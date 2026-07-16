Аргентина вырвала путёвку в финал ЧМ-2026. Англия не смогла выстоять

сегодня, 00:17

Это был великий полуфинал.

Матч обещал быть очень интересным. Англия и Аргентина встречаются редко, но метко. Здесь и игра рукой Марадоны, и удаление Бекхэма. И в этот раз ожидалось, что будет что-то очень уж увлекательное. Особенно после довольно скучного матча между Францией и Испанией.

В игре Франции и Испании было очень важно, кто завладеет мячом. Здесь тоже было интересно, сможет ли Англия сыграть первым номером. Казалось до игры, что сможет. По составам любопытно, что с первых минут вышел Райс, который страдал от кишечной инфекции. А у аргентинцев в стартовом составе оказался Джулиано Симеоне, что тоже довольно интересно.

Аргентинцы сразу начали играть довольно жестко. Казалось, что карточек будет много. Но и англичане разбежаться сопернику не давали. Фолить начали обе команды. Во вчерашней игре сразу было понятно, что испанцы мяч отдавать не будут, а вот тут Англия явным фаворитом по владению мячом не выглядела. В первые 15 минут игра была исключительно в центре поля, словно боксеры обменивались команды ударами, но ударами по ногам, а не по воротам. 3 фола у Англии, 5 – у Аргентины было к 15-й минуте. И 0:0 по ударам по воротам. И к 20-й минуте аргентинцы дважды забежали в офсайд, хотя особо не атаковали. Антифутбол? Может быть, но это полуфинал ЧМ . Первая пауза на водопой намекнула, что игру развернуть может первый гол. Чем быстрее, тем будет лучше для зрителей, ведь обмен такими ударами команды могут выдержать до конца основного времени. И это было бы очень скучно.

В следующие 10 минут игра в плане фолов немного успокоилась, но опасных моментов все же не было. Англия мяч отдала, но решила остро отвечать. Что-то опасное у ворот аргентинцев было на 35-й минуте, когда после удара со штрафного Мартинес мяч отбил, но добить англичане не смогли. А в следующей контратаке Андерсон жестко сбил Месси, получив за это желтую карточку. А немного позже предупреждение получил и Лисандро Мартинес. Первый тайм закачивался тем, с чего стартовал. Прессингом и игрой в центре поля. Ну и фолами, конечно. 7:12 по фолам, 1:2 по ударам, 0:0 по ударам в створ. Не слишком зрелищно, мягко говоря.

Второй тайм начался с опасной атаки Аргентины. Дважды за атаку южноамериканцы ударили по воротам, но успеха не добились. Ромеро чуть позже в центре своей штрафной финтами убрал двоих англичан, а через минуту схватил соперника в центре поля, получив желтую карточку. И словно гром среди ясного неба случился гол. На 55-й минуте Гордон замкнул передачу с фланга Роджерса. Молина прозевал своего игрока. Чуть позже Спенс великолепно в подкате выбил мяч из под ног Симеоне, когда тот врывался в штрафную. Начался футбол.

Аргентина начала давить, а Англия всей командой отошла к своим воротам, надеясь на контратаку. Скалони решил убрать Паредеса и выпустить Нико Гонсалеса. Шла уже 65-я минута. Перед водопоем Пикфорд сотворил чудо. В упор бил головой Нико Гонсалес, бил просто с убойной позиции, но как сложился вратарь сборной Англии! Феноменальное спасение!

Тухель решил убрать Гордона и выпустить Конса. А Скалони тройную замену совершил. Ушли Симеоне, Молина, Лисандро Мартинес, а вышли де Пауль, Отаменди и Монтиэль. Аргентина продолжила давить.

На 75-й минуте случилось очередное чудо. Опять подача, бил МакАллистер, но попал в штангу. И это не первый полуфинал, когда французы ничего не могли сделать после того, как пропустили гол. Здесь другая история. Чувствовалось, что у Аргентины будут шансы. Скалони решил убрать Тальяфико и выпустить Лаутаро Мартинеса. Все на абордаж! А вот Тухель выпустил здоровенного Берна, чтобы он помогал справиться с постоянными навесами. На 84-й минуте Энцо стрельнул, но Пикфорд перевел мяч на угловой. И выстрелил второй раз после розыгрыша углового. И попал. Траектория была убийственной для Пикфорда. Аргентина снова отыгралась в плей-офф ЧМ . Она снова нашла ключи от камбэчной.

Любопытно, что после гола Аргентина продолжила давить, хотя оставалось пара минут до конца. На такой стадии обычно команды не рискуют и доигрывают до финального свистка. Пауза из-за повреждения Стоунза была, пожалуй, на пользу Англии. Судья добавил 9 минут. Аргентина пошла добивать англичан. МакАллистер опять попал в штангу, но уже бил не головой, а ногой. И когда мяч после попадания в штангу отлетел к Месси, Лео навесил. Навесил радиоуправляемо на голову Лаутаро. Аргентинские трибуны начали плакать от счастья, английские – от горя.

У Англии оставалось примерно 5 минут. Вопрос был в том, смогут ли англичане завладеть мячом. Получилось. И Англия начала навешивать, играть в стиле Аргентины. Спенс и Стоунз ушли, Рэшфорд и Тоуни вышли на удачу. Аргентина отбивалась просто. Выносили мяч. А что еще нужно? Моментов у Англии не было. Великолепный матч, великая победа Аргентины, очень обидное поражение Англии. Жаль Кейна, жаль Беллингема, но…