещё одной выносливой команды – Швейцарии. Оба фаворита прошли дальше после овертаймов, поэтому так часто обращают внимание на вопрос свежести. Морально обе команды готовы неплохо, но вот футбол они показали не лучшего уровня. Мексиканцы и египтяне тоже создали фаворитам проблемы.

У Аргентины традиционно хватает критиков, а сборная Англии прошла Норвегию после жуткой ошибки бригады арбитров. Тюрпен не увидел, что мяч высоко в воздухе ударился о кабель камеры-паука и позволил Англии начать голевую атаку. Чип в мяче срабатывает лишь на определенной высоте. Инженеры известной компании не подумали, что надо поставить антенны и ретрансляторы на высоте, поэтому не было «кардиограммы» касания мяча, судьи засчитали гол Англии.

Аргентина прошла Швейцарию без судейских скандалов, Хулиану Альваресу удался идеальный удар. Холанду не позволили разгуляться у ворот Пикфорда, но у Джордана не самая надежная защита. У Аргентины тоже были ошибки в обороне. Зато в атаке чемпионы мира хороши благодаря дикому ветерану Месси. Аргентина – самая результативная команда ЧМ -2026. Англичане играют рационально и готовы отдать мяч, но Скалони знает, что Тухель всегда держит фигу в кармане.

Чемпионов мира попробуют задавить физически. По среднему росту англичане выше на целых семь сантиметров. Кейн и Беллингем умеют пробить головой, а Гордон и Сака – мастера навесов. Райс поможет при стандартах, хавбек Деклан отдохнул после замены против Норвегии. Тухеля критиковали за некоторые кадровые ставки, вроде доверия вингеру Мадуэке, в полуфинале ждут в основе Саку. Также может завоевать место в основе Спенс, хотя Рис Джеймс тоже набрал форму.

Аргентинцы могут рискнуть и удивить планом на игру

Скалони сказал, что выбрал план на игру, но состав по традиции первым услышат его футболисты. У Лионеля есть варианты. Тренер говорит, что его цель – подобрать схему и состав, чтобы максимально навредить сопернику и при этом исключить ущерб для его команды. А вот у Англии другой подход, их базовая модель известна – «4-2-3-1». Переходят на «4-3-3», когда Кейн и Беллингем меняются местами, но это нюансы. Аргентинцы держались за гибридную схему «4-4-2».

У великого пешехода Месси плавающая позиция, а Скалони не доверяет ни молодому хавбеку Барко, и прирожденным вингерам. Обходились без Симеоне, хотя фанаты видят символизм в ставке на сына Диего перед матчем именно с Англией. Также надо выбрать между ветеранами Де Паулем и Паредесом. Леандро удачно обсудил с тренером Скалони тактику и слабости швейцарцев. Тренер победил, использовав подсказки Паредеса. Аргентинцы понимают футбол.

Англичане чуточку ближе к финалу, исходя из всего, что показали до матча с Аргентиной. Но первый полуфинал научил не спешить с прогнозами. Англия вылетала от Хорватии, а в Катаре не прошли Францию. У Тухеля есть Кейн и Беллингем, но не все играют на одном уровне. У Аргентины есть Месси, но накопились вопросы к его коллегам. Кто сможет прибавить сильнее по сравнению с изнуряющими матчами прошлых стадий – тот сыграет в финале против хитрой Испании.