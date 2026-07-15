Родри, Кубарси и де ла Фуэнте – герои ЧМ-2026. Испания снова в финале

сегодня, 18:03

Второй раз в истории.

Испанцы уничтожили индивидуально самую крутую команду чемпионата мира. Причем они не сделали ничего невероятного, методично были собой. «Красная фурия» пропустила один гол до полуфинала и не ухудшила статистику, встретив Мбаппе, Олисе и Дембеле. Испания помножила соперника на ноль, но победа де ла Фуэнте не связана лишь с ошибками Дешама и его футболистов. Чемпионы Европы показали себя командой с прекрасной тройкой полузащиты и грамотной работой на флангах обороны, в отличие от французов. Они не такие яркие звезды, не считая самых популярных в составе, зато как команда одна сборная была на голову выше другой с запасом. Не надо врать, что ход матча получился предсказуемым. Франция сыграла хуже, чем ожидали. Но можно вспомнить, что это не первая победа Испании над соседями за последние годы. В день взятия Бастилии – главный национальный праздник французов, они сдались у ворот Меньяна и уступили Симону в атаке. Пришло время поговорить о главных испанских героях.

Обладатель «Золотого мяча» набрал форму

Тухеля попросили назвать иностранца, которого он забрал бы в сборную Англии. Томас выбрал Родри. Эрнандес Касканте выиграл «Золотой мяч», которого не было у Хави, Иньесты и Бускетса. Тяжелая травма выбила мадридца из колеи, но Родри отличается от других элитных футболистов высоким интеллектом. У него есть высшее образование в сфере администрирования и менеджмента. Пошел по стопам матери, а отец Родри – архитектор. У футболиста «Манчестер Сити» нет социальных сетей, даже секретных страниц. Его девушка Луара Иглесиас – хирург. Родри с хирургической точностью провел операцию в центре поля с Францией. Многие предполагали, что Дешаму не стоит играть с двумя хавбеками против тройки де ла Фуэнте. Когда Родри набрал форму и сыграл как обладатель «Золотого мяча» – связывал линии, управлял темпом, отбирал мяч и начинал атаки, французы скукожились. Также персонально выделим Педро Порро. У правого защитника есть конкурент в лице универсала Льоренте, но Педро приятно удивил на ЧМ -2026. Пока Родри правил в центре поля, Порро подключился к атаке и после паса Ольмо забил второй гол французам. Де ла Фуэнте искал и нашел правильный состав с Руисом и Баэной. Команда важнее имен.

Кубарси уверенно остановил Килиана Мбаппе

Когда Пау допускал ошибки за клуб, многие кивали на возраст. Невзирая на отсутствие габаритов Ван Дейка и характера Пуйоля, Кубарси проводит идеальный турнир с Ляпортом, который раньше играл с Дембеле в сборной Франции. Кубарси остановил уникальных соперников. Мбаппе – безжалостный форвард, но даже у Килиана есть минусы. Анри вспомнил, как тренер в академии Клерфонтен предложил Тьерри сыграть без ставки на скорость. В тот день Анри понял, что статично работать сложнее, чем на пространстве, но благодаря мудрому совету форвард стал более разноплановым футболистом. Моуриньо в «Реале» посоветует Мбаппе привыкать к мысли, что молодецкая скорость и резкость с возрастом уйдут, как ушли у Месси. Лионель остался актуальным в футболе, научившись играть стоя. Мбаппе, когда Кубарси его бортанул, не перестроился. Несколько лет назад Пау вместе с Ямалем были щекастыми подростками, а теперь воспитанники «Ла Массии» заткнули за пояс сборную Франции. В третий раз за три года, ведь были полуфиналы Лиги наций и Евро-2024. Кубарси закрыл все зоны для разбега Мбаппе. Французы провалились, Килиан ни разу не попал в створ ворот Симона. Теперь испанцы упражняются в шутках, добавляя надписи к детскому фото Кубарси, на котором маленький Пау смотрит на мир невинными глазами.

Де ла Фуэнте предугадал действия Дешама

Тренер – герой Кубка мира. Луис диктует свой футбол, личную версию «тики-таки» и опережает события на поле, а Дешам любит реагировать постфактум. Когда план «А» не работает, Дидье может запаниковать, что увидели в полуфинале. Перестановки не помогли, Испания ни на секунду не дала усомниться в победе после уверенного первого тайма. Де ла Фуэнте внешне как интеллигентный преподаватель физкультуры в университете. Хотя ему 65 лет, Луис следит за формой. У него прекрасный результат для пенсионера в жиме штанги лежа – 150 килограммов. Бывший футболист «Атлетика» из Бильбао не убедил главные клубы Ла Лиги как менеджер, но 13 лет трудится в структурах сборной Испании. Де ла Фуэнте знает многих футболистов с младшей школы. Тренер оказался в лучшей форме, чем Дешам. У Франции было три попытки, чтобы подстроиться под манеру Испании в важных матчах последних лет, но каждый раз Луис был круче Дидье, причем в этот раз показательно.

Ойарсабаль награжден за клубную верность