Дешам подставил Зидана. Сборная Франции и Мбаппе недосчитались трофеев

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Тренер виноват в громких поражениях

У Дешама два трофея со сборной Франции. Тренер стал чемпионом мира в 2018 году. Но разве любой другой приличный французский наставник проиграл бы с Гризманном, Канте, Погба и Мбаппе финал уставшей сборной Хорватии? Команда Модрича с трудом прошла сборные России и Англии, которые сами не привыкли к трофеям. Также Дешам выиграл финал Лиги наций против сборной Испании. Почти пять лет назад Ойарсабаль тоже забил, как и в полуфинале ЧМ -2026, а Бензема и Мбаппе ответили и подарили Дешаму ещё один кубок.

Но насколько сильно на успехи невероятно мощной по составу сборной Франции влиял её главный тренер? После ухода Дешама важно суммировать весь путь. В его начале Дидье почти провалил отбор к ЧМ . Его команда заняла второе место в группе с Испанией, а в первом поединке плей-офф вчистую проиграла сборной Украины 0:2. Вратарь Льорис радовался, что не пропустили больше. В ответном матче защитник Мамаду Сако сделал дубль, а Дешам сразу показал: если не помогает индивидуальный класс игроков, то он будет зрителем.

Так случилось в плей-офф ЧМ -2014, где перспективная сборная Франции уступила немцам после единственного гола Хуммельса. Сборная Германии в том матче не показала дикий футбол, как позже в полуфинале против Бразилии, но Дешам ничего не смог поделать со схемами Лёва и Флика. Через два года французы провалили домашний финал Евро-2016. В отличие от решающего матча с Бразилией на ЧМ -1998, они уступили португальцам. Роналду травмировался и подсказывал с бровки, а победный золотой гол забил скромный форвард Эдер.

Трансферная неудача «Суонси» позже попадет в «Локомотив». Дешам проиграл домашний финал футболисту, который позже не сиял в РПЛ . Повезло, что на ЧМ -2018 блестящую форму набрали многие мастера, начиная с Канте. Капитан сборной Франции Льорис честно говорит в интервью, что на турнире их спас Н’Голо. Дешам приставил опорника опекать Месси в плей-офф, а защитник Павар забил безумный гол. Франция победила 4:3. Но если пересмотреть яркий поединок, то легко заметить большое количество тренерских оплошностей Дешама.

На Евро-2020 тренер потерял контроль над командой, когда Франция вела 3:1 за пятнадцать минут до конца матча со Швейцарией. Результат – вылет в серии пенальти. В Катаре Аргентина разнесла идеи Дешама в финале. Только Мбаппе при поддержке Отаменди сочинил драму и шоу с камбэком 3:3. До этого Дидье вчистую проиграл Скалони, а в полуфинале ЧМ -2026 уступил де ла Фуэнте. Поражения от Луиса поставил на поток. Дешам – приличный тренер, но он не великий наставник. Великие не повторяют одну и ту же испанскую ошибку.

Дешам стал орудием мести скандалиста

Дидье виноват, что оказался тщеславным и не ушел в отставку еще после провала на Евро-2020. Драматичная развязка финала ЧМ -2022 тоже сильно ударила по психике, после подобного тренеры редко выходят на новый уровень. Дешам не взял в штаб нового человека, вроде Флика в сборной Германии, который помог Лёву пережить серию неудач. Впрочем, был ещё один антигерой. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ встретился с Дешамом и поспешно 7 января 2023-го продлил с наставником контракт на три года.

Через четыре дня президента отстранили от обязанностей. Ле Грэ домогался женщины, с которой работал. Оказалось, что это известная во Франции футбольная агентка, мама двух маленьких детей. Ноэля заставили уйти в отставку. Редко человек, обвиненный в домогательствах, не приставал к другим коллегам раньше. Жертвы боялись огласки и терпели мерзкого Ле Грэ, но одна смелая женщина помогла французскому футболу. Без Ноэля стало лучше, но Ле Грэ из мести выдал контракт Дешаму, хотя Дидье давно спекся и все это понимали.

Сам факт, что наставник принял предложение человека, обвиненного в домогательствах, не лучшим образом говорит о Дешаме. Он не ждал нового президента федерации, а подписал документы. Дидье был жестким капитаном сборной Франции, а в компании Гризманна, Мбаппе и Канте подарил народу праздник в 2018 году как тренер. Но это менеджер без запасного плана. После катастрофы с Испанией Дидье обвинил арбитра. Когда был скандал с Бензема, Дешам отвернулся от Карима. В ответ форвард из принципа не помог на ЧМ -2022.

Чуть проще понять решение не брать на новый мундиаль Гризманна, маленький принц постарел. Но Антуан на четыре года моложе Месси. Возраст не мешает аргентинцу оставаться ключевым человеком у Скалони. Такие футболисты, как Месси и Гризманн, нужны для успеха на ЧМ . Дешам никогда не был тонким психологом, строгий баск рубит с плеча. Возможно, Дидье так завидовал народной любви к Зидану, что остался в сборной Франции, лишь бы золотая команда не досталась Зинедину? Очевидно, что Дешам не хотел уступать свое место.

Зидан опоздал минимум на четыре года

Возможно, даже на шесть лет. В грустном французском фильме герой Алена Делона в сердцах вскрикивает: «Когда люди перестанут мучить друг друга?» Ответ – никогда. Приглашение Зидана, когда тренер был в форме, могло превратить сборную Франции в одну из величайших национальных команд в истории. Они могли победить в финале ЧМ -2022 и сыграть в финале Евро-2024. Зинедин мог обыграть Испанию, что делал в качестве де-факто играющего тренера Франции на ЧМ -2006. Дешам – другой человек и тренер, он запорол шансы.

Но теперь нет никаких гарантий с Зинедином, ведь он потерял форму. Зидан не тренировал пять лет, отстал от тенденций и вряд ли смог жить футболом всё это время. А вот плюсом будущего менеджера является опыт работы с мегазвездами в «Реале». Зинедин сам был великим футболистом и понимает психологию сложных коллективов, где все умеют играть в футбол, но не каждый подходит под стиль конкретной команды. Второй козырь Зидана – его друзья и помощники готовы приступить к работе, они не построили карьеру главных тренеров.

Бетонни и Мсаидие сначала стали друзьями Зинедина, а потом оказались в его штабе в «Реале». Оба называют Зидана исключительно Яз – сокращенным вариантом среднего имени Язид. Если оценивать динамику в трио, то Давид Бетонни, с которым Зидан знаком с юности, является главным. Зидан благодарен другу, что тот взял его на двойное свидание, где француз встретил будущую жену Вероник. Именно супруга убедила Переса пригласить мужа в «Реал». Но одно дело работать с Роналду после Анчелотти, а другое – поднять Францию сейчас.

В «Реале» Зидан не менял психологию: в Мадриде играли прирожденные чемпионы. Тройка из Зинедина, Бетонни и Мсаидие легче на подъем, чем Дешам, они веселее, ироничнее и свежее. Команда Мбаппе заслужила лучшую тренерскую поддержку, чем полученная на сложных отрезках матчей с Испанией, Парагваем и Сенегалом. Зидан сразу окунется в работу. В сентябре начнется Лига наций, где попались злые соперники – Бельгия, Италия и Турция. Не за горами Евро-2028, «диктатору» Мбаппе нужны финалы, которые есть у Месси.