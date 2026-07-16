Аргентина вырвала путёвку в финал ЧМ-2026. Англия не смогла выстоять

Это был великий полуфинал.
Матч обещал быть очень интересным. Англия и Аргентина встречаются редко, но метко. Здесь и игра рукой Марадоны, и удаление Бекхэма. И в этот раз ожидалось, что будет что-то очень уж увлекательное. Особенно после довольно скучного матча между Францией и Испанией.
В игре Франции и Испании было очень важно, кто завладеет мячом. Здесь тоже было интересно, сможет ли Англия сыграть первым номером. Казалось до игры, что сможет. По составам любопытно, что с первых минут вышел Райс, который страдал от кишечной инфекции. А у аргентинцев в стартовом составе оказался Джулиано Симеоне, что тоже довольно интересно.
Аргентинцы сразу начали играть довольно жестко. Казалось, что карточек будет много. Но и англичане разбежаться сопернику не давали. Фолить начали обе команды. Во вчерашней игре сразу было понятно, что испанцы мяч отдавать не будут, а вот тут Англия явным фаворитом по владению мячом не выглядела. В первые 15 минут игра была исключительно в центре поля, словно боксеры обменивались команды ударами, но ударами по ногам, а не по воротам. 3 фола у Англии, 5 – у Аргентины было к 15-й минуте. И 0:0 по ударам по воротам. И к 20-й минуте аргентинцы дважды забежали в офсайд, хотя особо не атаковали. Антифутбол? Может быть, но это полуфинал ЧМ. Первая пауза на водопой намекнула, что игру развернуть может первый гол. Чем быстрее, тем будет лучше для зрителей, ведь обмен такими ударами команды могут выдержать до конца основного времени. И это было бы очень скучно.
В следующие 10 минут игра в плане фолов немного успокоилась, но опасных моментов все же не было. Англия мяч отдала, но решила остро отвечать. Что-то опасное у ворот аргентинцев было на 35-й минуте, когда после удара со штрафного Мартинес мяч отбил, но добить англичане не смогли. А в следующей контратаке Андерсон жестко сбил Месси, получив за это желтую карточку. А немного позже предупреждение получил и Лисандро Мартинес. Первый тайм закачивался тем, с чего стартовал. Прессингом и игрой в центре поля. Ну и фолами, конечно. 7:12 по фолам, 1:2 по ударам, 0:0 по ударам в створ. Не слишком зрелищно, мягко говоря.
Второй тайм начался с опасной атаки Аргентины. Дважды за атаку южноамериканцы ударили по воротам, но успеха не добились. Ромеро чуть позже в центре своей штрафной финтами убрал двоих англичан, а через минуту схватил соперника в центре поля, получив желтую карточку. И словно гром среди ясного неба случился гол. На 55-й минуте Гордон замкнул передачу с фланга Роджерса. Молина прозевал своего игрока. Чуть позже Спенс великолепно в подкате выбил мяч из под ног Симеоне, когда тот врывался в штрафную. Начался футбол.
Аргентина начала давить, а Англия всей командой отошла к своим воротам, надеясь на контратаку. Скалони решил убрать Паредеса и выпустить Нико Гонсалеса. Шла уже 65-я минута. Перед водопоем Пикфорд сотворил чудо. В упор бил головой Нико Гонсалес, бил просто с убойной позиции, но как сложился вратарь сборной Англии! Феноменальное спасение!
Тухель решил убрать Гордона и выпустить Конса. А Скалони тройную замену совершил. Ушли Симеоне, Молина, Лисандро Мартинес, а вышли де Пауль, Отаменди и Монтиэль. Аргентина продолжила давить.
На 75-й минуте случилось очередное чудо. Опять подача, бил МакАллистер, но попал в штангу. И это не первый полуфинал, когда французы ничего не могли сделать после того, как пропустили гол. Здесь другая история. Чувствовалось, что у Аргентины будут шансы. Скалони решил убрать Тальяфико и выпустить Лаутаро Мартинеса. Все на абордаж! А вот Тухель выпустил здоровенного Берна, чтобы он помогал справиться с постоянными навесами. На 84-й минуте Энцо стрельнул, но Пикфорд перевел мяч на угловой. И выстрелил второй раз после розыгрыша углового. И попал. Траектория была убийственной для Пикфорда. Аргентина снова отыгралась в плей-офф ЧМ. Она снова нашла ключи от камбэчной.
Любопытно, что после гола Аргентина продолжила давить, хотя оставалось пара минут до конца. На такой стадии обычно команды не рискуют и доигрывают до финального свистка. Пауза из-за повреждения Стоунза была, пожалуй, на пользу Англии. Судья добавил 9 минут. Аргентина пошла добивать англичан. МакАллистер опять попал в штангу, но уже бил не головой, а ногой. И когда мяч после попадания в штангу отлетел к Месси, Лео навесил. Навесил радиоуправляемо на голову Лаутаро. Аргентинские трибуны начали плакать от счастья, английские – от горя.
У Англии оставалось примерно 5 минут. Вопрос был в том, смогут ли англичане завладеть мячом. Получилось. И Англия начала навешивать, играть в стиле Аргентины. Спенс и Стоунз ушли, Рэшфорд и Тоуни вышли на удачу. Аргентина отбивалась просто. Выносили мяч. А что еще нужно? Моментов у Англии не было. Великолепный матч, великая победа Аргентины, очень обидное поражение Англии. Жаль Кейна, жаль Беллингема, но…
И вот теперь очень интересно, кто будет играть первым номером в финале. Финалиссима между Испанией и Аргентиной была отменена, а теперь матч между этими командами состоится в финале ЧМ. Это будет великий финал. И третий для Лео Месси, кстати. Скорее бы уже воскресенье!