Родри, Кубарси и де ла Фуэнте – герои ЧМ-2026. Испания снова в финале

Второй раз в истории.
Испанцы уничтожили индивидуально самую крутую команду чемпионата мира. Причем они не сделали ничего невероятного, методично были собой. «Красная фурия» пропустила один гол до полуфинала и не ухудшила статистику, встретив Мбаппе, Олисе и Дембеле. Испания помножила соперника на ноль, но победа де ла Фуэнте не связана лишь с ошибками Дешама и его футболистов. Чемпионы Европы показали себя командой с прекрасной тройкой полузащиты и грамотной работой на флангах обороны, в отличие от французов. Они не такие яркие звезды, не считая самых популярных в составе, зато как команда одна сборная была на голову выше другой с запасом. Не надо врать, что ход матча получился предсказуемым. Франция сыграла хуже, чем ожидали. Но можно вспомнить, что это не первая победа Испании над соседями за последние годы. В день взятия Бастилии – главный национальный праздник французов, они сдались у ворот Меньяна и уступили Симону в атаке. Пришло время поговорить о главных испанских героях.
Тухеля попросили назвать иностранца, которого он забрал бы в сборную Англии. Томас выбрал Родри. Эрнандес Касканте выиграл «Золотой мяч», которого не было у Хави, Иньесты и Бускетса. Тяжелая травма выбила мадридца из колеи, но Родри отличается от других элитных футболистов высоким интеллектом. У него есть высшее образование в сфере администрирования и менеджмента. Пошел по стопам матери, а отец Родри – архитектор. У футболиста «Манчестер Сити» нет социальных сетей, даже секретных страниц. Его девушка Луара Иглесиас – хирург. Родри с хирургической точностью провел операцию в центре поля с Францией. Многие предполагали, что Дешаму не стоит играть с двумя хавбеками против тройки де ла Фуэнте. Когда Родри набрал форму и сыграл как обладатель «Золотого мяча» – связывал линии, управлял темпом, отбирал мяч и начинал атаки, французы скукожились. Также персонально выделим Педро Порро. У правого защитника есть конкурент в лице универсала Льоренте, но Педро приятно удивил на ЧМ-2026. Пока Родри правил в центре поля, Порро подключился к атаке и после паса Ольмо забил второй гол французам. Де ла Фуэнте искал и нашел правильный состав с Руисом и Баэной. Команда важнее имен.
Когда Пау допускал ошибки за клуб, многие кивали на возраст. Невзирая на отсутствие габаритов Ван Дейка и характера Пуйоля, Кубарси проводит идеальный турнир с Ляпортом, который раньше играл с Дембеле в сборной Франции. Кубарси остановил уникальных соперников. Мбаппе – безжалостный форвард, но даже у Килиана есть минусы. Анри вспомнил, как тренер в академии Клерфонтен предложил Тьерри сыграть без ставки на скорость. В тот день Анри понял, что статично работать сложнее, чем на пространстве, но благодаря мудрому совету форвард стал более разноплановым футболистом. Моуриньо в «Реале» посоветует Мбаппе привыкать к мысли, что молодецкая скорость и резкость с возрастом уйдут, как ушли у Месси. Лионель остался актуальным в футболе, научившись играть стоя. Мбаппе, когда Кубарси его бортанул, не перестроился. Несколько лет назад Пау вместе с Ямалем были щекастыми подростками, а теперь воспитанники «Ла Массии» заткнули за пояс сборную Франции. В третий раз за три года, ведь были полуфиналы Лиги наций и Евро-2024. Кубарси закрыл все зоны для разбега Мбаппе. Французы провалились, Килиан ни разу не попал в створ ворот Симона. Теперь испанцы упражняются в шутках, добавляя надписи к детскому фото Кубарси, на котором маленький Пау смотрит на мир невинными глазами.
Тренер – герой Кубка мира. Луис диктует свой футбол, личную версию «тики-таки» и опережает события на поле, а Дешам любит реагировать постфактум. Когда план «А» не работает, Дидье может запаниковать, что увидели в полуфинале. Перестановки не помогли, Испания ни на секунду не дала усомниться в победе после уверенного первого тайма. Де ла Фуэнте внешне как интеллигентный преподаватель физкультуры в университете. Хотя ему 65 лет, Луис следит за формой. У него прекрасный результат для пенсионера в жиме штанги лежа – 150 килограммов. Бывший футболист «Атлетика» из Бильбао не убедил главные клубы Ла Лиги как менеджер, но 13 лет трудится в структурах сборной Испании. Де ла Фуэнте знает многих футболистов с младшей школы. Тренер оказался в лучшей форме, чем Дешам. У Франции было три попытки, чтобы подстроиться под манеру Испании в важных матчах последних лет, но каждый раз Луис был круче Дидье, причем в этот раз показательно.
Испанцам проще удерживать связь с родиной. Они чаще играют дома, ведь Ла Лига сильнее Лиги 1. Таланты из Франции привыкли жить за рубежом. Уезжали Платини, Кантона и Зидан. Уехали Гризманн, Бензема и Мбаппе, все оказались в соседней Испании. Благодаря катарским шейхам можно играть в Париже, но Лига 1 быстро надоедает, а в Ла Лиге веселее. Но веселее, когда играешь за три главных клуба. Ойарсабаль родился в Стране Басков, его воспитали в школе «Реал Сосьедада», он стал лидером и капитаном любимого клуба. Микель отказывал клубам из Англии. Бывший вингер, который в 29 лет стал центральным форвардом, отказался от перехода в «Барселону». В Каталонии Ойарсабаль вряд ли получил бы роль первой скрипки несколько лет назад, учитывая Левандовски. Микель остался в «Реал Сосьедаде» и заслужил доверие де ла Фуэнте в сборной. Форвард выдал идеальный отборочный турнир к ЧМ-2026, а теперь повторил рекорд результативности среди испанцев на одном мундиале. У Ойарсабаля 5 голов, как было у Вильи и Бутрагеньо. Микель не давит на психику соперников, как Кейн и Холанд, но он знает свои сильные стороны. У форварда есть кубковый характер – победил с «Реал Сосьедадом» в Кубке Короля весной. Ойарсабаль идеально исполняет пенальти. Против мастера отражения ударов с «точки» Меньяна пробил на силу. Голкипер угадал угол, но не спас. Микель не всегда идеален как «девятка», он не Давид Вилья, но ему помогает тезка Мерино, ставший джокером Испании. Успех Ольмо, который отправил на скамейку Педри, и Ойарсабаля иллюстрирует суть подхода де ла Фуэнте. Состав на победном ЧМ-2010 был круче, но благодаря таким ребятам, как Ольмо, Порро, Руис и Ойарсабаль получили команду, которая поняла свои минусы после ничьей с Кабо-Верде и олицетворяет мощный испанский футбол. До встречи с Францией они искали себя, а в полуфинале раскрылись ещё сильнее.